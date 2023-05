Lunch match Atalanta-Juventus, in serata punti pesanti per la salvezza in Lecce-Verona. Pareggio tra Argentinos Juniors e Independiente in Liga Profesional e tra Fluminense e Vasco in Brasile

Il calcio sudamericano in apertura del programma di domenica 7 maggio. Nella Liga Profesional argentina pareggio per 2-2 tra Argentinos Juniors e Independiente: ospiti avanti dal 46′ del primo tempo con Ortiz, nella ripresa raddoppio di Cauteruccio al 20′ su rigore ma i padroni di casa pareggiano grazie a Avalos al 34′ su rigore e con Heredia al 37′. Pareggio per 1-1 tra Fluminense e Vasco nella Serie A brasiliana: dopo appena due minuti il vantaggio ospite con Pedro Raul e pareggio al 10′ della ripresa con Lima. Nella Liga MX colpo esterno per 1-0 dell’Atlas su Cruz Azul mentre il Santos Laguna passa dopo i calci di rigore con il Pachuca. Questi due incontri sono validi per gli ottavi di finale della fase playoff. In Venezuela poker del Deportivo Tachira in casa del Mineros mentre in Paraguay 2-0 dello Sportivo Trinidense sul General Caballero JLM. In Colombia vittorie casalinghe per il Tolima (2-1 al Petrolera) e dell’Once Caldas (2-0 al Junior).

In Ecuador 2-1 dell’Ind. del Valle in casa del Gualaceo mentre senza reti chiudono Cienciano e Deportivo Garcilaso in Liga 1 peruviana. Ricco programma nella MLS in USA dove si registrano i successi esterni di Philadelphia Union, New England Revolution e Colorado Rapids. In Bolivia 2-0 tra le mura amiche del Royal Pari sulla Libertad Gran Mamore mentre in Costa Rica 2-0 lo Zeledon batte San Carlos e il Saprissa 5-1 sulla Grecia. In Canadian Premier League poker esterno del Pacific sull’Atletico Ottawa mentre nella J1 League colpo esterno per 1-0 del Kashima sul C-Osaka e vittorie casalinghe di Hiroshima, Kobe, Yokohama e Kawasaki, senza reti tra Albirex Niigata e Kashiwa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma oggi ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 12.30 con Atalanta-Juventus quindi Torino-Monza alle 15 e a seguire Napoli-Fiorentina alle 18 e in serata Lecce-Verona. In Premier League spicca la sfida delle 17.30 tra Newcastle e Arsenal e stesso orario in Bundesliga tra Borussia Dortmund e Wolfsburg.

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci - Erzeni 15:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Argentinos Jrs - Independiente 2-2 (Finale)

Rosario - Platense 19:00

River Plate - Boca Juniors 22:30



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik - Van 17:00



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt - LASK 14:30

Austria Vienna - Sturm Graz 14:30

Salzburg - Rapid Vienna 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Westerlo - Cercle Brugge 13:30



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Antwerp - Genk 18:30



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Din. Minsk - Soligorsk 15:00

Smorgon - Naftan 17:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Royal Pari - Libertad Gran Mamore 2-0 (Finale)

The Strongest - Aurora 21:00

Palmaflor - Nacional Potosi 23:30



BRASILE SERIE A

Fluminense - Vasco 1-1 (Finale)

America MG - Cuiaba 16:00

Athletico-PR - Flamengo 21:00

Bahia - Coritiba 21:00

Sao Paulo - Internacional 21:00

Botafogo RJ - Atletico-MG 23:30

Goias - Palmeiras 23:30

Gremio - Bragantino 23:30



BULGARIA PARVA LIGA

Septemvri Sofia - Pirin Blagoevgrad 14:15

Cherno More - Spartak Varna 16:45

Botev Plovdiv - Ludogorets 19:15



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa - Pacific FC 1-4 (Finale)



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Nea Salamis - Anorthosis 18:00



CIPRO FIRST DIVISION - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Omonia - Apollon 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Tolima - Petrolera 2-1 (Finale)

Once Caldas - Junior 2-0 (Finale)

