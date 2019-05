In evidenza il campionato del Mondo under 20 con quattro partite. Si chiude lalacon sera con la Copa Sudamericana

Martedì 28 maggio si apre con il calcio sud americano. Nella Serie A brasiliana successo esterno del Ceara in casa dell’Avai 2-1 mentre di misura, 1-0, il CSA si impone sul Goias. In Peru’ 3-1 del Huancayo sull’Union Comercio. Nel corso della giornata in evidenza le gare dei Mondali under 20 con quattro partite in programma, due nel pomeriggio e due la sera. In Olanda giornata di spareggi mentre il cartellone si chiudera’ con la Coppa sudamericana dalle 22 con Caracas contro Liverpool. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati odierni aggionati in tempo reale.

