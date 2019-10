Posticipi in Inghilterra e Portogallo, in attesa del turno infrasettimanale in Italia si gioca la Serie C e campionato Primavera 1

Lunedì 28 ottobre con tre campionati europei attivi. In Inghilterra spazio alla Championship, in Portogallo alla Primeira Liga mentre in Italia postici in Serie C e nel Campionato Primavera 1 con Sampdoria – Torino. Si giocheranno anche le gare di qualificazioni ai prossimi europei under 17. Prima di vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di questa giornata sportiva, sguardo agli incontri già disputati. Partiamo dalla Liga Messico con il 2-1 esterno del Guadalajara sul Juarez mentre per i Mondiali under 17 successi di Corea del Sud e Giappone rispettivamente 2-1 contro Haiti e 3-0 contro l’Olanda. In Perù finisce 1-1 la sfida tra Carlos Mannucci e Sport Boys mentre in Estonia registriamo il 3-0 esterno del Kalju sul Kuressaare.

