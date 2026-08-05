I risultati del 5 agosto 2026: preliminari di Champions, derby di Milano

Proseguono le fasi finali dei preliminari di UCL, finisce in parità tra Inter e Milan, successo della Juventus con il Chelsea
Il programma di questo mercoledì 5 agosto si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. In Bolivia pareggiano 1-1 Independiente e Aurora, successo casalingo per 3-0 del Guabira sul Tomayapo. In Colombia colpo esterno dell’Ind. Medellin sul Tolima per 3-2 e 2-0 del Millonarios sul Pasto. In Venezuela due successi interni ovvero dell’Universidad Central per 2-1 su Monagas e 1-0 del Deportivo Tachira sul Portuguesa.
Nella Leagues Cup vittoria per Cincinnati, Columbus Crew, Charlotte, Juarez, Atlante e Tigres quest’ultimi dopo i calci di rigore. Nelle CONCACAF Central American Cup bene Plaza Amador, Esteli e Alajuelense e tra le amichevoli già giocate due interessanti partite. Pareggio nel derby Inter-Milan con botta e risposta nella ripresa tra Dimarco e Nkunku mentre una bella rete di Zhegrova al 23′ del secondo tempo regala la vittoria alla Juventus contro il Chelsea.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Partiamo dalle qualificazioni alla prossima Champions League con due partite oltre a Europa e Conference League. Previste anche altre amichevoli di club italiani con Torino-Vado e Lazio-Ostiamare alle ore 18, Napoli-Osasuna alle 18:30 e Sassuolo-Celta Vigo alle ore 20.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 AGOSTO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Independiente - Aurora 1-1 (Finale)
Guabira - Tomayapo2 3-0 (Finale)
GV San Jose - SA Bulo Bulo 21:00
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Tolima - Ind. Medellin 2-3 (Finale)
Millonarios - Pasto 2-0 (Finale)
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - QUALIFICAZIONI – SECONDA FASE
Brann D [Qualificato]: Brann D - Mitrovica D 5-0 (Finale)
Austria Vienna D [Qualificato]: Austria Vienna D - Hajduk Split D 3-2 (Finale)
FC Kharkiv D - Fenerbahce D [Qualificato]: Fenerbahce D 1-2 (Finale)
Sarajevo D - PSV D [Qualificato]: PSV D 2-3 (Finale)
Vålerenga D - Malmo FF D [Qualificato]: Malmo FF D 0-1 (Finale)
Sporting D [Qualificato]: Sporting D - SeaSters Odesa D 5-0 (Finale)
Ajax D [Qualificato]: Ajax D - Brondby D 2-0 (Finale)
Gintra D - Hearts D [Qualificato]: Hearts D 1-2 (Finale)
Hammarby D [Qualificato]: Hammarby D - Apolonia Fier D 4-0 (Finale)
Apollon D - Czarni Sosnowiec D 3-3 (*)
Ferencvaros D - PAOK D 2-2 (*)
Mura D - Farul Constanta D 18:00
St. Polten D - Young Boys D 18:00
Eintracht Frankfurt D - Omonia D 19:00
Koge D - Riga FC D 19:00
Racing Luxembourg D - HJK D 19:00
Leuven D - TSC D 20:00
Slavia Praga D - Rangers D 20:30
Vllaznia D - Myjava D 20:30
Juventus D - Torreense D 21:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Aarhus (Den) - Sabah Baku (Aze) 18:30
Fenerbahce (Tur) - Sturm Graz (Aut) 20:00
EUROPA: CONFERENCE LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Brann (Nor) - Apollon (Cyp) 19:00
Panathinaikos (Gre) - CSKA 1948 Sofia (Bul) 20:30
EUROPA: EUROPA LEAGUE - QUALIFICAZIONE
Ferencvaros (Hun) - Gornik Zabrze (Pol) 20:15
ISRAELE: TOTO CUP
H. Petah Tikva - Netanya 18:45
Hap. Ramat Gan - Hapoel Jerusalem 19:00
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Villarreal (Esp) - Levante (Esp) 1-0 (Finale)
K-League Stars (Kor) - Manchester City (Eng) 1-3 (Finale)
Milan (Ita) - Inter (Ita) 1-1 (Finale)
Chelsea (Eng) - Juventus (Ita) 0-1 (Finale)
Catanzaro (Ita) - Giugliano (Ita) 1-0 (Intervallo)
Entella (Ita) - Novara (Ita) 0-1 (Intervallo)
Ospitaletto (Ita) - Scanzorosciate (Ita) 17:00SRF
Pineto (Ita) - Notaresco Calcio (Ita) 1-0 (*)
Cremonese (Ita) - FC Obermais (Ita) 17:30SRF
Marsiglia (Fra) - Al-Shahaniya (Qat) 0-0 (*)
Ossese (Ita) - Torres (Ita) 0-0 (*)
Pianese (Ita) - Montevarchi (Ita) 0-0 (*)
Torino (Ita) - Vado (Ita) 1-0 (*)
Grosseto (Ita) - Tau (Ita) 18:00
Lazio (Ita) - Ostiamare (Ita) 18:00
Lecco (Ita) - Inter U23 (Ita) 18:00
Pro Palazzolo (Ita) - Brusaporto (Ita) 18:00
San Donato (Ita) - Scandicci (Ita) 18:00
Napoli (Ita) - Osasuna (Esp) 18:30
Gimnastica Segoviana (Esp) - Valladolid (Esp) 19:00
Cesena (Ita) - Vis Pesaro (Ita) 20:00
Sassuolo (Ita) - Celta Vigo (Esp) 20:00
Arsenal (Eng) - Betis (Esp) 20:30
Prato (Ita) - Empoli (Ita) 20:30
Maiorca (Esp) - PSG (Fra) 21:00
NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP
Plaza Amador (Pan) - Luis Angel Firpo (Sal) 2-1 (Finale)
Antigua (Gtm) - Esteli (Nic) 0-2 (Finale)
Diriangen (Nic) - Alajuelense (Cos) 1-3 (Finale)
NORD E CENTRO AMERICA: LEAGUES CUP
Cincinnati - Pachuca 3-1 (Finale)
Columbus Crew - Atlas 3-1 (Finale)
Charlotte - U.N.A.M. 3-0 (Finale)
Minnesota - Juarez 1-2 (Finale)
Tigres - Real Salt Lake 1(6)-1(5) (Dopo Rigori)
Vancouver Whitecaps - Atlante 0-1 (Finale)
POLONIA: COPPA DI POLONIA
Podbeskidzie - Hutnik Krakow 2-0 (*)
Pruszkow - LKS Lodz II 2-1 (*)
Slask II - S. Wola 3-2 (*)
Podhale Nowy Targ - Chojniczanka 0-0 (*)
Ol. Grudziadz - Swit Szczecin 0-2 (Intervallo)
Warta Poznan - R. Rzeszow 0-0 (*)
Leczna - KKS Kalisz 18:00
Pogon Siedlce [Qualificato]: Pogon Siedlce - GKS Jastrzebie 3-0 (A Tavolino)
Sandecja - Bielsko-Biala 18:00
Tychy - Sosnowiec 19:00
Skierniewice - Kleczew 19:45
RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - FASE A GIRONI
F. Voronezh - Din. Mosca 0-0 (*)
Sp. Mosca - Orenburg 0-0 (*)
Krasnodar - Akhmat Grozny 19:45
Zenit - Baltika 19:45
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
Universidad Central - Monagas 2-1 (Finale)
Dep. Tachira - Portuguesa 1-0 (Finale)