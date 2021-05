Manchester City – Chelsea per conquistare il tetto d’Europa, spareggio in Bundeslinga. Successo esterno del Sydney in A-League, vittorie per Genoa e Roma in Primavera 1

Sabato 29 maggio con la finale di Champions League 2021/2022 in primo piano. Si affrontano due squadre inglesi, il Manchester City e il Chelsea per un match che seguiremo in diretta con la nostra cronaca e commento. Nel programma odierno anche lo spareggio di Bundesliga tra Kiel e Colonia mentre in Italia spazio al calcio giovanile con il Campionato Primavera 1 e 2. Due partite già disputate nel massimo campionato under19 ovvero Genoa – Ascoli ed Empoli – Roma. Nella prima 3-0 dei padroni di casa grazie alle reti di Besaggio e Galeazzi nel primo tempo e di Maglione nella ripresa; nella seconda rete decisiva in pieno recupero di Afena-Gyan con i padroni di casa dal 39′ in dieci per l’espulsione combinata a Siniega. Prima di entrare nel dettaglio con tutti i risultati del giorno in tempo reale, spazio agli incontri già conclusi.

Partiamo dall’Australia dove in A-League è arrivato il 4-1 esterno del Sydney sull’Adelaide United mentre nella Vysshaya Liga 1-0 del Soligorsk in casa dello Zhodino. In Cile sconfitta casalinga per il Curico Unido, 2-1 contro l’U. Espanola mentre in Ecuador finisce 1-1 tra Olmedo e Manta. Nella J1 League il Sapporo passa 2-1 in casa del Kashiwa mentre in Paraguay successo casalingo per 2-0 del Guarani sul Cerro Porteno. In Polonia Legnica 3-0 a domicilio contro LKS Lodz mentre nella K League 1 colpi esterni per Ulsan Hyndai, Suwon City e Suwon oltre all’1-1 tra Incheon e Jeonbuk. Chiudiamo con la Primera Division in Venezuela dove finisce 3-3 tra Gran Valencia e Lara: nel primo tempo doppio vantaggio conquistato dalla squadra di casa con Gonzalez e Meza quindi prima dello scadere di tempo accorcia Manzano su rigore; nella ripresa pari in avvio di Sanchez quindi botta e risposta tra Mez a e Manzano, entrambi autori di una doppietta.

DIRETTE CALCIO DEL 29 MAGGIO 2021

FIFA > Amichevoli 2021 > Maggio



17:00 Indonesia - Oman



18:00



Svezia - Finlandia

Singapore - Afghanistan



18:30 Iraq - Nepal



18:45 Tailandia - Tajikistan



UEFA > Champions League 2020/2021 > Finale



21:00 Manchester City - Chelsea FC



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A







Belgrano de Córdoba - Gimnasia de Mendoza rinv.

San Martín de Tucumán - Estudiantes de Río Cuarto rinv.

Almirante Brown de Isidro Casanova - Temperley rinv.

Nueva Chicago - Deportivo Maipú rinv.

Chacarita Juniors - Agropecuario de Carlos Casares rinv.

Atlanta - Quilmes rinv.

Mitre de SdE - Tigre rinv.

Estudiantes de Caseros - Alvarado rinv.



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B







Ramón Santamarina - All Boys rinv.

Defensores de Belgrano - Almagro rinv.

San Telmo - Güemes de SdE rinv.

Villa Dálmine - Deportivo Morón rinv.

San Martín de San Juan - Ferro Carril Oeste rinv.

Brown de Adrogué - Tristan Suárez rinv.

Guillermo Brown de Puerto Madryn - Gimnasia de Jujuy rinv.

Atlético Rafaela - Instituto de Córdoba rinv.

Independiente Rivadavia - Barracas Central rinv.



Australia > A-League 2020/2021



Melbourne City FC - Newcastle United Jets rinv.



11:10 Adelaide United - Sydney FC 1-4



Australia > NPL New South Wales 2021



11:00



Mt Druitt Town Rangers - Wollongong Wolves 3-0

Northbridge Bulls - Sydney FC Youth 2-2



Australia > NPL Victoria 2021







Altona Magic SC - Hume City FC rinv.

South Melbourne FC - Heidelberg United rinv.



