In serata sfida tra Milan e Napoli, turno casaligo per la Roma, trasferta per Fiorentina e Bologna, in Liga Barça-Real Sociedad. Successo per Defensa y Justicia e Tallerres Cordoba in Argentina

Il programma di questa domenica 28 settembre si è aperto nella notte con il calcio sudamericano. Partiamo dal Torneo Betano in Argentina dove Defensa y Justicia ha superato per 2-1 il Boca Juniors: il match si sblocca al 39′ della ripresa con Osorio su rigore quindi altro rigore trasformato da Paredes al 43′ e nel recupero ancora Osorio con il gol decisivo. Una rete di Bustos al 43′ della ripresa ha deciso la sfida tra Talleres Cordoba e Sarmiento Junin. Nella Serie A Betano in Brasile vittoria dell’Atletico-MG sul Mirassol con gol di Vitor Hugo dopo 9 minuti quindi i padroni di casa hanno conservato il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica dal 44′ del primo tempo, rosso ad Alonso.

In Colombia colpo esterno dell’Ind. Medellin sul Tolima per 3-2 e successo casalingo dell’Atletico Nacional sul Millonarios per 2-0. In Ecuador pareggiano 1-1 Barcellona SC e Aucas e in Costa Rica vittoria in trasferta per il Guadalupe, 2-0 all’Herediano. In Paraguay tris casalingo del Nacional Asuncion sulla Libertad e in Perù vittoria a domicilio dell’U. de Deportes sul Cusco per 3-2. In Venezuela goleada del Metropolitanos sul Portuguesa per 5-1 e nella MLS in USA vittorie in trasferta per Montreal, New York City, Los Angeles e San Jose Earthquakes.

In Messico per la Liga MX unico successo esterno del Guadalajara, 2-0 in casa del Puebla quindi cinque successi interni dell’Atlas sul Necaxa 3-2, del Pachuca sull’Atletico San Luis per 2-1, del Monterrey sul Santos Laguna per 1-0, del Toluca sul Mazatlan per 3-1 e del Club America sull’U.N.A.M. per 4-1.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match delle 12:30 tra Sassuolo e Udinese quindi alle ore 15 la Roma ospita il Verona e derby toscano Pisa-Fiorentina. Alle ore 18 il Bologna in casa del Lecce e big match alle 20:45 tra Milan e Napoli. Si giocano anche due posticipi in Serie B con un altro derby toscano, Empoli-Carrarese alle 19:30, Lega Pro e Serie D. In Europa turno casalingo del Barcellona con il Real Sociedad alle 18:30 quindi in Premier League fari puntati su Newcastle-Arsenal alle 17:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 28 SETTEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP - QUALIFICAZIONE

Simba (Drc) - Djabal (Com) 15:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Flamurtari - Egnatia 19:00

Vllaznia - Vora 19:00



ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA

Defensa y Justicia - Boca Juniors 2-1 (Finale)

Talleres Cordoba - Sarmiento Junin 1-0 (Finale)

Racing Club - Independiente 20:15

River Plate - Dep. Riestra 23:00



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Sturm Graz - Hartberg 14:30

Tirol - Salzburg 14:30

SK Rapid - Austria Vienna 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

St. Truiden - Genk 0-0 (*)

Cercle Brugge - Gent 16:00

Charleroi - KV Mechelen 18:30

Dender - RAAL La Louviere 19:15



CROAZIA: HNL

Gorica - Osijek 16:00

Din. Zagabria - Slaven Belupo 18:15



DANIMARCA: SUPERLIGA

Viborg - Fredericia 14:00

Silkeborg - Vejle 16:00

Nordsjaelland - Aarhus 18:00

Brondby - Odense 20:00



FRANCIA: LIGUE 1

Nizza - Paris FC 15:00

Angers - Brest 17:15

Lilla - Lione 17:15

Metz - Le Havre 17:15

Rennes - Lens 20:45



GALLES: CYMRU PREMIER

Caernarfon - Cardiff Metropolitan 15:30



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Hannover - Bielefeld 1-0 (*)

Munster - Braunschweig 0-0 (*)

Norimberga - Hertha 0-1 (*)



GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo - Hoffenheim 15:30

Colonia - Stoccarda 17:30

Union Berlino - Amburgo 19:30



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Fulham 15:00

Newcastle - Arsenal 17:30



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Sakhnin - M. Tel Aviv 19:15



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lecce U20 - Lazio U20 0-0 (Finale)

Verona U20 - Sassuolo U20 11:00SRF

Cagliari U20 - Genoa U20 13:00SRF

Torino U20 - Parma U20 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Perugia U19 - Cosenza U19 11:00SRF



ITALIA: SERIE A

Sassuolo - Udinese 2-0 (Intervallo)

Pisa - Fiorentina 15:00

Roma - Verona 15:00

Lecce - Bologna 18:00

Milan - Napoli 20:45



ITALIA: SERIE B

Modena - Pescara 17:15

Empoli - Carrarese 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Trento - Arzignano 2-0 (*)

AlbinoLeffe - Novara 15:00

Triestina - Renate 15:00

Virtus Verona - Brescia 15:00

Pergolettese - Dolomiti Bellunesi 17:30

Lecco - Giana Erminio 20:30

Lumezzane - Inter U23 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Potenza - Atalanta U23 1-0 (Intervallo)

Benevento - Trapani 15:00

Casarano - Salernitana 15:00

Crotone - Casertana 15:00

Audace Cerignola - Catania 17:30

Latina - Altamura 17:30

Siracusa - Cosenza 17:30

Monopoli - Cavese 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

AS Biellese - NovaRomentin 15:00

Cairese - Asti 15:00

Chisola - Sanremese 15:00

Club Milano - Varese FC 15:00

Gozzano - Saluzzo 15:00

Lavagnese - Celle Varazze 15:00

Ligorna - Sestri Levante 15:00

Vado - Imperia 15:00

Valenzana - Derthona FbC 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Chievo 15:00

Brusaporto - Vogherese 15:00

Caldiero Terme - Ciserano-Bergamo 15:00

Folgore Caratese - Leon 15:00

Milan U23 - Scanzorosciate 15:00

Oltrepo - USD Casatese 15:00

Real Calepina - Pavia 15:00

Sondrio - Castellanzese 15:00

Villa Valle - Varesina 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Adriese - Altavilla 15:00

Bassano - Treviso 15:00

Calvi Noale - Legnago Salus 15:00

Campodarsego - Luparense 15:00

Cjarlins Muzane - Mestre 15:00

Este - Conegliano 15:00

Portogruaro - FC Obermais 15:00

Vigasio - San Luigi 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Sangiuliano City 15:00

Lentigione - Rovato Vertovese 15:00

Piacenza - Pistoiese 15:00

Pro Palazzolo - Sasso Marconi 15:00

Pro Sesto - Crema 15:00

Sant'Angelo - Cittadella Vis Modena 15:00

SCD Progresso - Desenzano 15:00

Trevigliese - Tropical Coriano 15:00

Tuttocuoio - Imolese 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Foligno - Tau 15:00

Ghiviborgo - Poggibonsi 15:00

Grosseto - Camaiore 15:00

Montevarchi - Trestina 15:00

Prato - Follonica Gavorrano 15:00

San Donato - Scandicci 15:00

Seravezza Pozzi - Orvietana 15:00

Siena - Terranuova Traiana 15:00

Vivi Altotevere - Cannara 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Ostiamare 15:00

Castelfidardo - Ancona 15:00

Chieti - L'Aquila 15:00

Giulianova - Notaresco Calcio 15:00

Maceratese - Sammaurese 15:00

Recanatese - San Marino Calcio 15:00

Sora - Fossombrone 15:00

Unipomezia - Termoli 15:00

Vigor Senigallia - Teramo 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Atl. Lodigiani - Ischia 14:30

Nocerina - Olbia 14:30

Sarrabus Ogliastra - Scafatese 14:30

Budoni - Albalonga 15:00

Cassino - Anzio Calcio 1924 15:00

Latte Dolce - Flaminia 15:00

Montespaccato - US Palmese 15:00

Real Monterotondo - Trastevere Calcio 15:00

Valmontone - Monastir 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - SS Nola 1925 15:00

