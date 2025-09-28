In serata sfida tra Milan e Napoli, turno casaligo per la Roma, trasferta per Fiorentina e Bologna, in Liga Barça-Real Sociedad. Successo per Defensa y Justicia e Tallerres Cordoba in Argentina
Il programma di questa domenica 28 settembre si è aperto nella notte con il calcio sudamericano. Partiamo dal Torneo Betano in Argentina dove Defensa y Justicia ha superato per 2-1 il Boca Juniors: il match si sblocca al 39′ della ripresa con Osorio su rigore quindi altro rigore trasformato da Paredes al 43′ e nel recupero ancora Osorio con il gol decisivo. Una rete di Bustos al 43′ della ripresa ha deciso la sfida tra Talleres Cordoba e Sarmiento Junin. Nella Serie A Betano in Brasile vittoria dell’Atletico-MG sul Mirassol con gol di Vitor Hugo dopo 9 minuti quindi i padroni di casa hanno conservato il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica dal 44′ del primo tempo, rosso ad Alonso.
In Colombia colpo esterno dell’Ind. Medellin sul Tolima per 3-2 e successo casalingo dell’Atletico Nacional sul Millonarios per 2-0. In Ecuador pareggiano 1-1 Barcellona SC e Aucas e in Costa Rica vittoria in trasferta per il Guadalupe, 2-0 all’Herediano. In Paraguay tris casalingo del Nacional Asuncion sulla Libertad e in Perù vittoria a domicilio dell’U. de Deportes sul Cusco per 3-2. In Venezuela goleada del Metropolitanos sul Portuguesa per 5-1 e nella MLS in USA vittorie in trasferta per Montreal, New York City, Los Angeles e San Jose Earthquakes.
In Messico per la Liga MX unico successo esterno del Guadalajara, 2-0 in casa del Puebla quindi cinque successi interni dell’Atlas sul Necaxa 3-2, del Pachuca sull’Atletico San Luis per 2-1, del Monterrey sul Santos Laguna per 1-0, del Toluca sul Mazatlan per 3-1 e del Club America sull’U.N.A.M. per 4-1.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match delle 12:30 tra Sassuolo e Udinese quindi alle ore 15 la Roma ospita il Verona e derby toscano Pisa-Fiorentina. Alle ore 18 il Bologna in casa del Lecce e big match alle 20:45 tra Milan e Napoli. Si giocano anche due posticipi in Serie B con un altro derby toscano, Empoli-Carrarese alle 19:30, Lega Pro e Serie D. In Europa turno casalingo del Barcellona con il Real Sociedad alle 18:30 quindi in Premier League fari puntati su Newcastle-Arsenal alle 17:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 28 SETTEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]
AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP - QUALIFICAZIONE
Simba (Drc) - Djabal (Com) 15:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Flamurtari - Egnatia 19:00
Vllaznia - Vora 19:00
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Defensa y Justicia - Boca Juniors 2-1 (Finale)
Talleres Cordoba - Sarmiento Junin 1-0 (Finale)
Racing Club - Independiente 20:15
River Plate - Dep. Riestra 23:00
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Sturm Graz - Hartberg 14:30
Tirol - Salzburg 14:30
SK Rapid - Austria Vienna 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
St. Truiden - Genk 0-0 (*)
Cercle Brugge - Gent 16:00
Charleroi - KV Mechelen 18:30
Dender - RAAL La Louviere 19:15
CROAZIA: HNL
Gorica - Osijek 16:00
Din. Zagabria - Slaven Belupo 18:15
DANIMARCA: SUPERLIGA
Viborg - Fredericia 14:00
Silkeborg - Vejle 16:00
Nordsjaelland - Aarhus 18:00
Brondby - Odense 20:00
FRANCIA: LIGUE 1
Nizza - Paris FC 15:00
Angers - Brest 17:15
Lilla - Lione 17:15
Metz - Le Havre 17:15
Rennes - Lens 20:45
GALLES: CYMRU PREMIER
Caernarfon - Cardiff Metropolitan 15:30
