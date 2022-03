Il posticipo allo Stadio Maradona chiude la 28esima giornata, si gioca nei principali campionati europei. Successo del Racing Club nella Copa de la Liga Profesional, colpo esterno dell’Adelaide United in A-League

Domenica 6 marzo con tanti incontri già disputati a partire da quelli nella notte in Sud America. Nella Copa de la Liga Profesional successo per 1-0 del Racing Club sui Tallare Cordoba grazie a una rete di Hauche al 12′. Nel Campeonato Paulista in Brasile senza reti tra Santo Andre e Ituano mentre una rete di Reis Borges al 31′ ha deciso l’incontro Ponte Preta – Agua Santa. In Bolivia finisce 1-1 tra Tomayapo e Bolivar mentre in Ecuador 3-1 esterno del Barcellona SC sul Nueve de Octubre. Diversi i pareggi per 1-1 come quello tra Guadalupe ed Herediano in Costa Rica o quello tra Everton e Curico Unido in Cile. In Colombia l’America De Cali supera 1-0 il Deportivo Cali mentre La Equidad e Patriotas pareggiano 1-1. Poker del Cerro Porteno nella Primera Division in Paraguay e 1-1 tra Cesar Vallejo e Sport Boys in Liga1 peruviana. Nella Liga MX colpo esterno del Puebla in casa del Cruz Azul mentre vittorie casalinghe per Monterrey (2-1 sul Club America) e del Guadalajara (1-0 sul Santos Laguna), interrotta per disordini tra le tifoserie Queretaro e Atlas sull’1-0 per gli ospiti. Nella MLS in USA colpo esterno per DC United e Los Angeles Galaxy mentre nella J1 League solo io Tokyo vince in trasferta. In Australia successo per 2-1 dell’Adelaide United in casa del Perth Glory in A-League: prima dell’intervallo sblocca il match Ibusuki quini nella ripresa raddoppio al 14′ di Toure e accorcia le distanze allo scadere Fornaroli su rigore. In corso di svolgimento la sfida del Campionato Primavera 1 tra Napoli e Milan con i campani già avanti 3-0. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale della giornata odierna ricordiamo che in primo piano due match ovvero quello delle 17.30 tra Manchester City e United per la Premier League mentre in Serie A c’è Napoli – Milan alle 20.45. Per il programma completo con l’analisi della giornata vi rimandiamo all’apposita sezione qui di seguito indicata.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 MARZO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Royal Leopards (Esw) - Al Ittihad (Lby) 15:00



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Racing Club - Talleres Cordoba 1-0 (Finale)

Banfield - Defensa y Justicia 21:00

Newells Old Boys - Atl. Tucuman 21:00

Boca Juniors - Huracan 23:15



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Melbourne City Posticipata

Perth Glory - Adelaide United 1-2 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp - Beerschot VA 13:30

Anderlecht - Oostende 16:00

Charleroi - St. Liege 18:30

Eupen - Leuven 21:00

Gent - Waregem 21:00



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA

Madureira - Audax RJ 15:00

Boavista - Bangu 19:30

Flamengo - Vasco 20:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Ponte Preta - Agua Santa 0-1 (Finale)

Santo Andre - Ituano 0-0 (Finale)

Palmeiras - Guarani 20:00

Novorizontino - Inter de Limeira 22:30

Sao Bernardo - Mirassol 22:30



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton - Curico Unido 1-1 (Finale)

Colo Colo - U. De Chile 16:00

O'Higgins - A. Italiano 22:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Dep. Cali - America De Cali 0-1 (Finale)

La Equidad - Patriotas 1-1 (Finale)

Petrolera - Bucaramanga 22:05



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Guanacasteca - Cartagines 22:00

Sporting San Jose - Saprissa 22:00



CROAZIA 1. HNL

Gorica - Dragovoljac 15:00

Istra 1961 - Hajduk Split 17:05



DANIMARCA SUPERLIGA

Sonderjyske - Odense 14:00

Aalborg - Vejle 16:00

Silkeborg - Brondby 18:00



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Nueve de Octubre - Barcellona SC 1-3 (Finale)

Cumbaya - Orense 20:00

Delfin - Macara 22:30



FRANCIA LIGUE 1

St. Etienne - Metz 13:00

Bordeaux - Troyes 15:00

Nantes - Montpellier 15:00

Reims - Strasburgo 15:00

Rennes - Angers 15:00

Lilla - Clermont 17:05

Marsiglia - Monaco 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Aue - Regensburg 13:30

Brema - Dresda 13:30

Dusseldorf - Ingolstadt 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia - Hoffenheim 17:30



GRECIA SUPER LEAGUE

AEK - Asteras T. 18:00

Aris - Olympiakos 18:00

Atromitos - Panathinaikos 18:00

Ionikos - Panetolikos 18:00

Lamia - PAOK 18:00

OFI Crete - Smyrnis 18:00

Volos - Giannina 18:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Watford - Arsenal 15:00

