In Europa League c’è anche la Lazio impegnata con lo Sturm Graz, trasferta per la Fiorentina in Conference. Colpo esterno del Central Cordoba in Liga Profesional e dell’Atletico-MG nella Serie A brasiliana

Giovedì 6 ottobre partiamo con l’analizzare dove si è già sceso in campo. Lo facciamo con la Liga Profesional argentina che ha visto ben quattro incontri. Colpo esterno per 2-1 del Central Cordoba sull’Estudiantes: succede tutto nella ripresa con la rete di Soraire al 5′ quindi l’autorete di Insaurralde mentre solo nei minuti di recupero arriva il punto della squadra di casa con Elizalde. Sonoro 5-0 del River Plate contro l’Estudiantes: nel primo tempo protagonista con una doppietta Borja al 25′ e 29′ quindi nella ripresa arrivano anche i gol di Solari, Barco e Suarez nei minuti finali. Vittoria casalinga anche per l’Atletico Tucuman contro la Platense: 2 minuti e Carrera sblocca il risultato, pareggio di Taborda al 24′ ma al 41′ c’è Coronel a riportare avanti la squadra di casa. Pareggio a suon di gol (3-3) quello tra Defensa y Justicia e Racing Club. Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio dopo 19 minuti con Rojas ma Gutierrez al 22′ e Alanis al 27′ ribaltano il punteggio. Prima dell’intervello Vecchio rimette tutto in discussione e nella ripresa c’è spazio ancora per il botta e risposta tra Togni e Moreno. In classifica dopo 23 giornate guida l’Atletico Tucuman con 44, Boca Junior 42 ma con una partita in meno e Racing Club 41.

Nella Serie A brasiliana ben sei incontri. L’Internacional perde terreno dal Palmeiras impattando 0-0 in trasferta con il Flamengo. Peggio fa la Fluminense sconfitta per 3-2 contro l’Atletico GO: si era messa bene la partita per gli ospiti avanti dopo 5 minuti con Jhon Arias su rigore quindi la rete annullata a Cano per fuorigioco e il raddoppio al 37′ di Cano. Prima dell’intervallo però accorcia Churin su rigore e nella ripresa prima Baralhas al 30′ quindi Marlons Freitas al 44′ ribaltano le sorti dell’incontro. Nelle altre sfide 2-1 casalingo del Bragantino sul Cuiaba colpo esterno con lo stesso punteggio dell’Atletico-MG sul Santos e due pareggi per 1-1 tra Ceara e Goias e tra Athletico-PR e Fortaleza. In Venezuela pareggio per 1-1 tra Zamora e Monagas per la Primera Division, playoff Copa Libertadores mentre nella Copa Uruguay il Penarol passa 1-0 in casa del Plaza Colonia. Nella MLS in USA poker dell’Inter Miami sull’Orlando City e 2-2 tra Charlotte e Columbus Crew. In Colombia 3-2 del Santa Fe sul Millonarios e in Ecuador 2-1 del Mushuc Runa sul Nueve de Octubre. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi ricordiamo che nell’Europa League sono impegnate nel pomeriggio la Lazio in trasferta contro lo Sturm Graz e la sera la Roma ospita il Betis. Nella Conference Legue invece c’è la Fiorentina a caccia di riscatto nella tana dell’Hearts.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 OTTOBRE 2022

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Taee - Al Khaleej 0-0 (*)

Al-Taawon - Al Wehda 0-0 (*)

Al Batin - Damac 20:00

Al Shabab - Al-Raed 20:00

Al-Ettifaq - Al-Hilal 20:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Atl. Tucuman - Platense 2-1 (Finale)

Defensa y Justicia - Racing Club 3-3 (Finale)

Independiente - Central Cordoba 1-2 (Finale)

River Plate - Estudiantes 5-0 (Finale)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Tomayapo - Always Ready 0-3 (Finale)

Aurora - The Strongest 0-0 (Finale)

Oriente Petrolero - Santa Cruz 3-1 (Finale)



BRASILE SERIE A

Atletico GO - Fluminense 3-2 (Finale)

Bragantino - Cuiaba 2-1 (Finale)

Ceara - Goias 1-1 (Finale)

Athletico-PR - Fortaleza 1-1 (Finale)

Flamengo - Internacional 0-0 (Finale)

Santos - Atletico-MG 1-2 (Finale)



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge - Pacific FC 0-1 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Santa Fe - Millonarios 3-2 (Finale)



ECUADOR COPA ECUADOR - FASE A GIRONI

Mushuc Runa - Nueve de Octubre 2-1 (Finale)



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Ethio Electric - St. George 0-1 (Finale)

Legetafo Legedadi - Dire Dawa 1-1 (Finale)



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - FASE A GIRONI

Anderlecht - West Ham 18:45

Dnipro-1 - Vaduz 18:45

Lech - H. Beer Sheva 18:45

Molde - Shamrock Rovers 18:45

Pyunik - Zalgiris 18:45

Silkeborg - FCSB 18:45

Sivasspor - FC Ballkani 18:45

Slovacko - Nizza 18:45

Alkmaar - Apollon 21:00

Basilea - Slovan Bratislava 21:00

Colonia - Partizan 21:00

Gent - Djurgarden 21:00

Hearts - Fiorentina 21:00

RFS - Basaksehir 21:00

Slavia Praga - CFR Cluj 21:00

Villarreal - Austria Vienna 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - FASE A GIRONI

HJK - Ludogorets 18:45

Malmo FF - Union Berlino 18:45

Monaco - Trabzonspor 18:45

Omonia - Manchester Utd 18:45

S. Tiraspol - Real Sociedad 18:45

Stella Rossa - Ferencvaros 18:45

Sturm Graz - Lazio 18:45

Zurigo - PSV 18:45

Arsenal - Bodo/Glimt 21:00

Braga - Royale Union SG 21:00

Fenerbahce - AEK Larnaca 21:00

Friburgo - Nantes 21:00

Midtjylland - Feyenoord 21:00

Olympiakos - Qarabag 21:00

Rennes - Dyn. Kyiv 21:00

Roma - Betis 21:00



EUROPA MONDIALI - DONNE - QUALIFICAZIONE - PLAY OFF PROMOZIONE

Portogallo D - Belgio D 19:00

Wales D - Bosnia-Erzegovina D 20:15

Scozia D - Austria D 20:35



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Honka - Inter Turku 1-0 (Intervallo)



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Nassaji Mazandaran - Zob Ahan 0-0 (Finale)

Peykan - Aluminium Arak 0-0 (Finale)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Alacranes - Atl. Morelia 2-2 (Finale)

Alebrijes Oaxaca - Raya2 0-1 (Finale)

Correcaminos - Atletico La Paz 4-2 (Finale)



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

UNAN-Managua - Jalapa 2-2 (Finale)



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Motagua (Hon) - Olimpia (Hon) 0-0 (Finale)



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Cerro Porteno - Ameliano 2-1 (Finale)

Olimpia Asuncion - Tacuary 1-0 (Finale)

Resistencia - Libertad 22:30

Sol De America - Nacional Asuncion 22:30



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

U. de Deportes - Carlos Mannucci 3-0 (Finale)

Sport Boys - Alianza Atl. 20:00



URUGUAY COPA URUGUAY

Plaza Colonia - Penarol 0-1 (Finale)



USA MLS

Charlotte - Columbus Crew 2-2 (Finale)

Inter Miami - Orlando City 4-1 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - COPA LIBERTADORES - PLAY OFF

Zamora - Monagas 1-1 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF

Dep. Tachira - Portuguesa 23:00