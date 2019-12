Spazio ai campionati minori non solo in Inghilterra ma anche in Galles, Egitto, Marocco, Arabia Saudita, Israele, Portogallo. Si è già giocato in Messico e Giamaica

Lunedì 30 dicembre si è aperto con i campionati d’oltre oceano. In Messico ci sono voluti i rigori per decidere l’esito di Club America – Monterrey, gara valida per la Liga MX. La finale, chiusa all’andata per 2-1 dal Monterrey aveva infatti avuto lo stesso esito nel ritorno a campi invertiti in virtù delle reti di Vinas e Sanchez nel primo tempo e di Funes nella ripresa. I rigori hanno pertanto dato il successo al Monterrey. In Giamaica invece successi entrambi casalinghi per 1-0 dell’Harbour View sul Portmore e del Cavalier sul Waterhouse. In attesa che giochi il Mount Pleasant, il Waterhouse allunga a +4 sull’avversario in classifica. Nel corso della giornata odierna invece seguiremo i risultati in tempo reale di diversi campionati minori. Non sono infatti previste gare di cartello. Spazieremo pertanto dalla Championship inglese all’Arabia Saudita passando per l’Egitto, Galles, Israele, Marocco e Portogallo.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



15:55 Al Hilal - Al Adalh



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 FC Masr - Tanta 2-0 *



16:00 El Gouna - El-Entag El-Harby



Galles > Premier League 2019/2020



20:45



Bala Town - Caernarfon Town

Cardiff Metropolitan - Barry Town United

The New Saints - Cefn Druids

Aberystwyth Town - Newtown AFC

Airbus UK - Connah's Quay Nomads



Giamaica > National Premier League 2019/2020



01:00 Harbour View - Portmore United 1-0



02:00 Cavalier FC - Waterhouse FC 1-0



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Derby County - Charlton Athletic



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Hapoel Haifa - Beitar Jerusalem



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Raja Casablanca - FUS de Rabat



19:00 Mouloudia Oujda - CR Khemis Zemamra



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



03:15 CF América - CF Monterrey 2-4