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Hannover - Bielefeld 1-0 (*)
Munster - Braunschweig 0-0 (*)
Norimberga - Hertha 0-1 (*)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Friburgo - Hoffenheim 15:30
Colonia - Stoccarda 17:30
Union Berlino - Amburgo 19:30
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Fulham 15:00
Newcastle - Arsenal 17:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Sakhnin - M. Tel Aviv 19:15
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lecce U20 - Lazio U20 0-0 (Finale)
Verona U20 - Sassuolo U20 11:00SRF
Cagliari U20 - Genoa U20 13:00SRF
Torino U20 - Parma U20 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Perugia U19 - Cosenza U19 11:00SRF
ITALIA: SERIE A
Sassuolo - Udinese 2-0 (Intervallo)
Pisa - Fiorentina 15:00
Roma - Verona 15:00
Lecce - Bologna 18:00
Milan - Napoli 20:45
ITALIA: SERIE B
Modena - Pescara 17:15
Empoli - Carrarese 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Trento - Arzignano 2-0 (*)
AlbinoLeffe - Novara 15:00
Triestina - Renate 15:00
Virtus Verona - Brescia 15:00
Pergolettese - Dolomiti Bellunesi 17:30
Lecco - Giana Erminio 20:30
Lumezzane - Inter U23 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Potenza - Atalanta U23 1-0 (Intervallo)
Benevento - Trapani 15:00
Casarano - Salernitana 15:00
Crotone - Casertana 15:00
Audace Cerignola - Catania 17:30
Latina - Altamura 17:30
Siracusa - Cosenza 17:30
Monopoli - Cavese 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
AS Biellese - NovaRomentin 15:00
Cairese - Asti 15:00
Chisola - Sanremese 15:00
Club Milano - Varese FC 15:00
Gozzano - Saluzzo 15:00
Lavagnese - Celle Varazze 15:00
Ligorna - Sestri Levante 15:00
Vado - Imperia 15:00
Valenzana - Derthona FbC 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Chievo 15:00
Brusaporto - Vogherese 15:00
Caldiero Terme - Ciserano-Bergamo 15:00
Folgore Caratese - Leon 15:00
Milan U23 - Scanzorosciate 15:00
Oltrepo - USD Casatese 15:00
Real Calepina - Pavia 15:00
Sondrio - Castellanzese 15:00
Villa Valle - Varesina 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Adriese - Altavilla 15:00
Bassano - Treviso 15:00
Calvi Noale - Legnago Salus 15:00
Campodarsego - Luparense 15:00
Cjarlins Muzane - Mestre 15:00
Este - Conegliano 15:00
Portogruaro - FC Obermais 15:00
Vigasio - San Luigi 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Sangiuliano City 15:00
Lentigione - Rovato Vertovese 15:00
Piacenza - Pistoiese 15:00
Pro Palazzolo - Sasso Marconi 15:00
Pro Sesto - Crema 15:00
Sant'Angelo - Cittadella Vis Modena 15:00
SCD Progresso - Desenzano 15:00
Trevigliese - Tropical Coriano 15:00
Tuttocuoio - Imolese 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Foligno - Tau 15:00
Ghiviborgo - Poggibonsi 15:00
Grosseto - Camaiore 15:00
Montevarchi - Trestina 15:00
Prato - Follonica Gavorrano 15:00
San Donato - Scandicci 15:00
Seravezza Pozzi - Orvietana 15:00
Siena - Terranuova Traiana 15:00
Vivi Altotevere - Cannara 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Atletico Ascoli - Ostiamare 15:00
Castelfidardo - Ancona 15:00
Chieti - L'Aquila 15:00
Giulianova - Notaresco Calcio 15:00
Maceratese - Sammaurese 15:00
Recanatese - San Marino Calcio 15:00
Sora - Fossombrone 15:00
Unipomezia - Termoli 15:00
Vigor Senigallia - Teramo 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Atl. Lodigiani - Ischia 14:30
Nocerina - Olbia 14:30
Sarrabus Ogliastra - Scafatese 14:30
Budoni - Albalonga 15:00
Cassino - Anzio Calcio 1924 15:00
Latte Dolce - Flaminia 15:00
Montespaccato - US Palmese 15:00
Real Monterotondo - Trastevere Calcio 15:00
Valmontone - Monastir 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
