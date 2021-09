Spicca la sfida tra Svizzera e Italia, nella Lega Pro gara esterna per il Pescara. In Argentina successo del Boca Juniors sul Rosario, bene Bahia e Cuiaba in Brasile

Domenica 5 settembre nuovi impegni per le varie nazionali sulla via delle qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo. In particolare seguiremo da vicino la partita Svizzera – Italia di questa sera con la cronaca con commento; da non perdere anche Brasile – Argentina dalle ore 21. Diverse anche le sfide valide per la seconda giornata del campionato di Serie C con gare tutti alle 17.30 in diretta e approfondimenti su Carrarese – Pescara. In Europa si gioca anche la Coppa di Grecia, le gare di qualificazioni alla prossima FA Cup e la Division 1 polacca oltre a quattro partite di Liga2. Prima di entrare nel dettaglio con i risultati in tempo reale di oggi, spazio a chi è già sceso in campo.

Partiamo dalla Liga Profesional dove il Boca Juniors ha sconfitto 2-1 in trasferta il Rosario: padroni di casa avanti dopo 11 minuti con Avila ma prima Vazquez al 36′ quindi un’autorete di Torrent al 90esimo ha dato la vittoria alla squadra di Battaglia. Nella Serie A brasiliana successi casalinghi per il Bahia (4-2 contro il Fortaleza) e per il Cuiaba (2-1 sul Santos); in Serie B invece 1-0 esterno del Botafogo RJ in casa del Remo. Nella Primera A in Colombia 1-0 casalingo de La Equidad contro i Jaguares de Cordoba grazie a una rete di Salazar al 34′ del primo tempo. Nella Bundesliga Donne 1-0 dell’Eintracht Francoforte contro il Friburgo mentre nella J1 League pareggio tra Hiroshima e Kobe (1-1). Nella K League 1 finisce 4-3 per il Jeonbuk in casa del Seoul mentre in Venezuela senza reti tra Estudiantes e Zamora e 5-0 del Lara in casa del Gran Valencia.

DIRETTE CALCIO DEL 5 SETTEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo B



20:45



Kosovo - Grecia

Spagna - Georgia



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo C



18:00 Bulgaria - Lituania



20:45 Svizzera - Italia



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo E



15:00 Bielorussia - Galles 2-2 *



20:45 Belgio - Repubblica Ceca



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo I



18:00



Albania - Ungheria

Inghilterra - Andorra



20:45 San Marino - Polonia



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo J



18:00 Islanda - Macedonia del Nord



20:45



Germania - Armenia

Romania - Liechtenstein



FIFA > Mondiale QF Sudamerica 2020-2021



21:00 Brasile - Argentina



FIFA > Amichevoli 2021 > Settembre



13:30 Nepal - India 1-2



15:00 Svezia - Uzbekistan 2-1 *



16:30 Bangladesh - Palestina



18:00 Estonia - Irlanda del Nord



FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche



10:00 Galatasaray - Farul Constanta 1-3



14:00 VFC Plauen - Erzgebirge Aue



16:00



CSKA Mosca - Lokomotiv Moskva

Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği



18:00 Göztepe - Manisa FK



FIFA > U19 Amichevoli 2021 > Settembre



11:30 Spagna - Messico 3-2



18:00 Belgio - Repubblica Ceca



FIFA > U18 Amichevoli 2021 > Settembre



11:00 Austria - Slovacchia 0-4



14:00 Repubblica Ceca - Germania



15:30 Francia - Spagna



18:30 Portogallo - Svizzera



FIFA > U17 Amichevoli 2021 > Settembre



12:00 Scozia - Galles



14:00 Belgio - Israele



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Settembre



11:00 Germania - Austria 2-2



Argentina > Primera División 2021



01:15 Rosario Central - Boca Juniors 1-2



18:30



Patronato de Paraná - Talleres de Córdoba

Godoy Cruz - Gimnasia de La Plata



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



16:00



Atlanta - Gimnasia de Mendoza 1-0 *

Mitre de SdE - Estudiantes de Río Cuarto 0-0 *

Nueva Chicago - Belgrano de Córdoba 0-1 *



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



16:00 Cipolletti - Círculo Deportivo



16:30 Club Ciudad de Bolivar - Huracán de Las Heras



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



16:00



Crucero del Norte - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Douglas Haig - Juventud Unida de Gualeguaychú



16:30



Racing de Córdoba - Sarmiento de Resistencia

Sportivo Las Parejas - Boca Unidos



Australia > NPL Victoria 2021







Eastern Lions - South Melbourne FC rinv.