Australia > NPL Queensland 2021



10:30



Logan Lightning - Gold Coast United 3-2

Gold Coast Knights - Peninsula Power 1-4



11:30 Magpies Crusaders United - Redlands United 3-2



Australia > NPL Northern NSW 2021



06:30



Adamstown Rosebud - Lake Macquarie City 1-3

Lambton Jaffas - Maitland FC 2-1



09:00 Weston Workers FC - Charlestown Azzurri 2-2



Australia > NPL Western Australia 2021



09:00



Perth Glory Youth - Sorrento FC 1-0

Cockburn City SC - Inglewood United 1-1

Perth SC - ECU Joondalup 1-0

Floreat Athena - Armadale SC 3-1

Bayswater City SC - Gwelup Croatia 2-2

Balcatta FC - Rockingham City FC 1-0



Australia > NPL South Australia 2021



07:30



Cumberland United - Croydon Kings 1-0

South Adelaide Panthers - Adelaide Raiders 2-1

MetroStars FC - Adelaide Blue Eagles 1-0

Adelaide Olympic - Adelaide City FC 1-1



Australia > NPL Capital Football 2021



07:00



Canberra Olympic - Monaro Panthers 1-2

Belconnen United - Tuggeranong United 1-1



Bielorussia > Cempionat 2021



13:30 Torpedo-BelAZ Zhodino - Shakhter Soligorsk 0-1



16:00 BATE Borisov - FK Slaviya Mozyr 0-0 *



18:00 Neman Grodno - Sputnik Rechytsa



Brasile > Série B 2021



00:00 Guarani - SP - Vitória - BA 1-1



02:30



Náutico - PE - CSA - AL 1-0

Vila Nova - GO - Botafogo - RJ 1-1



16:00 Vasco da Gama - Operário Ferroviário - PR 0-1 *



21:00 CR Brasil - AL - Remo - PA



21:30 Confiança - SE - Cruzeiro



Brasile > Série C 2021 Gruppe A



20:30 Floresta - CE - Jacuipense - BA



22:00 Botafogo - PB - Ferroviário - CE



Brasile > Série C 2021 Gruppe B



21:00 Grêmio Novorizontino - SP - Figueirense - SC



22:00 Criciúma - SC - Ituano - SP



Brasile > Campeonato Paraibano 2021 Playoffs > 1. Giornata



01:30 Campinense - PB - Atlético - PB 3-1



Cile > Primera División 2021



02:00 Curicó Unido - Unión Española 1-2



21:00 La Serena - Melipilla



Cina > League One 2021



10:00 Zhejiang Professional - Meizhou Hakka 5-4



12:00 Xinjiang Tianshan Leopard - Shaanxi Chang'an Athletic 0-1



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg



17:00



Doxa Katokopias - Enosis Neon Paralimni

Paphos FC - Ethnikos Achna



Colombia > Primera A 2021 Apertura Playoffs > Quarti di finale



Deportivo Cali - Deportes Tolima rinv.



Corea del Sud > K League 1 2021



07:00 Incheon United - Jeonbuk FC 1-1



09:30 Jeju United - Ulsan Hyundai 1-2



12:00



Seongnam FC - Suwon FC 2-3

FC Seoul - Suwon Bluewings 0-3



Corea del Sud > K League 2 2021



09:00 Busan IPark - Bucheon FC 1995 1-1



11:30 Seoul E-Land FC - Daejeon Hana Citizen 0-1



Croazia > 2. HNL 2020/2021



17:30



NK Croatia Zmijavci - Dinamo Zagreb II

Hrvatski Dragovoljac - NK Orijent Rijeka

NK Dugopolje - NK Rudeš

NK Junak Sinj - HNK Cibalia

NK Kustošija - Hajduk Split II

NK Međimurje - NK Solin

NK Osijek II - NK Dubrava

NK Opatija - NK BSK Bijelo Brdo

NK Inter Zaprešić - NK Sesvete



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:00 Vanløse IF - Næstved BK 3-1