A.C Nardò - SS Nola 1925 15:00
Francavilla - Paganese 15:00
Pompei - Ferrandina 15:00
Sarnese - Martina Calcio 15:00
Acerrana - Citta di Fasano 15:30
Manfredonia - Barletta 15:30
Virtus Francavilla - Real Normanna 15:30
Fidelis Andria - Gravina 16:00
Heraclea - Afragolese 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
ACR Messina - Paternò 15:00
Gelbison - Milazzo 15:00
Savoia - Reggina 15:00
USD Ragusa - Nissa 15:00
Vibonese - Castrumfavara 15:00
Vigor Lamezia - Sambiase 15:00
Athletic Palermo - AS Acireale 16:00
Igea Virtus - Enna 16:00
Sancataldese - Gela 16:00
MAROCCO: BOTOLA PRO
Difaa El Jadidi - Raja Casablanca 17:00
Maghreb Fez - COD Meknes 19:00
Wydad - Renaissance Zemamra 21:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Brann - Fredrikstad 14:30
Bryne - Kristiansund 17:00
HamKam - Rosenborg 17:00
Tromsø - Strömsgodset 17:00
Molde - Vålerenga 19:15
OLANDA: EREDIVISIE
Nijmegen - Alkmaar 1-0 (*)
Groningen - Feyenoord 14:30
Utrecht - Heerenveen 14:30
Telstar - G.A. Eagles 16:45
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Nacional Asuncion - Libertad 3-1 (Finale)
2 de Mayo - General Caballero JLM 20:30
POLONIA: EKSTRAKLASA
Widzew Lodz - Rakow 0-0 (*)
Lech - Jagiellonia 14:45
Legia - Pogon Szczecin 17:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Alverca - Guimaraes 16:30
Braga - Nacional 19:00
Famalicao - Rio Ave 21:30
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Teplice - Pardubice 0-0 (*)
Jablonec - Mlada Boleslav 15:30
Plzen - Zlin 18:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Farul Constanta - Unirea Slobozia 16:30
FCSB - Otelul 19:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
CSKA Mosca - Baltika 0-0 (*)
Dynamo Makhachkala - Sochi 16:00
Sp. Mosca - Pari NN 18:30
SCOZIA: PREMIERSHIP
Livingston - Rangers 16:00
SERBIA: SUPER LIGA
TSC - Novi Pazar 16:00
Mladost - Cukaricki 17:00
Sp. Subotica - Napredak 17:00
Stella Rossa - Radnicki 1923 19:00
SLOVACCHIA: NIKE LIGA
Ruzomberok - Podbrezova 17:00
Zilina - Trnava 19:00
SLOVENIA: PRVA LIGA
Bravo - Koper 15:00
Mura - O. Ljubljana 17:30
SPAGNA: LALIGA
Vallecano - Siviglia 14:00
Elche - Celta Vigo 16:15
Barcellona - Real Sociedad 18:30
Betis - Osasuna 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Real Sociedad B - Cordoba 14:00
Burgos CF - Malaga 16:15
Cadice - Ceuta 16:15
Gijon - Albacete 18:30
Valladolid - Cultural Leonesa 18:30
Huesca - Granada 21:00
SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP
Siwelele - Marumo Gallants 15:00
Chippa United - Stellenbosch 17:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Brommapojkarna - Mjallby 14:00
Halmstad - Hammarby 14:00
AIK Stockholm - GAIS 16:30
Malmo FF - Värnamo 16:30
SVEZIA: SUPERETTAN
Varberg - Oddevold 1-0 (*)
Falkenberg - Östersund 15:00
Västerås SK - Sandviken 15:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Young Boys - Thun 14:00
Basilea - Luzern 16:30
Sion - Lausanne 16:30
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
CA Bizertin - Kairouanaise 16:30
Club Africain - Ben Guerdane 16:30
Olympique Beja - Metlaoui 16:30
Zarzis - Soliman 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Konyaspor - Basaksehir 16:00
Rizespor - Kasimpasa 16:00
Fenerbahce - Antalyaspor 19:00
Kayserispor - Genclerbirligi 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
LNZ Cherkasy - Kryvbas 0-0 (*)
Metalist 1925 - Kolos Kovalivka 14:30
Rukh Lviv - Shakhtar 17:00
UNGHERIA: NB I.
MTK Budapest - Kisvarda 14:15
Győr - Ferencvaros 18:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Danubio - Montevideo City 18:30
Juventud - Nacional 21:00
Plaza Colonia - River Plate 23:30