St Albans Saints - Dandenong City SC rinv.

Heidelberg United - Oakleigh Cannons rinv.



Australia > NPL Queensland 2021



09:00 Logan Lightning - Redlands United 2-3



10:00 Brisbane Strikers - Peninsula Power 0-0



Australia > NPL Capital Football 2021







Cooma FC - Monaro Panthers rinv.

Tuggeranong United - Canberra Olympic rinv.

Gungahlin United - Canberra Croatia rinv.



Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022



10:30 WSG Tirol (A) - FC Kufstein 1-2



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022



10:30 Dornbirner SV - Schwarz-Weiß Bregenz 3-2



15:00 VfB Hohenems - FC Rotenberg 1-0 *



16:00 SC Röthis - FC Wolfurt 0-0 *



Brasile > Série A 2021







Ceará - CE - Palmeiras rinv.

Flamengo RJ - Atlético Goianiense rinv.

São Paulo FC - América - MG rinv.



02:00



Bahia - BA - Fortaleza 4-2

Cuiabá - MT - Santos FC 2-1



Brasile > Série B 2021



00:30 Remo - PA - Botafogo - RJ 0-1



Brasile > Série C 2021 Gruppe B



00:00 Paraná Clube - Criciúma - SC 2-1



16:00 Ypiranga - RS - Oeste - SP 0-0 *



Brasile > Série C 2021 Gruppe A



02:00 Volta Redonda - RJ - Ferroviário - CE 2-0



Brasile > Série D 2021 > Gruppo A



22:00



Penarol - AM - GA Sampaio - RR

Ypiranga - AP - Fast Clube - AM

Galvez - AC - Castanhal - PA

São Raimundo - RR - Atlético Acreano - AC



Brasile > Série D 2021 > Gruppo C



20:00



ABC - RN - Treze - PB

Central - PE - América - RN

Atlético Cearense - CE - Sousa - PB

Campinense - PB - Caucaia - CE



Brasile > Série D 2021 > Gruppo D



21:00



Sergipe - SE - Bahia de Feira - BA

Juazeirense - BA - Itabaiana - SE

Murici - AL - Retrô - PE

Atlético de Alagoinhas - BA - ASA - AL



Brasile > Série D 2021 > Gruppo F



21:00



Caldense - MG - Rio Branco - ES

Águia Negra - MS - Boa Esporte - MG

Uberlândia - MG - Ferroviária - SP

Rio Branco VN - ES - Patrocinense - MG



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021



20:00



Botafogo - RJ - Atlético Mineiro

Corinthians SP - Bahia - BA

Cruzeiro - Athletico Paranaense



21:00 São Paulo FC - Ceará - CE



Canada > Premier League 2021



00:30 Valour FC - Cavalry FC 0-1



03:00 FC Edmonton - Pacific FC 1-2



Cile > Primera B 2021



17:00



Puerto Montt - Santa Cruz

Iquique - Barnechea



Cina > League One 2021



10:30 Beijing BSU - Zibo Cuju 3-0



13:35



Chengdu Rongcheng - Beijing BIT 5-0

Nantong Zhiyun - Guizhou FC 0-1



Colombia > Primera A 2021 Clausura



01:05 La Equidad - Jaguares de Córdoba 1-0



18:00 Once Caldas - Atlético Bucaramanga



20:00 Deportivo Pasto - Deportivo Cali



22:00 Independiente Medellín - Santa Fe



Colombia > Primera B 2021 Clausura



00:00 Barranquilla FC - Fortaleza FC 0-0



Corea del Sud > K League 1 2021



12:00 FC Seoul - Jeonbuk FC 3-4



Corea del Sud > K League 2 2021



09:00 Gyeongnam FC - Jeonnam Dragons 0-2



11:30 Ansan Greeners - Bucheon FC 1995 1-2



Finlandia > Veikkausliiga 2021



