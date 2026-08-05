I risultati del 5 agosto 2026: preliminari di Champions, derby di Milano

Proseguono le fasi finali dei preliminari di UCL, finisce in parità tra Inter e Milan, successo della Juventus con il Chelsea

Il programma di questo mercoledì 5 agosto si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. In Bolivia pareggiano 1-1 Independiente e Aurora, successo casalingo per 3-0 del Guabira sul Tomayapo. In Colombia colpo esterno dell’Ind. Medellin sul Tolima per 3-2 e 2-0 del Millonarios sul Pasto. In Venezuela due successi interni ovvero dell’Universidad Central per 2-1 su Monagas e 1-0 del Deportivo Tachira sul Portuguesa.

Nella Leagues Cup vittoria per Cincinnati, Columbus Crew, Charlotte, Juarez, Atlante e Tigres quest’ultimi dopo i calci di rigore. Nelle CONCACAF Central American Cup bene Plaza Amador, Esteli e Alajuelense e tra le amichevoli già giocate due interessanti partite. Pareggio nel derby Inter-Milan con botta e risposta nella ripresa tra Dimarco e Nkunku mentre una bella rete di Zhegrova al 23′ del secondo tempo regala la vittoria alla Juventus contro il Chelsea.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Partiamo dalle qualificazioni alla prossima Champions League con due partite oltre a Europa e Conference League. Previste anche altre amichevoli di club italiani con Torino-Vado e Lazio-Ostiamare alle ore 18, Napoli-Osasuna alle 18:30 e Sassuolo-Celta Vigo alle ore 20.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 AGOSTO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Independiente - Aurora 1-1 (Finale)

Guabira - Tomayapo2 3-0 (Finale)

GV San Jose - SA Bulo Bulo 21:00



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Tolima - Ind. Medellin 2-3 (Finale)

Millonarios - Pasto 2-0 (Finale)



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - QUALIFICAZIONI – SECONDA FASE

Brann D [Qualificato]: Brann D - Mitrovica D 5-0 (Finale)

Austria Vienna D [Qualificato]: Austria Vienna D - Hajduk Split D 3-2 (Finale)

FC Kharkiv D - Fenerbahce D [Qualificato]: Fenerbahce D 1-2 (Finale)

Sarajevo D - PSV D [Qualificato]: PSV D 2-3 (Finale)

Vålerenga D - Malmo FF D [Qualificato]: Malmo FF D 0-1 (Finale)

Sporting D [Qualificato]: Sporting D - SeaSters Odesa D 5-0 (Finale)

Ajax D [Qualificato]: Ajax D - Brondby D 2-0 (Finale)

Gintra D - Hearts D [Qualificato]: Hearts D 1-2 (Finale)

Hammarby D [Qualificato]: Hammarby D - Apolonia Fier D 4-0 (Finale)

Apollon D - Czarni Sosnowiec D 3-3 (*)

Ferencvaros D - PAOK D 2-2 (*)

Mura D - Farul Constanta D 18:00

St. Polten D - Young Boys D 18:00

Eintracht Frankfurt D - Omonia D 19:00

Koge D - Riga FC D 19:00

Racing Luxembourg D - HJK D 19:00

Leuven D - TSC D 20:00

Slavia Praga D - Rangers D 20:30

Vllaznia D - Myjava D 20:30

Juventus D - Torreense D 21:00



EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Aarhus (Den) - Sabah Baku (Aze) 18:30

Fenerbahce (Tur) - Sturm Graz (Aut) 20:00



EUROPA: CONFERENCE LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Brann (Nor) - Apollon (Cyp) 19:00

Panathinaikos (Gre) - CSKA 1948 Sofia (Bul) 20:30



EUROPA: EUROPA LEAGUE - QUALIFICAZIONE

Ferencvaros (Hun) - Gornik Zabrze (Pol) 20:15



ISRAELE: TOTO CUP

H. Petah Tikva - Netanya 18:45

Hap. Ramat Gan - Hapoel Jerusalem 19:00



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Villarreal (Esp) - Levante (Esp) 1-0 (Finale)

K-League Stars (Kor) - Manchester City (Eng) 1-3 (Finale)

Milan (Ita) - Inter (Ita) 1-1 (Finale)

Chelsea (Eng) - Juventus (Ita) 0-1 (Finale)

Catanzaro (Ita) - Giugliano (Ita) 1-0 (Intervallo)

Entella (Ita) - Novara (Ita) 0-1 (Intervallo)

Ospitaletto (Ita) - Scanzorosciate (Ita) 17:00SRF

Pineto (Ita) - Notaresco Calcio (Ita) 1-0 (*)

Cremonese (Ita) - FC Obermais (Ita) 17:30SRF

Marsiglia (Fra) - Al-Shahaniya (Qat) 0-0 (*)

Ossese (Ita) - Torres (Ita) 0-0 (*)

Pianese (Ita) - Montevarchi (Ita) 0-0 (*)

Torino (Ita) - Vado (Ita) 1-0 (*)

Grosseto (Ita) - Tau (Ita) 18:00

Lazio (Ita) - Ostiamare (Ita) 18:00

Lecco (Ita) - Inter U23 (Ita) 18:00

Pro Palazzolo (Ita) - Brusaporto (Ita) 18:00

San Donato (Ita) - Scandicci (Ita) 18:00

Napoli (Ita) - Osasuna (Esp) 18:30

Gimnastica Segoviana (Esp) - Valladolid (Esp) 19:00

Cesena (Ita) - Vis Pesaro (Ita) 20:00

Sassuolo (Ita) - Celta Vigo (Esp) 20:00

Arsenal (Eng) - Betis (Esp) 20:30

Prato (Ita) - Empoli (Ita) 20:30

Maiorca (Esp) - PSG (Fra) 21:00



NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP

Plaza Amador (Pan) - Luis Angel Firpo (Sal) 2-1 (Finale)

Antigua (Gtm) - Esteli (Nic) 0-2 (Finale)

Diriangen (Nic) - Alajuelense (Cos) 1-3 (Finale)



NORD E CENTRO AMERICA: LEAGUES CUP

Cincinnati - Pachuca 3-1 (Finale)

Columbus Crew - Atlas 3-1 (Finale)

Charlotte - U.N.A.M. 3-0 (Finale)

Minnesota - Juarez 1-2 (Finale)

Tigres - Real Salt Lake 1(6)-1(5) (Dopo Rigori)

Vancouver Whitecaps - Atlante 0-1 (Finale)



POLONIA: COPPA DI POLONIA

Podbeskidzie - Hutnik Krakow 2-0 (*)

Pruszkow - LKS Lodz II 2-1 (*)

Slask II - S. Wola 3-2 (*)

Podhale Nowy Targ - Chojniczanka 0-0 (*)

Ol. Grudziadz - Swit Szczecin 0-2 (Intervallo)

Warta Poznan - R. Rzeszow 0-0 (*)

Leczna - KKS Kalisz 18:00

Pogon Siedlce [Qualificato]: Pogon Siedlce - GKS Jastrzebie 3-0 (A Tavolino)

Sandecja - Bielsko-Biala 18:00

Tychy - Sosnowiec 19:00

Skierniewice - Kleczew 19:45



RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - FASE A GIRONI

F. Voronezh - Din. Mosca 0-0 (*)

Sp. Mosca - Orenburg 0-0 (*)

Krasnodar - Akhmat Grozny 19:45

Zenit - Baltika 19:45



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

Universidad Central - Monagas 2-1 (Finale)

Dep. Tachira - Portuguesa 1-0 (Finale)