Manchester City - Manchester Utd 17:30



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

B36 Torshavn - Toftir 16:00

Streymur - Runavik 16:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

Ashdod - M. Petach Tikva 18:00

H. Beer Sheva - H. Haifa 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 - Milan U19 3-0 (90 )

Sampdoria U19 - Juventus U19 0-0 (*)



ITALIA SERIE A

Genoa - Empoli 0-0 (*)

Bologna - Torino 15:00

Fiorentina - Verona 15:00

Venezia - Sassuolo 15:00

Juventus - Spezia 18:00

Napoli - Milan 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Lazio D - Sassuolo D 1-1 (*)

Inter D - Pomigliano D 14:30

Milan D - Napoli D 14:30



ITALIA SERIE B

Ascoli - Frosinone 15:30

Cosenza - Benevento Posticipata

Crotone - Alessandria 15:30

L.R. Vicenza - Ternana 15:30

Perugia - Lecce 15:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Fiorenzuola - Virtus Verona 14:30

Giana Erminio - Piacenza 14:30

Lecco - Pergolettese 14:30

Padova - FeralpiSalò 14:30

Pro Sesto - Juventus U23 14:30

Pro Vercelli - Pro Patria 14:30

Seregno - AlbinoLeffe 14:30

Südtirol - Mantova 14:30

Trento - Legnago Salus 14:30

Triestina - Renate 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Fermana - Ancona-Matelica 14:30

Modena - Olbia 14:30

Cesena - Teramo 17:30

Grosseto - Imolese 17:30

Gubbio - Vis Pesaro 17:30

Montevarchi - Pistoiese 17:30

Pescara - Siena 17:30

Reggiana - Pontedera 17:30

Viterbese - Lucchese 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Turris - Fidelis Andria 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - Citta di Varese 14:30

Borgosesia - Ligorna 14:30

Chieri - Bra 14:30

Fossano - Vado 14:30

Gozzano - Ticino 14:30

Novara - Sestri Levante 14:30

PDHA - Casale 14:30

Imperia - HSL Derthona 15:00

Lavagnese - Sanremese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Olginatese 14:30

Castellanzese - Ponte San Pietro 14:30

Ciserano-Bergamo - Sona 14:30

Crema - USD Casatese 14:30

Franciacorta - Caravaggio 14:30

Legnano - Desenzano Calvina 14:30

Leon - Vis Nova Giussano 14:30

Real Calepina - Arconatese 14:30

SG City Nova - Brusaporto 14:30

Villa Valle - Folgore Caratese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Ambrosiana - Union Clodiense 14:30

Caldiero Terme - ArzignanoChiampo 14:30

Cartigliano - Este 14:30

Cjarlins Muzane - Levico Terme 14:30

Delta Porto Tolle - Cattolica Calcio 14:30

Dolomiti Bellunesi - San Martino Speme 14:30

Mestre - Luparense 14:30

Montebelluna - Campodarsego 14:30

Spinea - Adriese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Mezzolara 14:30

Alcione Milano - Real Forte Querceta 14:30

Ath. Carpi - SCD Progresso 14:30

Fanfulla - Correggese 14:30

G.S. Bagnolese - Ravenna 14:30

Ghivizzano Borgo - Sammaurese Posticipata

Lentigione - Forlì 14:30

Rimini - San Donnino 14:30

Sasso Marconi - Prato 14:30

Seravezza Pozzi - Tritium 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Arezzo - Follonica Gavorrano 14:30

Cannara - ASD Cascina 14:30

Pianese - Lornano Badesse 14:30

Poggibonsi - Unipomezia 14:30

Pro Livorno - Trestina 14:30

San Donato - Montespaccato 14:30

Sangiovannese - Foligno 14:30

Scandicci - Flaminia 14:30

Tiferno Lerchi - Rieti 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Sambenedettese 14:30

Castelfidardo - Chieti 14:30

Castelnuovo Vomano - Matese 14:30

Fiuggi - Alto Casertano 14:30

Nereto - ASD Pineto Calcio 14:30

Porto D'Ascoli - Montegiorgio 14:30

Trastevere Calcio - Recanatese 14:30

Vastese - S. N. Notaresco 14:30

Vastogirardi - US Tolentino 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Afragolese - R. Monterotondo 14:30

Aprilia - Latte Dolce 14:30

Arzachena - Cassino 14:30

Muravera - Calcio Giugliano 14:30

Nuova Florida - Cynthialbalonga 14:30

Torres - Ostia Mare 14:30

Vis Artena - Insieme Formia 14:30

Carbonia - Lanusei Calcio 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Bitonto - Casarano 14:30