17:30 IFK Mariehamn - Kuopion PS



Finlandia > Ykkönen 2021



15:00 PK-35 Vantaa - Jippo 0-0 *



Francia > Femminile Division 1 2021/2022



13:00 Olympique Lyon - AS Saint-Étienne 6-0



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2021/2022



15:00



Le Havre AC - Valenciennes FC

SM Caen - FC Chambly

Paris Saint-Germain - US Orléans

JA Drancy - RC Lens

Amiens SC - Montfermeil

Entente Feignies Aulnoye - St-Pryvé St-Hilaire

Lille OSC - Évreux FC 27



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2021/2022



11:00 AJ Auxerre - RC Strasbourg 1-2



15:00



FC Sochaux - AS Nancy

Dijon FCO - CA Pontarlier

ESTAC Troyes - Paris FC

Olympique Lyon - US Torcy

FC Metz - ASPTT Dijon

Clermont Foot - FC Bourg-Péronnas



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2021/2022



11:00



Le Mans FC - SA Mérignac 2-3

Stade Brest - Girondins Bordeaux 1-1

US Concarneau - LB Châteauroux 5-1



15:00



EA Guingamp - USSA Vertou

Stade Laval - Angers SCO



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2021/2022



12:00 Toulouse FC - AC Ajaccio



13:00 Pieve di Lota - AS Monaco



15:00



FC Istres - US Colomiers

OGC Nice - Nîmes Olympique

AS Cannes - Montpellier HSC

Olympique Marseille - AS Béziers

SC Toulon - AS Saint-Étienne



Germania > 3. Liga 2021/2022



14:00 TSV Havelse - Borussia Dortmund II 0-1



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd



13:00 Hannover 96 II - Schwarz-Weiß Rehden 2-4



15:00 VfV Hildesheim - VfB Oldenburg 0-1 *



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Nord



14:00



FC St. Pauli II - 1. FC Phönix Lübeck 3-1

Altona 93 - FC Teutonia 05 1-2



15:00 SV Drochtersen/Assel - Holstein Kiel II 0-3 *



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



13:00 BFC Dynamo - Germania Halberstadt 2-0



Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022



15:00



1. FC Kleve - SSVg Velbert

TV Jahn Hiesfeld - TuRU Düsseldorf

SpVg Schonnebeck - Teutonia St. Tönis

Cronenberger SC - FC Kray

TSV Meerbusch - 1. FC Bocholt

Sportfreunde Niederwenigern - Germania Ratingen 04/19

Sportfreunde Baumberg - TVD Velbert



15:15 SC Union Nettetal - Schwarz-Weiß Essen



15:30



SC Düsseldorf-West - SpVgg Sterkrade-Nord

VfB 03 Hilden - 1. FC Mönchengladbach



Germania > Oberliga Westfalen 2021/2022



15:00



TuS Haltern - SpVgg Vreden

SC Paderborn 07 II - TSG Sprockhövel

Preußen Münster II - Hammer SpVg

TuS Erndtebrück - Sportfreunde Siegen

Holzwickeder SC - TuS Ennepetal

SG Finnentrop/Bamenohl - 1. FC Kaan-Marienborn

Westfalia Rhynern - SV Schermbeck 1912

ASC 09 Dortmund - Viktoria Clarholz



Germania > Femminile Bundesliga 2021/2022



13:00 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 0-1



14:30 Bayer Leverkusen - SGS Essen 2-2



16:00 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 1-1 *



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2021/2022



11:00