Pereira - Ind. Medellin 21:00

Atl. Nacional - Chico 23:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Zeledon - San Carlos 2-0 (Finale)

Saprissa - Grecia 5-1 (Finale)

Cartagines - Sporting San Jose 23:00

Guadalupe - Alajuelense 23:00

Guanacasteca - AD Santos 23:00

Puntarenas FC - Herediano 23:00



CROAZIA HNL

Osijek - Din. Zagabria 17:00

Lok. Zagreb - Hajduk Split 19:20



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Aalborg - Horsens 0-0 (*)

Lyngby - Midtjylland 14:00

Silkeborg - Odense 14:00



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Randers - Brondby 16:00

Aarhus - Viborg 18:00



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Gualaceo - Ind. del Valle 1-2 (Finale)

Mushuc Runa - El Nacional 20:00

Cumbaya - Emelec 22:30



EGITTO EGYPT CUP

El Daklyeh - Aswan SC 17:00

Smouha - Alo Egypt 17:00

Ceramica Cleopatra - Dekernes 20:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare - Paide 0-2 (45 1 )

Flora - Kalju 13:30

Narva - Parnu JK Vaprus 16:00

Tallinna Kalev - Tammeka 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Angers - Monaco 13:00

AC Ajaccio - Tolosa 15:00

Auxerre - Clermont 15:00

Lorient - Brest 15:00

Nantes - Strasburgo 15:00

Lione - Montpellier 17:05

Troyes - Paris SG 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Sandhausen 13:30

Heidenheim - Magdeburg 13:30

Norimberga - Kaiserslautern 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Dortmund - Wolfsburg 17:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Freiburg D - Brema D 13:00

Wolfsburg D - Colonia D 13:00

Hoffenheim D - Potsdam D 16:00

Meppen D - Duisburg D 16:00



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Faulkland - Chapelton 20:00

Arnett Gardens - Tivoli 22:15

Dunbeholden - Mount Pleasant 22:15

Harbour View - Vere United 22:15

Molynes - Portmore 22:15

Montego Bay - Cavalier 22:15

Waterhouse - Humble Lions 22:15



GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima - Avispa Fukuoka 3-1 (Finale)

Albirex Niigata - Kashiwa 0-0 (Finale)

C-Osaka - Kashima 0-1 (Finale)

Kobe - Yokohama FC 3-0 (Finale)

Yokohama M. - Kyoto 4-1 (Finale)

Kawasaki - Sagan Tosu 1-0 (Finale)



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA - PLAY OFFS

Marathon - Motagua 23:30



HONDURAS LIGA NACIONAL - SPAREGGIO

Honduras Progreso - Real Sociedad 23:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle - Arsenal 17:30

West Ham - Manchester Utd 20:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 - Milan U19 1-1 (*)

Torino U19 - Frosinone U19 13:00

Atalanta U19 - Cagliari U19 15:00

Inter U19 - Empoli U19 15:00

Roma U19 - Fiorentina U19 15:00



ITALIA SERIE A

Atalanta - Juventus 12:30

Torino - Monza 15:00

Napoli - Fiorentina 18:00

Lecce - Verona 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Como D - Sampdoria D 12:30



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Fiorentina D - Milan D 14:30



ITALIA SERIE B

Parma - Brescia 16:15



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Casale - Asti 15:00

Chieri - Chisola 15:00

Fezzanese - Bra 15:00

Fossano - Derthona FbC 15:00

Gozzano - Legnano 15:00

Ligorna - Castanese 15:00

PDHA - Castellanzese 15:00

Sestri Levante - Borgosesia 15:00

Stresa Vergante - Sanremese 15:00

Vado - Pinerolo 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Arconatese - Ciserano-Bergamo 15:00

Breno - USD Casatese 15:00

Brusaporto - Franciacorta 15:00

Caronnese - Folgore Caratese 15:00

Citta di Varese - Lumezzane 15:00

Desenzano - Seregno 15:00

Ponte San Pietro - Sona 15:00

Real Calepina - Varesina 15:00

Villa Valle - Alcione Milano 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Bolzano - Villafranca 15:00

