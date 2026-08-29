I risultati del 29 agosto 2026: Fiorentina e Juventus in campo

I viola ospitano il Frosinone, i bianconeri il Parma, si gioca anche Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Spazio a Serie B, Lega Pro e campionati europei. Successo per Union Santa Fe e Boca Juniors in Argentina
Il programma di questo sabato 29 agosto si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. Nella Liga Profesional argentina poker dell’Union Santa Fe sul Sarmiento Junin: dopo 18 minuti Tarragona sblocca il risultato quindi nella ripresa ancora Tarragona al 16′ quindi Malcorra al 29′, accorcia Mavilla al 34′ e ultimo sigillo di Ramirez al 39′. Una rete di Belmonte nel recupero decide la sfida tra Boca Juniors e Lanus. In Cile 2-0 interno del Cobresal sul Palestino e in Costa Rica stesso punteggio tra Sporting e Inter San Carlos.
In Ecuador tris casalingo del Tecnico U. sul Deportivo Cuenca e in Uruguay 3-0 del Wanderers sul Central Esp. In Messico per la Liga MX pareggiano 1-1 Atlante e Leon, 3-1 del Cruz Azul in casa del Necaxa e 2-0 del Tijuana sull’U.N.A.M. mentre per la Liga de Expansion MX senza reti tra Correcaminos e Alacranes, 1-0 dell’Atletico Morelia in casa del Doraros. Nella Canadina Premier League 2-1 dell’Atletico Ottawa sull’Inter Toronto e 1-0 del Supra du Quebec sul Forge mentre nella K League 1 vittoria tra le mura amiche dell’Ulsan UD sul Gimcheon Sangmu. Nella Super League cinese troviamo il colpo esterno del Wuhan Three Town e nella J1 League colpo esterno per Kashiwa, Tokyo e Kashima. Nel Campionato Primavera 1 pareggio per 2-2 tra Inter ed Empoli: nerazzurri avanti dopo 28 minuti con Carrara ma dopo appena tre giri di lancetta Orlandi pareggia. Nella ripresa al 5′ Moranduzzo riporta nuovamente avanti i suoi ma ci pensa Bruno nel recupero a fissare il punteggio sul segno X.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A alle ore 18:30 troviamo Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino mentre alle ore 20:45 spazio a Juventus-Parma. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre in Europa troviamo Union Berlino-Francoforte alle ore 15:30 in Bundesliga, Tottenham-Newcastle alle ore 18:30 in Premier League e Sivilia-Atletico Madrid alle ore 21:30 in Liga.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 29 AGOSTO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
AF Elbasani - Vllaznia 18:30
Partizani - Laci 18:30
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Grazer - Wolfsberger 0-0 (*)
LASK - Altach 19:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
RAAL La Louviere - KV Mechelen 2-2 (*)
Kortrijk - Charleroi 18:15
Cercle Brugge - Lommel SK 20:45
Leuven - St. Liege 20:45
CROAZIA: HNL
Istra 1961 - Din. Zagabria 18:30
Varazdin - Rudes 21:00
EUROPA: UEFA EUROPA CUP WOMEN - QUALIFICAZIONE
Minsk FK D - Agram Zagreb D 0-0 (*)
FRANCIA: LIGUE 1
Strasburgo - Lens 0-0 (*)
Auxerre - Angers 20:45
Brest - Tolosa 20:45
Lione - Le Havre 20:45
Lorient - Troyes 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Cottbus - Furth 3-4 (Finale)
Heidenheim - Dresda 5-3 (Finale)
Karlsruher - Wolfsburg 2-5 (Finale)
Norimberga - Bielefeld 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Colonia - Hoffenheim 3-2 (Finale)
Elversberg - Leverkusen 3-2 (Finale)
Magonza - Paderborn 0-0 (Finale)
RB Lipsia - Monchengladbach 3-0 (Finale)
Union Berlino - Francoforte 3-3 (Finale)
Dortmund - Amburgo 18:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Derby - Swansea 0-3 (Finale)
Middlesbrough - West Brom 3-1 (Finale)
Wolves - Stoke 4-1 (Finale)
Blackburn - QPR 1-2 (*)
Bolton - Lincoln 0-1 (*)
Bristol City - Portsmouth 2-0 (*)