SV Meppen - 1. FC Nürnberg 2-1

Eintracht Frankfurt II - SV Henstedt-Ulzburg 6-1

Bayern München II - RB Leipzig 3-1

1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg 1-0

Borussia Bocholt - SV 07 Elversberg 2-2

SG 99 Andernach - FC Ingolstadt 04 2-3



14:00 FSV Gütersloh 2009 - VfL Wolfsburg II 6-0



Giamaica > National Premier League 2021/2022



Humble Lions - UWI Pelicans non disputa



Giappone > J1 League 2021



11:00 Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe 1-1



Giappone > J2 League 2021



11:00



Fagiano Okayama - Ehime FC 0-0

Tochigi SC - Renofa Yamaguchi 3-2



12:00 Omiya Ardija - Tokyo Verdy 2-1



Giappone > J3 League 2021



08:00 Fukushima United - Gainare Tottori 2-1



09:00 Azul Claro Numazu - Kataller Toyama 2-1



10:00 Roasso Kumamoto - FC Imabari 1-0



11:00 AC Nagano Parceiro - Iwate Grulla Morioka 0-1



Giappone > Japan Football League 2021



07:00 FC Osaka - Honda FC 1-2



08:00



FC Tiamo Hirakata - Kochi United 2-1

Veertien Mie - Nara Club 1-1

Iwaki SC - Maruyasu Okazaki 3-0



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



00:00 Xelaju MC - Sololá FC 2-0



18:00 Deportivo Malacateco - Antigua GFC



Honduras > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



03:00 Honduras Progreso - Motagua 0-3



03:15 Vida - Real España 1-0



Indonesia > Liga 1 2021/2022



13:15 PSM Makassar - Arema Cronus FC 1-1



15:30 PSS Sleman - Persija Jakarta 0-1 *



Islanda > 1. deild 2021



15:00 Þróttur Reykjavík - Víkingur Ólafsvík



Italia > Serie C Girone B 2021/2022



15:00 Ancona - Olbia 2-1 *



17:30



Gubbio - Fermana FC

Lucchese - Cesena

Carrarese - Pescara

Aquila Montevarchi - Virtus Entella

Teramo - ACN Siena 1904

Vis Pesaro - Pontedera

Viterbese - Imolese

Pistoiese - Grosseto



Italia > Serie C Girone C 2021/2022



17:30



Foggia - Potenza

Bari - Monterosi FC

Turris - Monopoli

Virtus Francavilla - Vibonese Calcio



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura



19:00 Atlante - Leones Negros



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura



01:10 Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara 1-0



03:00 CF América - Pumas UNAM 2-2



19:00 Puebla FC - Santos Laguna



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021



14:00 Tromsdalen UIL - Bærum SK 4-1



15:00



Eidsvold TF - Asker SK 1-2 *

Kongsvinger IL - Vålerenga IF II 1-0 *

Kvik Halden - IL Hødd 0-1 *



16:00 IF Fløya - Moss FK 0-3 *



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021



Kjelsås Fotball - Nardo FK rinv.



15:00



Levanger FK - FK Arendal 2-1 *

Øygarden FK - Skeid Fotball 0-0 *



16:00 Flekkerøy IL - Notodden FK 1-0 *



17:00 Sotra SK - Rosenborg BK II



Olanda > Eerste Divisie 2021/2022



14:30 MVV - SC Telstar 3-0 *



16:45 ADO Den Haag - FC Eindhoven



20:00 FC Dordrecht - VVV-Venlo



Polonia > I Liga 2021/2022



Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz rinv.



