In primo piano le gare che si sono aperte nella notte. Gli Under 20 protagonisti con otto nazionali in campo

Venerdì 31 maggio si chiude il mese con una serie di incontri tra sud America e nazionali. Partiamo dai match già disputati nella notte con i successi del Wanderes 1-0 in trasferta contro Cerro CA mentre l’U. Catolica batte 3-2 a domicilio l’Ind. Del Valle. Pareggio senza reti tra Tolima e Argentinos Jrs. 3-0 del River Plate sull’Athletico-PR. Nella Coppa in Brasile 2-0 del Palmeiras sul Sampaio Correa mentre in Giappone per l’J-League lo Yokohama passa in casa dello Shonan 2-1. Nel programma odierno dunque ben quattro partite del Mondiale Under 20. Completano il quadro i playoff Serie D e la sfida di Liga2 tra Cordoba e Osasuna di questa sera. Andiamo dunque a vedere adesso tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