Francavilla - Paganese 15:00

Pompei - Ferrandina 15:00

Sarnese - Martina Calcio 15:00

Acerrana - Citta di Fasano 15:30

Manfredonia - Barletta 15:30

Virtus Francavilla - Real Normanna 15:30

Fidelis Andria - Gravina 16:00

Heraclea - Afragolese 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

ACR Messina - Paternò 15:00

Gelbison - Milazzo 15:00

Savoia - Reggina 15:00

USD Ragusa - Nissa 15:00

Vibonese - Castrumfavara 15:00

Vigor Lamezia - Sambiase 15:00

Athletic Palermo - AS Acireale 16:00

Igea Virtus - Enna 16:00

Sancataldese - Gela 16:00



MAROCCO: BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi - Raja Casablanca 17:00

Maghreb Fez - COD Meknes 19:00

Wydad - Renaissance Zemamra 21:00



NORVEGIA: ELITESERIEN

Brann - Fredrikstad 14:30

Bryne - Kristiansund 17:00

HamKam - Rosenborg 17:00

Tromsø - Strömsgodset 17:00

Molde - Vålerenga 19:15



OLANDA: EREDIVISIE

Nijmegen - Alkmaar 1-0 (*)

Groningen - Feyenoord 14:30

Utrecht - Heerenveen 14:30

Telstar - G.A. Eagles 16:45



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Nacional Asuncion - Libertad 3-1 (Finale)

2 de Mayo - General Caballero JLM 20:30



POLONIA: EKSTRAKLASA

Widzew Lodz - Rakow 0-0 (*)

Lech - Jagiellonia 14:45

Legia - Pogon Szczecin 17:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Alverca - Guimaraes 16:30

Braga - Nacional 19:00

Famalicao - Rio Ave 21:30



REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Teplice - Pardubice 0-0 (*)

Jablonec - Mlada Boleslav 15:30

Plzen - Zlin 18:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Farul Constanta - Unirea Slobozia 16:30

FCSB - Otelul 19:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

CSKA Mosca - Baltika 0-0 (*)

Dynamo Makhachkala - Sochi 16:00

Sp. Mosca - Pari NN 18:30



SCOZIA: PREMIERSHIP

Livingston - Rangers 16:00



SERBIA: SUPER LIGA

TSC - Novi Pazar 16:00

Mladost - Cukaricki 17:00

Sp. Subotica - Napredak 17:00

Stella Rossa - Radnicki 1923 19:00



SLOVACCHIA: NIKE LIGA

Ruzomberok - Podbrezova 17:00

Zilina - Trnava 19:00



SLOVENIA: PRVA LIGA

Bravo - Koper 15:00

Mura - O. Ljubljana 17:30



SPAGNA: LALIGA

Vallecano - Siviglia 14:00

Elche - Celta Vigo 16:15

Barcellona - Real Sociedad 18:30

Betis - Osasuna 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Real Sociedad B - Cordoba 14:00

Burgos CF - Malaga 16:15

Cadice - Ceuta 16:15

Gijon - Albacete 18:30

Valladolid - Cultural Leonesa 18:30

Huesca - Granada 21:00



SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Siwelele - Marumo Gallants 15:00

Chippa United - Stellenbosch 17:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - Mjallby 14:00

Halmstad - Hammarby 14:00

AIK Stockholm - GAIS 16:30

Malmo FF - Värnamo 16:30



SVEZIA: SUPERETTAN

Varberg - Oddevold 1-0 (*)

Falkenberg - Östersund 15:00

Västerås SK - Sandviken 15:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Young Boys - Thun 14:00

Basilea - Luzern 16:30

Sion - Lausanne 16:30



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

CA Bizertin - Kairouanaise 16:30

Club Africain - Ben Guerdane 16:30

Olympique Beja - Metlaoui 16:30

Zarzis - Soliman 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Konyaspor - Basaksehir 16:00

Rizespor - Kasimpasa 16:00

Fenerbahce - Antalyaspor 19:00

Kayserispor - Genclerbirligi 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy - Kryvbas 0-0 (*)

Metalist 1925 - Kolos Kovalivka 14:30

Rukh Lviv - Shakhtar 17:00



UNGHERIA: NB I.

MTK Budapest - Kisvarda 14:15

Győr - Ferencvaros 18:00



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA

Danubio - Montevideo City 18:30

Juventud - Nacional 21:00

Plaza Colonia - River Plate 23:30

