Le partite Parma-Torino e Genoa-Lazio chiudono al 5° giornata, si gioca anche in Lega Pro, Premier League e Liga. Successo del Flamengo in Brasile
Al via una nuova settimana e diversi sono gli incontri già disputati nella notte di questo lunedì 29 settembre. Partiamo dal Torneo Betano argentino dove sia Ind. Rivadavia-Huracan che Instituto-Lanus si sono conclusi sullo 0-0 di partenza. Da segnalare nel primo match l’espulsione di Costa nei minuti di recupero. Nella Serie A Betano in Brasile colpo esterno del Flamengo contro il Corinthians per la 25° giornata: dopo 14 minuti si sblocca il punteggio per autorete di Yuri Alberto quindi nella ripresa gli ospiti ribaltano il punteggio con de Arrascaeta al 10′ e Luiz Araujo al 42′.
In Bolivia tris esterno del SA Bulo Bulo sul Blooming mentre in Colombia due successi interni ovvero quello del Santa Fe su La Equidad per 3-0 e del Junior sul Pasto per 2-0. In Costa Rica il Saprissa supera 2-1 Cartagines e lo Sporting San Jose passa 3-0 in casa del San Carlos. In Giamaica poker interno del Montego Bay sullo Spanish Town Police e in Perù vittoria a domicilio del Cienciano su A. Lima per 2-1. In Uruguay finisce senza reti tra Miramar e Defensor Sp. e nella Liga MX 2-0 del Tigres sul Queretaro e del Tijuana sul Cruz Azul. Stesso punteggio anche nell’unica gara già giocata in Liga de Expansion a favore dell’Irapuato su Alabrijes Oaxaca.
Al via il Mondiale U20 dove Brasile e Messico hanno pareggiato 2-2 e l’Argentina ha superato Cuba 3-1. Nella Canadian Premier League vittoria casalinga per 3-1 del Vancouver su HFX Wanderers. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. Posticipi in Serie A, si parte dalle 18:30 con Parma-Torino mentre alle 20:45 c’è Genoa-Lazio, si gioca anche in Lega Pro mentre in Europa ricordiamo per la Premier League alle ore 21 Everton-West Ham e in Liga stesso orario per Valencia-Oviedo e in Liga Portugal spazio ad Arouca-Porto.
ALGERIA: LIGUE 1
USM Alger - El Bayadh 17:00
Mostaganem - Setif 19:00
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Ind. Rivadavia - Huracan 0-0 (Finale)
Instituto - Lanus 0-0 (Finale)
Barracas Central - Belgrano 20:30
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Van - Alashkert 1-2 (Finale)
BKMA - Ararat-Armenia 17:00
ASIA: AFC CHAMPIONS LEAGUE - PRIMA FASE
Nasaf Qarshi (Uzb) - Al-Hilal (Sau) 1-1 (*)
Al-Gharafa (Qat) - Al Shorta (Irq) 18:00
Tractor (Irn) - Al-Wahda (Uae) 18:00
Al-Duhail (Qat) - Al Ahli SC (Sau) 20:15
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Blooming2 - SA Bulo Bulo 0-3 (Finale)
The Strongest - Oriente Petrolero 21:00
Always Ready - Real Oruro 23:30
BRASILE: SERIE A BETANO
Corinthians - Flamengo 1-2 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Beroe - Dobrudzha 19:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Vancouver FC - HFX Wanderers 3-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Santa Fe - La Equidad 3-0 (Finale)
Junior - Pasto 2-0 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Saprissa - Cartagines 2-1 (Finale)
San Carlos - Sporting San Jose 0-3 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Midtjylland - Randers 19:00
EGITTO: PREMIER LEAGUE
El Gounah - Ceramica Cleopatra 0-0 (*)
Ismaily - National Bank Egypt 0-1 (*)
Al Ahly - Zamalek 19:00
EUROPA: PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP
Wolves U21 - RB Lipsia II 20:00
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
HJK - Ilves 18:00
FRANCIA: LIGUE 2
Boulogne - Red Star 20:45
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Montego Bay - Spanish Town Police 4-0 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Atromitos - AEL Larissa 17:00
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA
Guastatoya - Aurora F.C. 3-2 (Finale)
Xelaju - Malacateco 3-0 (Finale)
HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA
Olimpia - Choloma 2-0 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Everton - West Ham 21:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL
M. Haifa - H. Beer Sheva 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Roma U20 - Frosinone U20 16:30
ITALIA: SERIE A
Parma - Torino 18:30
Genoa - Lazio 20:45
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Cittadella - Pro Patria 20:30
L.R. Vicenza - Pro Vercelli 20:30
Ospitaletto - Alcione Milano 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Giugliano - Sorrento 20:30
Picerno - Foggia 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Brian Lignano - Union Clodiense 20:00
LETTONIA: VIRSLIGA
BFC Daugavpils - Riga FC 17:00
LITUANIA: A LYGA
Suduva - Zalgiris 18:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Alebrijes Oaxaca2 - Irapuato 0-2 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Queretaro - Tigres 0-2 (Finale)
Tijuana - Cruz Azul 2-0 (Finale)
MONDO: MONDIALI U20
Brasile U20 - Messico U20 2-2 (Finale)
Cuba U20 - Argentina U20 1-3 (Finale)
Francia U20 - Sudafrica U20 22:00
Norvegia U20 - Nigeria U20 22:00
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - APERTURA
Ferretti - Real Madriz 3-2 (Finale)
Managua FC - Sport Sebaco 4-2 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN
Haugesund - Sandefjord 19:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Ameliano - Recoleta 22:00
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Cienciano - A. Lima2 2-1 (Finale)
Cajamarca - Los Chankas 20:00
Sport Boys - Comerciantes Unidos Posticipata
Sporting Cristal - Ayacucho 22:15
POLONIA: EKSTRAKLASA
Zaglebie - Arka 18:00
Motor Lublin - Radomiak Radom 20:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Arouca - FC Porto 21:00
ROMANIA: SUPERLIGA
Metaloglobus Bucharest - Botosani 17:00
U. Cluj - CFR Cluj 20:00
SPAGNA: LALIGA
Valencia - R. Oviedo Posticipata
SPAGNA: LALIGA2
Leganes - Castellon 20:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Djurgarden - Sirius 19:00
Öster - Göteborg 19:10
SVEZIA: SUPERETTAN
Helsingborg - Trelleborg 19:00
Sundsvall - Umeå 19:00
Utsikten - Brage 19:00
TURCHIA: SUPER LIG
Besiktas - Kocaelispor 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Veres-Rivne - Polissya Zhytomyr 17:00
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Miramar - Defensor Sp. 0-0 (Finale)
Racing Montevideo - Progreso 21:00
USA: MLS
Cincinnati - Orlando City 1-1 (Finale)
USA: USL CHAMPIONSHIP
Pittsburgh - Las Vegas Lights 1-0 (Finale)
New Mexico - Lexington 2-1 (Finale)
UZBEKISTAN: SUPER LEAGUE
Din. Samarkand - Shortan Guzor 1-0 (*)
Pakhtakor - Termez Surkhon 0-0 (*)