13:45 FA 2000 - Skovshoved IF 2-0



14:00 AB Tårnby - Hillerød GI 4-0



15:00 Brønshøj BK - Nykøbing FC 1-0 *



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa



02:00 Olmedo - Manta 1-1



21:00 Delfín SC - 9 de Octubre



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe B



18:00 Dragonas IDV - El Nacional



18:30 Ñañas - Quito FC



22:00 Espuce FC - San Miguel



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe A



21:00 Macará - Barcelona



22:00 Emelec - LDJ



Egitto > Premiership 2020/2021



21:00 Tala'ea El-Gaish SC - Ceramica Cleopatra



Estonia > Meistriliiga 2021



12:00 JK Narva Trans - Paide Linnameeskond 0-1



15:00 FC Flora - Tulevik Viljandi 1-0 *



18:00 Tallinna JK Legion - FCI Levadia



Finlandia > Veikkausliiga 2021



14:00 FC Honka - SJK Seinäjoki 0-1



16:00



Helsingfors IFK - Inter Turku 0-0 *

Kuopion PS - Haka Valkeakoski 0-0 *



Finlandia > Ykkönen 2021



16:00



KPV Kokkola - FF Jaro 0-0 *

Vaasan PS - MP Mikkeli 1-0 *

TPS Turku - Jippo 0-0 *

Ekenäs IF - Musan Salama 0-1 *



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021







ASM Belfort - GFC Ajaccio non disputa

AF Bobigny - CS Sedan non disputa

Entente SSG - AS Beauvais non disputa

FC Metz (CFA) - Stade Reims (CFA) non disputa

FCSR Haguenau - SAS Épinal non disputa

US Lusitanos - AJ Auxerre (CFA) non disputa

SC Schiltigheim - RC Lens (CFA) non disputa

Olympique Saint-Quentin - Paris 13 Atletico non disputa



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021







AS Monaco (CFA) - GFA Rumilly Vallières non disputa

Andrézieux - Louhans-Cuiseaux non disputa

Hyères FC - Fréjus-St. Raphaël FC non disputa

FC Martigues - Marignane Gignac non disputa

Monts d'Or Azergues Foot - AS Saint-Priest non disputa

RC Grasse - Aubagne FC non disputa

Jura Sud - Olympique Marseille (CFA) non disputa

Olympique Lyon (CFA) - SC Toulon non disputa



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021







Angoulême CFC - Stade Montois non disputa

AS Béziers - Vendée Les Herbiers non disputa

Bourges 18 - Trélissac FC non disputa

FC Chamalières - Le Puy Foot 43 non disputa

Bergerac Foot - Bourges Foot non disputa

FC Nantes (CFA) - Canet Roussillon non disputa

Angers SCO II - US Colomiers non disputa

SO Romorantin - Moulins Yzeure Foot non disputa



Galles > Premier League 2021 ECL-Playoffs > Finale



13:00 Caernarfon Town - Newtown AFC 3-5



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



Borussia Dortmund II - VfB Homberg 2-2

Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen 1-1

Fortuna Köln - FC Schalke 04 II 4-1

SV Lippstadt 08 - SV Bergisch Gladbach 09 1-0



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



Bahlinger SC - 1. FSV Mainz 05 II 2-1

Bayern Alzenau - Hessen Kassel 0-1

FC Gießen - TSV Schott Mainz 2-0

SC Freiburg II - FC 08 Homburg 0-1

SG Sonnenhof Großaspach - VfR Aalen 3-2

1899 Hoffenheim II - FSV Frankfurt 1-0

VfB Stuttgart II - FK Pirmasens 0-1



Germania > Relegation Bundesliga 2020/2021 > Partite



18:00 Holstein Kiel - Colonia



Germania > Badischer Pokal 2020/2021 > Finale



14:00 Waldhof Mannheim - FC-Astoria Walldorf 2-1



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord







Turbine Potsdam II - Arminia Bielefeld rinv.

