Terza giornata di ottavi di finali per la competizione con Francia e Argentina in campo. Spazio alle amichevoli tra nazionali

Martedì 4 giugno si è aperto con l’amichevole tra Colombia e Panama. 3-0 il risultato finale frutto delle reti tutte nel primo tempo con Tesillo, Muriel e Falcao sul rigore. Altra amichevole prevista è quella tra Macedonia del Nord U19 contro Montenegro U19. Prosegue il Mondiale Under20 con l’ultima giornata di ottavi di finale. Tre le sfide in programma dal pomeriggio con Francia – Usa e Giappone – Corea del Sud mentre in serata si gioca Argentina – Mali. Andiamo a vedere di seguito i risultati aggiornati in tempo reale dei principali match del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

