I risultati del 29 agosto 2026: Fiorentina e Juventus in campo

I viola ospitano il Frosinone, i bianconeri il Parma, si gioca anche Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Spazio a Serie B, Lega Pro e campionati europei. Successo per Union Santa Fe e Boca Juniors in Argentina

Il programma di questo sabato 29 agosto si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. Nella Liga Profesional argentina poker dell’Union Santa Fe sul Sarmiento Junin: dopo 18 minuti Tarragona sblocca il risultato quindi nella ripresa ancora Tarragona al 16′ quindi Malcorra al 29′, accorcia Mavilla al 34′ e ultimo sigillo di Ramirez al 39′. Una rete di Belmonte nel recupero decide la sfida tra Boca Juniors e Lanus. In Cile 2-0 interno del Cobresal sul Palestino e in Costa Rica stesso punteggio tra Sporting e Inter San Carlos.

In Ecuador tris casalingo del Tecnico U. sul Deportivo Cuenca e in Uruguay 3-0 del Wanderers sul Central Esp. In Messico per la Liga MX pareggiano 1-1 Atlante e Leon, 3-1 del Cruz Azul in casa del Necaxa e 2-0 del Tijuana sull’U.N.A.M. mentre per la Liga de Expansion MX senza reti tra Correcaminos e Alacranes, 1-0 dell’Atletico Morelia in casa del Doraros. Nella Canadina Premier League 2-1 dell’Atletico Ottawa sull’Inter Toronto e 1-0 del Supra du Quebec sul Forge mentre nella K League 1 vittoria tra le mura amiche dell’Ulsan UD sul Gimcheon Sangmu. Nella Super League cinese troviamo il colpo esterno del Wuhan Three Town e nella J1 League colpo esterno per Kashiwa, Tokyo e Kashima. Nel Campionato Primavera 1 pareggio per 2-2 tra Inter ed Empoli: nerazzurri avanti dopo 28 minuti con Carrara ma dopo appena tre giri di lancetta Orlandi pareggia. Nella ripresa al 5′ Moranduzzo riporta nuovamente avanti i suoi ma ci pensa Bruno nel recupero a fissare il punteggio sul segno X.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A alle ore 18:30 troviamo Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino mentre alle ore 20:45 spazio a Juventus-Parma. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre in Europa troviamo Union Berlino-Francoforte alle ore 15:30 in Bundesliga, Tottenham-Newcastle alle ore 18:30 in Premier League e Sivilia-Atletico Madrid alle ore 21:30 in Liga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 29 AGOSTO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani - Vllaznia 18:30

Partizani - Laci 18:30



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Grazer - Wolfsberger 0-0 (*)

LASK - Altach 19:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE

RAAL La Louviere - KV Mechelen 2-2 (*)

Kortrijk - Charleroi 18:15

Cercle Brugge - Lommel SK 20:45

Leuven - St. Liege 20:45



CROAZIA: HNL

Istra 1961 - Din. Zagabria 18:30

Varazdin - Rudes 21:00



EUROPA: UEFA EUROPA CUP WOMEN - QUALIFICAZIONE

Minsk FK D - Agram Zagreb D 0-0 (*)



FRANCIA: LIGUE 1

Strasburgo - Lens 0-0 (*)

Auxerre - Angers 20:45

Brest - Tolosa 20:45

Lione - Le Havre 20:45

Lorient - Troyes 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Cottbus - Furth 3-4 (Finale)

Heidenheim - Dresda 5-3 (Finale)

Karlsruher - Wolfsburg 2-5 (Finale)

Norimberga - Bielefeld 20:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Colonia - Hoffenheim 3-2 (Finale)

Elversberg - Leverkusen 3-2 (Finale)

Magonza - Paderborn 0-0 (Finale)

RB Lipsia - Monchengladbach 3-0 (Finale)

Union Berlino - Francoforte 3-3 (Finale)

Dortmund - Amburgo 18:30



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Derby - Swansea 0-3 (Finale)

Middlesbrough - West Brom 3-1 (Finale)

Wolves - Stoke 4-1 (Finale)

Blackburn - QPR 1-2 (*)

Bolton - Lincoln 0-1 (*)

Bristol City - Portsmouth 2-0 (*)

Cardiff - Sheffield Utd 2-2 (*)

Charlton - Preston 1-0 (*)

Norwich - Burnley 4-1 (*)

Southampton - Millwall 4-1 (*)

Watford - West Ham 1-1 (*)



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Liverpool - Nottingham 2-2 (Finale)

Bournemouth - Everton 1-0 (*)