Cardiff - Sheffield Utd 2-2 (*)
Charlton - Preston 1-0 (*)
Norwich - Burnley 4-1 (*)
Southampton - Millwall 4-1 (*)
Watford - West Ham 1-1 (*)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Liverpool - Nottingham 2-2 (Finale)
Bournemouth - Everton 1-0 (*)
Coventry - Hull 0-0 (*)
Tottenham - Newcastle 18:30
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Fajr Sepasi - Zob Ahan 0-0 (*)
Mes Shahr Babak - Sanat-Naft 0-0 (*)
Persepolis - Malavan 17:45
ISRAELE: LIGAT HA'AL
H. Petah Tikva - Hapoel Jerusalem 19:00
Hap. Ramat Gan - H. Beer Sheva 19:00
Kiryat Shmona - Ironi Tiberias 19:00
Sakhnin - M. Petach Tikva 19:00
B. Jerusalem - Netanya 19:30
ITALIA: COPPA ITALIA PRIMAVERA
Bari U19 - Padova U19 10:30SRF
Renate U19 - Mantova U19 15:00SRF
Vicenza U19 - Palermo U19 16:00SRF
ITALIA: PRIMAVERA 1
Inter U20 - Empoli U20 2-2 (Finale)
Lazio U20 - Albinoleffe U20 11:00SRF
Como U20 - Juventus U20 16:45SRF
ITALIA: SERIE A
Fiorentina - Frosinone 18:30
Monza - Udinese 18:30
Sassuolo - Torino 18:30
Juventus - Parma 20:45
ITALIA: SERIE A CUP WOMEN
Juventus D - Como D 18:00
Milan D - Como 1907 D 20:30
ITALIA: SERIE B
Entella - Cesena 19:00
Sampdoria - Juve Stabia 19:00
Ascoli - Carrarese 21:00
Avellino - L.R. Vicenza 21:00
Padova - Verona 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Ostiamare - Grosseto 18:00
Ravenna - Latina 18:00
Torres - Sambenedettese 18:00
Forlì - Pescara 21:00
Pineto - Livorno 21:00
Spezia - Campobasso 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Foggia - Salernitana 18:00
Savoia - Casertana 18:00
Sorrento - Crotone 18:00
Cosenza - Potenza 21:00
Inter U23 - Altamura 21:00
Monopoli - Catania 21:00
OLANDA: EREDIVISIE
Excelsior - Sparta Rotterdam 1-1 (*)
Alkmaar - G.A. Eagles 18:45
Zwolle - Nijmegen 21:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Sportivo Trinidense - 2 de Mayo 21:00
Recoleta - Olimpia Asuncion 23:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Alverca - Santa Clara 0-0 (*)
Arouca - Maritimo 1-1 (*)
Academico Viseu - FC Porto 19:00
ROMANIA: SUPERLIGA
Csikszereda M. Ciuc - CFR Cluj 2-3 (Finale)
FC Arges - Sepsi Sf. Gheorghe 0-0 (*)
Corvinul - Din. Bucuresti 20:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
F. Voronezh - Zenit 0-1 (Finale)
Krasnodar - FK Rostov 1-0 (*)
Akhmat Grozny - Samara 19:00
Lok. Mosca - Din. Mosca 19:00
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Cosmos - Libertas 1-1 (Finale)
San Giovanni - Tre Penne 2-3 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Zeleznicar Pancevo - Radnik 19:00
Cukaricki - Vojvodina 21:00
Novi Pazar - Macva 21:00
Radnicki Nis - Radnicki 1923 21:00
SPAGNA: LALIGA
Levante - Betis 1-1 (*)
Real Sociedad - Espanyol 19:00
Siviglia - Atl. Madrid 21:30
SPAGNA: LALIGA2
Sabadell - Almeria 0-0 (*)
Albacete - Oviedo 19:00
Leganes - Eldense 19:00
Girona - Las Palmas 21:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Elfsborg - Degerfors 2-0 (Finale)
Hacken - Västerås SK 1-3 (Finale)
Halmstad - Kalmar 0-0 (*)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lausanne - Zurigo 18:00
Servette - Luzern 18:00
Young Boys - Basilea 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Konyaspor - Kocaelispor 18:00
Galatasaray - Goztepe 20:30
Gaziantep - Rizespor 20:30
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kudrivka - Epitsentr 0-3 (Finale)
Livyi Bereg - Karpaty Lviv 0-0 (Interrotta)
Shakhtar - Polissya Zhytomyr 0-1 (*)
UNGHERIA: NB I.
Nyiregyhaza - Paks 1-1 (Finale)
Honved - Zalaegerszeg 1-0 (*)
Ujpest - Vasas 19:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Progreso - Danubio 0-0 (*)
Boston River - Cerro CA 19:00
Juventud - Maldonado 19:00
Defensor Sp. - Montevideo City 22:00
USA: MLS
Seattle Sounders - Chicago Fire 22:30