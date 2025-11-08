Risultati calcio live, sabato 8 novembre 2025: derby della Mole in evidenza

In Serie A trasferta per Milan a Parma e sfide salvezza Como-Cagliari, Lecce-Verona, Tottenham-United in Premier League. Pareggio tra Rosario e San Lorenzo in Argentina

Il programma di sabato 8 novembre si è aperto con il calcio sudamericano. Nel Torneo Betano in Argentina pareggio senza reti tra Rosario e San Lorenzo per la 15° giornata. In Colombia poker esterno del Ind. Medellin sul Pereira e tris casalingo del Tolima sul Llaneros. In Ecuador vittoria esterna del Macara sul Deportivo Cuenca 2-0 e in Perù finisce 0-0 tra U. de Deportes e Deportivo Garcilaso.

In Messico per la Liga MX troviamo il colpo esterno del Queretaro sul Juarez 2-1 e la vittoria a domicilio del Tijuana sull’Atlas per 2-0 mentre pareggiano 1-1 Mazatlan e Necaxa. Nella Liga de Expansion MX due pareggi ovvero 1-1 tra Alebrijes Oaxaca e Correcaminos e 2-2 tra Zacatecas Mineros e Irapuato mentre l’Atlante supera 6-0 in trasferta l’Atletico La Paz. In Cile 2-1 esterno del Deportes Iquique sull’U. Calera e nella gara valida per gli ottavi di finale dei playoff MLS in USA 3-1 del New York City su Charlotte.

In A-League 2-1 dell’Auckland in casa del Wellington Phoenix: dopo un minuto Cosgrove sblocca il risultato, pareggio immediato di Eza al 9′ ma al 34′ ancora Cosgrove riporta avanti i suoi. Nella ripresa ospiti prima dal 4′ in dieci per il rosso a Hall quindi dal 34′ in nove per il rosso a Rogerson. Vittoria del Melbourne City nel derby con il Melbourne Victory 2-0: dopo 2 minuti Caputo porta avanti i suoi e raddoppio di Antoniou al 10′ della ripresa. Nella K League 1 per i playoff successo per Gangwon e Jeonbuk mentre nella J1 League vittoria casalinga per Kashima, Shonan e Kashiwa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, spazio ai principali appuntamenti. In Serie A prosegue l’11esima giornata a partire dalle sfide delle ore 15 Como-Cagliari e Lecce-Verona quindi alle 18 il derby Juventus-Torino e alle 20:45 Parma-Milan. In Italia ricco programma anche in Serie B e Lega Pro. In Premier League si apre la giornata alle ore 13:30 con il big match Tottenham-Manchester United quindi big match in Bundesliga con Union Berlino-Bayern Monaco delle 15:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 NOVEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Tirana – Vora 0-2 (Finale)

Vllaznia – Din. Tirana 1-0 (Finale)

ALGERIA: LIGUE 1

Belouizdad – USM Alger 0-0 (Finale)

Khenchela – Mostaganem 1-0 (Finale)

Rouisset – Oran 1-3 (Finale)

Setif – Olympique Akbou 1-1 (Finale)

Ben Aknoun – Belouizdad Posticipata

JS Kabylie – Rouisset Posticipata

Khenchela – Saoura Posticipata

MC Alger – Constantine Posticipata

Mostaganem – USM Alger Posticipata

Olympique Akbou – Chlef Posticipata

Oran – Setif Posticipata

Paradou – El Bayadh Posticipata

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Neom SC – Al Nassr FC 1-3 (Finale)

Al Shabab – Al-Ettifaq 1-1 (Finale)

Al-Ittihad FC – Al Ahli SC 0-1 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

Rosario – San Lorenzo 0-0 (Finale)

Huracan – Newells Old Boys 0-2 (Finale)

Racing Club – Defensa y Justicia 1-0 (Finale)

Talleres Cordoba – Platense 1-0 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Alashkert – BKMA 2-0 (Finale)

Pyunik – Noah Posticipata

Ararat-Armenia – Urartu 1-1 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Auckland FC2 1-2 (Finale)

Melbourne Victory – Melbourne City 0-2 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Austria Vienna – Grazer 2-1 (Finale)

Ried – BW Linz 2-1 (Finale)

Wolfsberger – Hartberg 1-2 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Araz – Karvan 2-1 (Finale)

Zira – Turan 0-0 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Leuven 1-2 (Finale)

Charleroi – Westerlo 2-0 (Finale)

Anversa – RAAL La Louviere 3-1 (Finale)

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

Naftan – Slutsk 1-2 (Finale)

FC Minsk – Neman 1-4 (Finale)

Din. Minsk – Arsenal Dzerzhinsk 1-0 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Sport Recife – Atletico-MG 2-4 (Finale)

Vasco – JuventudeGOAL 1-3 (Finale)