Coventry - Hull 0-0 (*)

Tottenham - Newcastle 18:30



IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Fajr Sepasi - Zob Ahan 0-0 (*)

Mes Shahr Babak - Sanat-Naft 0-0 (*)

Persepolis - Malavan 17:45



ISRAELE: LIGAT HA'AL

H. Petah Tikva - Hapoel Jerusalem 19:00

Hap. Ramat Gan - H. Beer Sheva 19:00

Kiryat Shmona - Ironi Tiberias 19:00

Sakhnin - M. Petach Tikva 19:00

B. Jerusalem - Netanya 19:30



ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA

Bari U19 - Padova U19 10:30SRF

Renate U19 - Mantova U19 15:00SRF

Vicenza U19 - Palermo U19 16:00SRF



ITALIA: PRIMAVERA 1

Inter U20 - Empoli U20 2-2 (Finale)

Lazio U20 - Albinoleffe U20 11:00SRF

Como U20 - Juventus U20 16:45SRF



ITALIA: SERIE A

Fiorentina - Frosinone 18:30

Monza - Udinese 18:30

Sassuolo - Torino 18:30

Juventus - Parma 20:45



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN

Juventus D - Como D 18:00

Milan D - Como 1907 D 20:30



ITALIA: SERIE B

Entella - Cesena 19:00

Sampdoria - Juve Stabia 19:00

Ascoli - Carrarese 21:00

Avellino - L.R. Vicenza 21:00

Padova - Verona 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Ostiamare - Grosseto 18:00

Ravenna - Latina 18:00

Torres - Sambenedettese 18:00

Forlì - Pescara 21:00

Pineto - Livorno 21:00

Spezia - Campobasso 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Foggia - Salernitana 18:00

Savoia - Casertana 18:00

Sorrento - Crotone 18:00

Cosenza - Potenza 21:00

Inter U23 - Altamura 21:00

Monopoli - Catania 21:00



OLANDA: EREDIVISIE

Excelsior - Sparta Rotterdam 1-1 (*)

Alkmaar - G.A. Eagles 18:45

Zwolle - Nijmegen 21:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Sportivo Trinidense - 2 de Mayo 21:00

Recoleta - Olimpia Asuncion 23:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Alverca - Santa Clara 0-0 (*)

Arouca - Maritimo 1-1 (*)

Academico Viseu - FC Porto 19:00



ROMANIA: SUPERLIGA

Csikszereda M. Ciuc - CFR Cluj 2-3 (Finale)

FC Arges - Sepsi Sf. Gheorghe 0-0 (*)

Corvinul - Din. Bucuresti 20:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

F. Voronezh - Zenit 0-1 (Finale)

Krasnodar - FK Rostov 1-0 (*)

Akhmat Grozny - Samara 19:00

Lok. Mosca - Din. Mosca 19:00



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos - Libertas 1-1 (Finale)

San Giovanni - Tre Penne 2-3 (Finale)



SERBIA: SUPER LIGA

Zeleznicar Pancevo - Radnik 19:00

Cukaricki - Vojvodina 21:00

Novi Pazar - Macva 21:00

Radnicki Nis - Radnicki 1923 21:00



SPAGNA: LALIGA

Levante - Betis 1-1 (*)

Real Sociedad - Espanyol 19:00

Siviglia - Atl. Madrid 21:30



SPAGNA: LALIGA2

Sabadell - Almeria 0-0 (*)

Albacete - Oviedo 19:00

Leganes - Eldense 19:00

Girona - Las Palmas 21:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Elfsborg - Degerfors 2-0 (Finale)

Hacken - Västerås SK 1-3 (Finale)

Halmstad - Kalmar 0-0 (*)



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lausanne - Zurigo 18:00

Servette - Luzern 18:00

Young Boys - Basilea 20:30



TURCHIA: SUPER LIG

Konyaspor - Kocaelispor 18:00

Galatasaray - Goztepe 20:30

Gaziantep - Rizespor 20:30



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kudrivka - Epitsentr 0-3 (Finale)

Livyi Bereg - Karpaty Lviv 0-0 (Interrotta)

Shakhtar - Polissya Zhytomyr 0-1 (*)



UNGHERIA: NB I.

Nyiregyhaza - Paks 1-1 (Finale)

Honved - Zalaegerszeg 1-0 (*)

Ujpest - Vasas 19:30



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA

Progreso - Danubio 0-0 (*)

Boston River - Cerro CA 19:00

Juventud - Maldonado 19:00

Defensor Sp. - Montevideo City 22:00



USA: MLS

Seattle Sounders - Chicago Fire 22:30