Brindisi - SS Nola 1925 14:30

Francavilla - Altamura 14:30

Lavello - A.C Nardò 14:30

Mariglianese - Bisceglie 14:30

Rotonda - Citta di Fasano 14:30

Sorrento - Molfetta Calcio 14:30

Audace Cerignola - Casertana 15:00

Nocerina - San Giorgio 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Troina 14:30

Cavese - Castrovillari 14:30

Cittanovese - Santa Maria Cilento 14:30

Lamezia Terme - San Luca 14:30

Portici 1906 - Gelbison Cilento 14:30

Real Aversa - Licata 14:30

Paternò - Biancavilla 15:00

S. Agata - Giarre 15:00

Trapani - Sancataldese 15:00



LITUANIA A LYGA

Siauliai FA - Suduva 14:00

Riteriai - FK Panevezys 16:30



MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi - Khouribga 16:00

Tanger - Jeunesse Sportive Soualem 18:15

Berkane - Raja Casablanca 20:30



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Queretaro - Atlas 0-1 (Abbandonata)

Monterrey - Club America 2-1 (Finale)

Cruz Azul - Puebla 1-3 (Finale)

Guadalajara - Santos Laguna 1-0 (Finale)

U.N.A.M. - Mazatlan FC Posticipata



OLANDA EREDIVISIE

PSV - Heracles 0-0 (*)

Twente - Cambuur 14:30

Ajax - Waalwijk 16:45

Nijmegen - Alkmaar 16:45

Sittard - Zwolle 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Porteno - Sol De America 4-0 (Finale)

Libertad - Ameliano 22:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cesar Vallejo - Sport Boys 1-1 (Finale)

AD Cantolao - Carlos Mannucci 17:00

Carlos Stein - Alianza Atl. 21:00

A. Lima - Sporting Cristal 21:30



POLONIA DIVISION 1

Legnica - Puszcza 12:40

Arka - Polkowice 15:00

Chrobry Glogow - Odra Opole 18:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Moreirense - Maritimo 16:30

Ferreira - FC Porto 19:00

Guimaraes - Famalicao 21:30

Santa Clara - Vizela 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec - Hradec Kralove 15:00

Mlada Boleslav - Karvina 15:00

Teplice - Slovacko 15:00

Slavia Praga - Sparta Praga 18:00



ROMANIA LIGA 1

Gaz Metan - Chindia Targoviste 14:00

CFR Cluj - Din. Bucuresti 16:30

FCSB - FC Voluntari 19:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca - Khimki 2-1 (*)

Samara - Arsenal Tula 0-1 (*)

Din. Mosca - Sp. Mosca 17:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - La Fiorita 15:00

Tre Fiori - Cosmos 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Livingston - Celtic 13:00



SERBIA SUPER LIGA

Sp. Subotica - Partizan 14:00

Stella Rossa - Novi Pazar 16:15

Vojvodina - TSC Backa Topola 18:30



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Zilina - Slovan Bratislava 17:00



SPAGNA LALIGA

Cadice - Vallecano 14:00

Elche - Barcellona 16:15

Celta Vigo - Maiorca 18:30

Betis - Atl. Madrid 21:00



SPAGNA LALIGA2

Lugo - Alcorcon 14:00

Ponferradina - UD Ibiza 16:00

Amorebieta - Malaga 18:15

Cartagena - Eibar 18:15

Leganes - Mirandes 18:15

Girona - R. Oviedo 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Gimcheon Sangmu - Seoul 2-0 (Finale)

Jeju - Suwon FC 0-0 (Finale)

Jeonbuk - Ulsan Hyundai 0-1 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Golden Arrows - Chippa United 14:30

Royal AM - Swallows 14:30

Marumo Gallants - Stellenbosch 16:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano - Basilea 14:15

Grasshoppers - Servette 16:30

St. Gallen - Sion 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk - Altay 14:00

Antalyaspor - Sivasspor 17:00

Fenerbahce - Trabzonspor 17:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Fenix - Boston River Posticipata

Albion - Wanderers Posticipata

Nacional - Montevideo City Posticipata



USA MLS

Chicago Fire - Orlando City 0-0 (Finale)

Cincinnati - DC United 0-1 (Finale)

Colorado Rapids - Atlanta Utd 3-0 (Finale)

Minnesota - Nashville SC 1-1 (Finale)

Real Salt Lake - Seattle Sounders 1-0 (Finale)

Vancouver Whitecaps - New York City 0-0 (Finale)

Charlotte - Los Angeles Galaxy 0-1 (Finale)

Austin FC - Inter Miami 22:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Carabobo - Monagas 1-2 (Finale)

La Guaira - Puerto Cabello 20:00

Portuguesa - Mineros 23:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang - Hong Linh Ha Tinh 1-1 (*)

Song Lam Nghe An - Gia Lai 2-0 (*)

Hai Phong - Thanh Hoa 0-1 (*)

Ho Chi Minh - Binh Duong 13:15