BV Cloppenburg - SV Berghofen non disputa



14:00



FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg II

Bor. Mönchengladbach - Borussia Bocholt 1-1

FSV Gütersloh 2009 - RB Leipzig



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd



14:00



1899 Hoffenheim II - 1. FFC 08 Niederkirchen 9-0

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Köln 0-4

1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt II

Bayern München II - Würzburger Kickers 3-1



Giappone > J1 League 2021



12:00 Kashiwa Reysol - Hokkaido Consadole Sapporo 1-2



Giappone > J2 League 2021



07:00



Omiya Ardija - JEF United Chiba 0-2

Thespakusatsu Gunma - Tochigi SC 0-0

V-Varen Nagasaki - Renofa Yamaguchi 3-0



09:00



Júbilo Iwata - Zweigen Kanazawa 1-0

Tokyo Verdy - Blaublitz Akita 3-1



Giappone > J3 League 2021



06:00 Fujieda MyFC - Roasso Kumamoto 0-1



Giappone > Japan Football League 2021



06:00



Suzuka Point Getters - Honda FC 0-1

FC Osaka - Matsue City FC 0-1



08:00 FC Kariya - Sony Sendai 0-2



Inghilterra > National League 2020/2021



13:30



Hartlepool United - Weymouth FC 4-0

Altrincham FC - Torquay United 0-0

Boreham Wood - Maidenhead United 1-4

Bromley FC - Notts County 1-0

Dagenham & Redbridge - Wrexham AFC 1-1

Barnet FC - Sutton United 2-0

Woking FC - Wealdstone FC 2-4

Halifax Town - Chesterfield FC 1-2

King's Lynn - Aldershot Town 4-4

Solihull Moors - Eastleigh FC 2-0

Yeovil Town - Stockport County 0-1



Hartlepool United - Dover Athletic non disputa



Inghilterra > National League North 2020/2021







Boston United - Curzon Ashton non disputa

Chester FC - Kettering Town non disputa

Chorley FC - Brackley Town non disputa

Farsley Celtic - Bradford Park Avenue non disputa

Gateshead FC - Hereford FC non disputa

Gloucester City - Darlington FC non disputa

Guiseley AFC - AFC Fylde non disputa

Kidderminster Harriers - Southport FC non disputa

Leamington - Blyth Spartans non disputa

Spennymoor Town - AFC Telford United non disputa

York City - Alfreton Town non disputa



Inghilterra > National League South 2020/2021







Bath City - Braintree Town non disputa

Billericay Town - Dorking FC non disputa

Chelmsford City - Ebbsfleet United non disputa

Dartford FC - Dulwich Hamlet non disputa

Hampton & Richmond Borough - Tonbridge Angels non disputa

Havant & Waterlooville - Concord Rangers non disputa

Hemel Hempstead Town - Chippenham Town non disputa

Maidstone United - St. Albans City non disputa

Slough Town - Eastbourne Borough non disputa

Welling United FC - Hungerford Town non disputa



Inghilterra > Playoff 2020/2021 Championship > Finale



16:00 Brentford FC - Swansea City 0-0 *



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021



16:30 Tractor Sazi - Machine Sazi



17:10 Saipa FC - Foolad FC



Irlanda > Premier Division 2021



17:00



Bohemian FC - Waterford FC

Longford Town - Shamrock Rovers



Irlanda del Nord > Premier League 2021 Championship Round



18:30



Cliftonville FC - Linfield FC

Glentoran Belfast - Crusaders FC

Larne FC - Coleraine FC



Irlanda del Nord > Premier League 2021 Relegation Round



18:30



Ballymena United - Portadown FC

Glenavon FC - Dungannon Swifts

Warrenpoint Town - Carrick Rangers



Islanda > 1. deild 2021



15:00 Kórdrengir - Þróttur Reykjavík



17:00 ÍBV Vestmannaeyjar - Víkingur Ólafsvík



Italia > Serie C Girone B 2020/2021 Playout > Finale



17:30 Imolese - Fano



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



11:00 Genoa - Ascoli Calcio 3-0



13:00 Empoli - Roma 0-1



15:00 Milan - Sampdoria



17:00 Sassuolo - Bologna



19:00 Juventus - Inter



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



AC Pisa - Frosinone rinv.



15:00



Cittadella - Pordenone Calcio

Benevento Calcio - Crotone

Cosenza Calcio - Reggina 1914

Venezia FC - Brescia

Hellas Verona - AC Reggiana 1919

Spezia - Napoli

AC Monza - Vicenza

Udinese - Parma

US Cremonese - Chievo Verona

US Lecce - Pescara

US Salernitana 1919 - Virtus Entella



Kazakhstan > Premier Liga 2021



14:00



Kaspiy Aktau - FK Astana 2-2

FK Ordabasy - Shakter Karaganda 0-0



16:00



FK Atyrau - FK Akzhayik 0-0 *

Tobyl Kostanay - FK Aktobe 0-0 *



Lettonia > Virsliga 2021



15:00 FC Noah Jūrmala - FK Liepāja 0-3 *



17:00 FK Ventspils - FK Spartaks



19:00 FK Rīgas Futbola skola - BFC Daugavpils



Lituania > A Lyga 2021



14:30 DFK Dainava - FK Banga Gargždai 3-1 *



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



18:00 CR Khemis Zemamra - Difaâ d'el Jadida



20:15 Maghrib de Fès - Olympique de Safi







Difaâ d'el Jadida - FAR de Rabat rinv.

Youssoufia Berrechid - CR Khemis Zemamra rinv.

Hassania US Agadir - Raja Casablanca rinv.

Moghreb de Tétouan - FUS de Rabat rinv.

Maghrib de Fès - Mouloudia Oujda rinv.

Olympique de Safi - SC Chabab Mohammédia rinv.

Ittihad Tanger - RS Berkane rinv.

Wydad AC - Rapide Oued Zem rinv.