Caldiero Terme - Luparense 15:00

Campodarsego - Adriese 15:00

Cartigliano - Torviscosa 15:00

Cjarlins Muzane - Montecchio Maggiore 15:00

Dolomiti Bellunesi - Montebelluna 15:00

Este - Union Clodiense 15:00

Legnago Salus - Levico Terme 15:00

Mestre - Portogruaro 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Giana Erminio 15:00

Correggese - Pistoiese 15:00

Corticella - AC Carpi 15:00

Crema - Forlì 15:00

Fanfulla - G.S. Bagnolese 15:00

Ravenna - Lentigione 15:00

Real Forte Querceta - Sant'Angelo 15:00

Sammaurese - Salsomaggiore 15:00

Scandicci - Prato 15:00

United Riccione - Mezzolara 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Flaminia - Citta di Castello 15:00

Follonica Gavorrano - Livorno 15:00

Ghivizzano Borgo - Grosseto 15:00

Orvietana - Montespaccato 15:00

Pianese - Tau 15:00

Poggibonsi - Arezzo 15:00

Sangiovannese - Mobilieri Ponsacco 15:00

Terranuova Traiana - Seravezza Pozzi 15:00

Trestina - Ostia Mare 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

ASD Pineto Calcio - Vastese 15:00

Chieti - Matese 15:00

Cynthialbalonga - Vastogirardi 15:00

Montegiorgio - Vigor Senigallia 15:00

Nuova Florida - Termoli 15:00

S. N. Notaresco - AJ Fano 15:00

Sambenedettese - Avezzano 15:00

Trastevere Calcio - Porto D'Ascoli 15:00

US Tolentino - Roma City 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Angri - Sorrento 15:00

Arzachena - Ilvamaddalena 15:00

Atletico Uri - Portici 1906 15:00

Casertana - Palmese 1914 15:00

Lupa Frascati - Cassino 15:00

Pomezia - SS Nola 1925 15:00

Real Monterotondo - Sarrabus Ogliastra 15:00

Tivoli Calcio - Paganese 15:00

Vis Artena - Aprilia 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Altamura 15:00

Bitonto - Casarano 15:00

Cavese - Nocerina 15:00

Citta di Fasano - Barletta 15:00

Francavilla - Martina Calcio 15:00

Gladiator - Brindisi 15:00

Gravina - Lavello 15:00

Molfetta Calcio - Afragolese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - S. Agata 15:00

Canicatti - Castrovillari 15:00

Lamezia Terme - Cittanovese 15:00

Real Aversa - Locri 1909 15:00

San Luca - Licata 15:00

Sancataldese - Paternò 15:00

Trapani - Catania 15:00

USD Ragusa - Vibonese 15:00



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda - FK Liepaja 14:00



LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Hostert - Fola 16:00

Kaerjeng - Mondercange 16:00

Racing Luxembourg - Ettelbruck 16:00

UNA Strassen - Union Titus Petange 16:00

Victoria Rosport - Dudelange 16:00

Wiltz - Hesperange 16:00



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Akademija Pandev - Tikves 17:00

Makedonija GP - Pobeda 17:00

Rabotnicki - Bregalnica 17:00

Shkupi - Shkendija 17:00

Struga - Sileks 17:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Tapatio - Tlaxcala 1-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Cruz Azul - Atlas 0-1 (Finale)

Pachuca - Santos Laguna 4-5 (Dopo Rigori)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - PLAY OFF

UA Zacatecas - Tampico Madero 0-0 (Abbandonata)



MONDO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI - FEMMINILE

Arabia Saudita D - Palestina D 18:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Rudar - OFK Petrovac 16:00

Buducnost - Arsenal Tivat 18:00

Iskra - Jedinstvo 18:00

Mornar - Jezero 19:30

Decic - Sutjeska 20:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA - VINCITORI

Diriangen - Matagalpa 3-0 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund - Haugesund 17:00