12:40 ŁKS Łódź - Resovia Rzeszów 0-3



15:00 GKS Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0 *



18:00 Odra Opole - Widzew Łódź



Russia > 1. Division 2021/2022



07:00 SKA-Khabarovsk - Spartak Moskva 2 0-1



15:00 Tekstilshchik Ivanovo - Veles Moskva 2-0 *



16:00



FK Orenburg - Rotor Volgograd 0-1 *

Metallurg Lipetsk - Enisey Krasnoyarsk 0-0 *

Olimp-Dolgoprudny - Alania Vladikavkaz 1-0 *



17:00



Akron Tolyatti - FK Neftekhimik

Fakel Voronezh - FK Krasnodar 2

FK Kamaz - FK Tom Tomsk

Volgar Astrakhan - Kuban Krasnodar



18:00 Baltika Kaliningrad - Torpedo Moskva



Spagna > Segunda División 2021/2022



16:00



Burgos CF - Real Valladolid 0-0 *

UD Ibiza - SD Amorebieta 0-1 *



18:15



AD Alcorcón - Real Zaragoza

CD Mirandés - UD Las Palmas



Spagna > Femminile Primera División 2021/2022



11:00



SD Eibar - Sevilla FC 3-2

Levante UD - Real Madrid 4-0



11:30 Sporting de Huelva - Villarreal CF 0-0



12:00 CD Alavés - Real Betis 2-1



16:00 Real Sociedad - Valencia CF



18:00 Madrid CFF - Athletic Bilbao



Svezia > Superettan 2021



15:00 Norrby IF - Vasalunds IF 0-0 *



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00 Piteå IF - IFK Haninge 1-0



16:00



Dalkurd FF - Sandvikens IF

Hammarby Talang FF - IFK Luleå



17:00 Assyriska FF - Gefle IF



Svezia > Division 1 Södra 2021



16:00 Oskarshamns AIK - Vänersborgs IF



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



14:00 Kristianstads DFF - Hammarby IF 1-2



17:00 Linköpings FC - Djurgårdens IF



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021



16:30 IFK Lidingö FK - AIK Solna



18:00 Täby FK - IFK Norrköping



19:00 IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021



13:00 Jönköpings Södra IF - BK Häcken 0-1



14:00 Ängelholms FF - Kalmar FF



15:00 Trelleborgs FF - Åtvidabergs FF



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022



15:30 FC Kosova Zürich - Zug 94



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2021/2022



15:00 FC Linth 04 - Team Ticino [U21]



Turchia > 2. Lig Beyaz 2021/2022



Kastamonuspor - Pendikspor rinv.



14:30 Pazarspor - Kırşehir Belediyespor 0-3



15:00



1922 Konyaspor - Tarsus Idman Yurdu 0-0 *

Zonguldak Kömürspor - Akhisar Belediyespor 0-0 *



15:30 Kırklarelispor - Aydın Nazilli BS 1-2 *



16:00 Amed SK - Uşakspor 2-0 *



19:00



Bucaspor - Ispartaspor

Karacabeyspor - Eskişehirspor

Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2021/2022



14:30



Bayburt İl Özel İdare - Sakaryaspor 1-1 *

Hekimoğlu Trabzon - Etimesgut Belediyespor 4-2

Sivas Belediyespor - Turgutluspor 2-1

Vanspor AS - Adıyamanspor 2-1



15:00 Kahramanmarasspor - Serik Belediyespor 1-2 *



15:30



Bodrum Belediye - Afjet Afyonspor 0-1 *

Sarıyer SK - Ergene Velimeşe 1-1 *

Somaspor - Niğde Anadolu FK 0-0 *



19:00



Ankaraspor - Inegölspor

Çorum FK - Diyarbekirspor



USA > Major League Soccer 2021



01:00 Vancouver Whitecaps - Austin FC 2-1



01:30 Orlando City - Columbus Crew 3-2



02:00



FC Cincinnati - Inter Miami CF 0-1

Real Salt Lake - FC Dallas 3-2



04:00 San Jose Earthquakes - Colorado Rapids 0-1



USA > USL Championship 2021



01:00



Charlotte Independence - Miami FC 2-2

Indy Eleven - Atlanta United II 0-1

New York RB II - Hartford Athletic 2-0



02:00 Memphis 901 - Birmingham Legion 3-2



02:30



Rio Grande Valley FC - Loudoun United 1-1

San Antonio FC - Pittsburgh Riverhounds 1-1



03:30 New Mexico United - Colorado Springs Switchbacks 3-2



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021



Portland Thorns - Washington Spirit rinv.



01:00 NJ/NY Gotham FC - Chicago Red Stars 0-1



01:30 Racing Louisville - OL Reign 1-1



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B



00:15 GV Maracay - Deportivo Lara 0-5



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A



02:30 Estudiantes de Mérida - Zamora FC 0-0