Norvegia > 1. Divisjon 2021



15:30



Bryne FK - Hamarkameratene 0-0 *

IL Stjørdals-Blink - Åsane Fotball 0-0 *

Raufoss IL - Grorud IL 0-2 *

Sogndal IL - Sandnes Ulf 1-2 *



Norvegia > Femminile Toppserien 2021



15:00



IL Sandviken - Avaldsnes IL 2-0 *

Vålerenga IF - Lyn Oslo 1-0 *



16:00



Rosenborg BK Kvinner - Kolbotn IL 0-0 *

LSK Kvinner - Arna-Bjørnar 0-0 *



Paraguay > Primera División 2021 Apertura



02:00 Guaraní - Cerro Porteño 2-0



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40 Miedź Legnica - ŁKS Łódź 3-0



16:00 Chrobry Głogów - GKS Bełchatów 0-0 *



17:00



GKS Jastrzębie - Sandecja Nowy Sącz

Korona Kielce - Arka Gdynia



19:10 Radomiak Radom - Resovia Rzeszów



Spagna > Segunda División 2020/2021



18:30 CD Tenerife - Real Oviedo



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



17:00 Moroka Swallows - Mamelodi Sundowns



Svezia > Superettan 2021



13:00 Landskrona BoIS - Örgryte IS 1-1



15:00



AFC Eskilstuna - Trelleborgs FF 3-1 *

Akropolis IF - Falkenbergs FF 0-0 *



17:00 Norrby IF - GAIS Göteborg



Svezia > Division 1 Norra 2021



Piteå IF - Gefle IF rinv.



13:00 Örebro Syrianska IF - IF Sylvia 0-1



16:00



Assyriska FF - Hudiksvalls FF

Umeå FC - Sandvikens IF



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00 Lunds BK - Tvååkers IF 0-0



16:00



Assyriska Turabdin IK - IFK Malmö

Lindome GIF - Österlen FF

Oskarshamns AIK - Skövde AIK

Torns IF - FC Trollhättan



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



13:00 AIK Solna - FC Rosengård 0-7



14:00 Hammarby IF - Kristianstads DFF 3-1



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Aufstieg



16:00



FC Rapperswil-Jona - SC Brühl

Yverdon-Sport FC - FC Basel II

Stade Nyonnais - FC Bavois



17:00 Etoile Carouge FC - SC Cham



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Abstieg



16:00



FC Köniz - AC Bellinzona

FC Breitenrain Bern - FC Zürich II

FC Black Stars Basel - SC YF/Juventus Zürich



Svizzera > Promotion League 2020/2021







AC Bellinzona - FC Basel II non disputa

Etoile Carouge FC - SC YF/Juventus Zürich non disputa

FC Bavois - FC Rapperswil-Jona non disputa

FC Münsingen - FC Sion II non disputa

FC Zürich II - FC Black Stars Basel non disputa

SC Brühl - FC Breitenrain Bern non disputa

Stade Nyonnais - FC Köniz non disputa

Yverdon-Sport FC - SC Cham non disputa



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021







FC Echallens - Team Vaud rinv.

FC Bulle - US Terre Sainte rinv.

FC Naters - FC Meyrin rinv.

FC Lancy - Martigny Sports rinv.

Olympique Genève - CS Chênois rinv.

Vevey United - FC La Chaux-de-Fonds rinv.

BSC Young Boys II - FC Azzurri 90 LS rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







FC Baden - SC Buochs rinv.

FC Bassecourt - FC Schötz rinv.

FC Biel/Bienne - FC Langenthal rinv.

FC Solothurn - Zug 94 rinv.

FC Wohlen - SV Muttenz rinv.

SC Goldau - FC Luzern II rinv.

Grasshopper Club Zürich II - SR Delémont rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







FC Dietikon - FC Thalwil rinv.

FC Tuggen - FC Balzers rinv.

FC Wettswil-Bonstetten - USV Eschen/Mauren rinv.

FC Gossau - FC Linth 04 rinv.

FC Paradiso - FC Kosova Zürich rinv.

FC Red Star Zürich - FC Winterthur II rinv.

FC St. Gallen II - SV Höngg rinv.



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021



17:00



Lugano Femminile - BSC Young Boys

FC St. Gallen - FC Zürich Frauen

FC Luzern - Grasshopper Club Zürich



18:00 Servette FCCF - FC Basel 1893



Uruguay > Primera División 2021 Apertura



18:00 Liverpool - Cerro Largo



20:15 Villa Española - Plaza Colonia



USA > Major League Soccer 2021



19:00



Chicago Fire - CF Montréal

New York RB - Orlando City



21:00



Columbus Crew - Toronto FC

FC Cincinnati - New England Revolution



21:30 Atlanta United FC - Nashville SC



USA > USL Championship 2021



01:00 New York RB II - Pittsburgh Riverhounds 0-3



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021



01:00 NC Courage - Racing Louisville 5-0



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B



01:15 GV Maracay - Deportivo Lara 3-3