Ham-Kam - Molde 17:00

Stabaek - Sarpsborg 08 17:00

Tromsø - Odd 17:00

Viking - Strömsgodset 17:00

Lilleström - Bodo/Glimt 19:15



OLANDA EREDIVISIE

FC Emmen - Twente 12:15

Excelsior - Feyenoord 14:30

G.A. Eagles - Groningen 14:30

Sittard - Vitesse 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Sportivo Trinidense - General Caballero JLM 2-0 (Finale)

Resistencia - Cerro Porteno 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cienciano - Deportivo Garcilaso 0-0 (Finale)

Cajamarca - Sporting Cristal 22:15



POLONIA EKSTRAKLASA

Plock - Stal Mielec 12:30

Korona - Rakow 15:00

Pogon Szczecin - Legia 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Maritimo - Rio Ave 16:30

Guimaraes - Vizela 19:00

Ferreira - Sporting 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - 7°-10° POSTO

Ceske Budejovice - Liberec 15:00

Mlada Boleslav - Hradec Kralove 15:00



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sigma Olomouc - Sparta Praga 15:00

Slavia Praga - Bohemians 18:00



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj - Univ. Craiova 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Nizhny Novgorod - Ural 13:00

CSKA Mosca - Orenburg 15:30

Zenit - Sp. Mosca 17:00

Krasnodar - Samara 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF

Virtus - La Fiorita 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hearts - Celtic 15:15

Rangers - Aberdeen 16:00



SERBIA SUPER LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Mladost GAT - Sp. Subotica 15:30

Javor - Kolubara 19:30



SPAGNA LALIGA2

Villarreal B - Gijon 14:00

Ponferradina - Malaga 16:15

UD Ibiza - Albacete 16:15

Lugo - Andorra 18:30

R. Oviedo - Saragozza 18:30

Cartagena - Burgos CF 21:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Malmo FF - AIK Stockholm 15:00

Halmstad - Hacken 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

Skövde - Örebro 13:00

GAIS - Trelleborg 15:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern - Lugano 14:15

Basilea - Zurigo 16:30

Grasshoppers - Servette 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Etoile Sahel - Ben Guerdane 17:00

Club Africain - Esperance Tunis 18:00



TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor - Sivasspor 12:30

Konyaspor - Kayserispor 15:00

Giresunspor - Fenerbahce 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Ch. Odessa - Dnipro-1 0-0 (*)

Metalist Kharkiv - Lviv 0-0 (*)

Oleksandriya - Shakhtar 14:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Liverpool M. - Maldonado 15:00

La Luz - Danubio 20:00

Defensor Sp. - Nacional 23:00



USA MLS

CF Montreal - Orlando City 2-0 (Finale)

Charlotte - New York City 3-2 (Finale)

Cincinnati - DC United 2-1 (Finale)

Inter Miami - Atlanta Utd 2-1 (Finale)

New York Red Bulls - Philadelphia Union 0-1 (Finale)

San Jose Earthquakes - Los Angeles FC 2-1 (Finale)

Toronto FC - New England Revolution 0-2 (Finale)

FC Dallas - St. Louis City 0-0 (Abbandonata)

Houston Dynamo - Real Salt Lake 0-0 (Finale)

Nashville SC - Chicago Fire 3-0 (Finale)

Los Angeles Galaxy - Colorado Rapids 1-3 (Finale)

Portland Timbers - Austin FC 2-2 (Finale)

Vancouver Whitecaps - Minnesota 3-2 (Finale)

Seattle Sounders - Sporting Kansas City 22:30



USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic - Memphis 0-2 (Finale)

Loudoun - Indy Eleven 1-2 (Finale)

Birmingham - Oakland Roots 1-4 (Finale)

Detroit - FC Tulsa 1-1 (Finale)

Tampa Bay - Phoenix Rising 2-0 (Finale)

Orange County SC - San Diego Loyal 1-2 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Nasaf Qarshi - Navbahor Namangan 16:00

Termez Surkhon - Neftchi Fargona 16:00



VENEZUELA LIGA FUTVE

Mineros - Dep. Tachira 0-4 (Finale)

Angostura - Estudiantes M. 22:00