Internacional – Bahia 2-2 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Lok. Sofia – Botev Vratsa 0-1 (Finale)

Levski – CSKA Sofia 0-1 (Finale)

Lok. Plovdiv – Beroe 1-0 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

U. Calera – Deportes Iquique 1-2 (Finale)

La Serena – U. Catolica 0-1 (Finale)

U. Espanola – Colo Colo 1-2 (Finale)

Palestino – Coquimbo 1-2 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA

Pereira – Ind. Medellin 1-4 (Finale)

Tolima – Llaneros 3-1 (Finale)

Fortaleza – Junior 1-1 (Finale)

CROAZIA: HNL

Lok. Zagreb – Slaven Belupo 1-1 (Finale)

Hajduk Split – Osijek 2-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE

Manta – Mushuc Runa 3-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ind. del Valle – U. Catolica 0-2 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Dep. Cuenca – Macara 0-2 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Marsiglia – Brest 3-0 (Finale)

Le Havre – Nantes 1-1 (Finale)

Monaco – Lens 1-4 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Barry – Flint 0-0 (Finale)

Caernarfon – Haverfordwest 2-2 (Finale)

Colwyn Bay – Llanelli 3-1 (Finale)

Connah’s Q. – Penybont 4-0 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Karlsruher 4-0 (Finale)

Hannover – Darmstadt 2-3 (Finale)

Schalke – Elversberg 1-0 (Finale)

Kaiserslautern – Hertha 0-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo – Dortmund 1-1 (Finale)

Hoffenheim – RB Lipsia 3-1 (Finale)

Leverkusen – Heidenheim 6-0 (Finale)

Union Berlino – Bayern 2-2 (Finale)

Monchengladbach – Colonia 3-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Wolfsburg D – Eintracht Frankfurt D 2-3 (Finale)

GIAPPONE: J1 LEAGUE

Kashima – Yokohama FC 2-1 (Finale)

Verdy – Avispa Fukuoka 0-0 (Finale)

Kawasaki – Okayama 1-1 (Finale)

Shonan – Albirex Niigata 5-2 (Finale)

Kashiwa – Nagoya 1-0 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panetolikos – AEL Larissa 3-0 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn – Derby 1-2 (Finale)

Hull – Portsmouth 3-2 (Finale)

Millwall – Preston 1-1 (Finale)

Middlesbrough – Birmingham 2-1 (Finale)

Norwich – Leicester 1-2 (Finale)

Sheffield Utd – QPR 0-0 (Finale)

Southampton – Sheffield Wed 3-1 (Finale)

Stoke – Coventry 0-1 (Finale)

Swansea – Ipswich 1-4 (Finale)

West Brom – Oxford Utd 2-1 (Finale)

Wrexham – Charlton 1-0 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Tottenham – Manchester Utd 2-2 (Finale)

Everton – Fulham 2-0 (Finale)

West Ham – Burnley 3-2 (Finale)

Sunderland – Arsenal 2-2 (Finale)

Chelsea – Wolves 3-0 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor – Kheybar Khorramabad 1-2 (Finale)

Sepahan – Esteghlal F.C. Posticipata

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Bangor FC – Ballymena 2-3 (Finale)

C. Rangers – Crusaders 1-2 (Finale)

Cliftonville – Dungannon 2-0 (Finale)

Glenavon – Glentoran 3-1 (Finale)

Linfield2 – Coleraine 1-1 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – H. Tel Aviv 0-0 (Finale)

Sakhnin – M. Haifa 3-3 (Finale)

Ironi Tiberias – Kiryat Shmona 2-3 (Finale)

Netanya – Maccabi Bnei Raina 2-1 (Finale)

H. Beer Sheva – Ashdod 2-2 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Cagliari U20 – Bologna U20 0-1 (Finale)

Sassuolo U20 – Lazio U20 2-1 (Finale)

Milan U20 – Juventus U20 1-2 (Finale)

Cremonese U20 – Genoa U20 0-2 (Finale)

Torino U20 – Monza U20 0-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Cosenza U19 – Ascoli U19 1-1 (Finale)

Entella U19 – Venezia U19 3-0 (Finale)

Sampdoria U19 – Südtirol U19 3-3 (Finale)

Udinese U19 – Como U19 1-3 (Finale)

Empoli U19 – Catanzaro U19 2-0 (Finale)

Avellino U19 – Salernitana U19 2-2 (Finale)

Benevento U19 – Pescara U19 0-3 (Finale)

Cittadella U19 – Padova U19 1-0 (Finale)

Modena U19 – Renate U19 2-1 (Finale)

Pisa U19 – Ternana U19 1-2 (Finale)

Spezia U19 – Palermo U19 3-1 (Finale)

Brescia U19 – Pro Vercelli U19 0-1 (Finale)

Perugia U19 – Monopoli U19 1-2 (Finale)

Lecco U19 – AlbinoLeffe U19 3-2 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Como – Cagliari 0-0 (Finale)

Lecce – Verona 0-0 (Finale)

Juventus – Torino 0-0 (Finale)

Parma – Milan 2-2 (Finale)

Roma – Udinese 18:00

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Inter D – Sassuolo D 2-2 (Finale)

Milan D – Juventus D 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Empoli – Catanzaro 1-0 (Finale)

Frosinone – Modena 2-2 (Finale)

Mantova – Padova 1-0 (Finale)

Reggiana – Entella 0-0 (Finale)

Südtirol – Carrarese 1-1 (Finale)

Juve Stabia – Palermo 1-0 (Finale)

Venezia – Sampdoria 3-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Pergolettese 1-0 (Finale)

Dolomiti Bellunesi – Cittadella 0-1 (Finale)

Renate – Virtus Verona 1-0 (Finale)

Pro Patria – Lumezzane 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Bra – Pineto 1-2 (Finale)

Guidonia – Pontedera2 2-0 (Finale)

Pianese – Rimini 1-0 (Finale)

Ravenna – Torres 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Atalanta U23 – Giugliano 0-1 (Finale)

Trapani – Picerno 2-1 (Finale)

Cosenza – Casarano 4-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Bassano – Este 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Real Monterotondo – Budoni 0-1 (Finale)

LITUANIA: A LYGA

Dainava Alytus – Riteriai 1-1 (Finale)

FK Panevezys – Zalgiris 3-1 (Finale)

Hegelmann – Suduva 2-1 (Finale)

Kauno Zalgiris – Banga 0-0 (Finale)

Siauliai FA – Dziugas Telsiai 2-2 (Finale)

MAROCCO: BOTOLA PRO

Agadir – Dcheira 0-3 (Finale)

Union Touarga3 – Renaissance Zemamra 1-2 (Finale)

COD Meknes – Yacoub El Mansour 1-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Alebrijes Oaxaca – Correcaminos 1-1 (Finale)

Zacatecas Mineros – Irapuato 2-2 (Finale)

Atletico La Paz – Atlante 0-6 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA

Juarez – Queretaro 1-2 (Finale)

Mazatlan FC – Necaxa 1-1 (Finale)

Tijuana – Atlas 2-0 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17

Repubblica Ceca U17 – Burkina Faso U17 1-2 (Finale)

Uganda U17 – Cile U17 1-1 (Finale)

Mali U17 – Austria U17 0-3 (Finale)

Francia U17 – Canada U17 0-0 (Finale)

USA U17 – Tagikistan U17 2-1 (Finale)

Paraguay U17 – Panama U17 2-1 (Finale)

Arabia Saudita U17 – Nuova Zelanda U17 3-2 (Finale)

Irlanda U17 – Uzbekistan U17 2-1 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE – PLAY OFF

Brasile U17 D – Messico U17 DVincitore 1-2 (Dopo Rigori)

Corea del Nord U17 DVincitore – Olanda U17 D 3-0 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Katsina Utd – Barau 1-1 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN

Sarpsborg 08 – Fredrikstad 0-2 (Finale)

Viking – HamKam 3-0 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Excelsior – Heracles 1-2 (Finale)

FC Volendam – Breda2 2-1 (Finale)

Sittard – Heerenveen 2-0 (Finale)

Zwolle – Sparta Rotterdam 1-0 (Finale)

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA

Olimpia Asuncion – General Caballero JLM 1-1 (Finale)

PERU: LIGA 1 – CLAUSURA

U. de Deportes – Deportivo Garcilaso 0-0 (Finale)

Ayacucho – Comerciantes Unidos 1-0 (Interrotta)

Juan Pablo II – Grau 3-1 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Alverca – Rio Ave 1-1 (Finale)

Tondela – Guimaraes 0-1 (Finale)

Santa Clara2 – Sporting 1-2 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Dukla Praga – Mlada Boleslav 0-1 (Finale)

Hradec Kralove – Slovacko 4-0 (Finale)

Zlin – Bohemians 0-1 (Finale)

Ostrava – Jablonec 0-1 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Petrolul – Otelul 0-0 (Finale)

Din. Bucuresti – Csikszereda M. Ciuc 4-0 (Finale)

Rapid Bucarest – FC Arges 2-0 (Finale)

RUSSIA: FNL

Arsenal Tula – FK Chayka 1-0 (Finale)

Rodina Moscow – Neftekhimik 1-1 (Finale)

Kamaz – Ulyanovsk 2-3 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Din. Mosca – Akron Togliatti 1-2 (Finale)

Dynamo Makhachkala – CSKA Mosca 0-1 (Finale)

Pari NN – Kazan 0-0 (Finale)

Sochi – FK Rostov 0-1 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Tre Fiori 1-4 (Finale)

Fiorentino – Cosmos 0-1 (Finale)

Juvenes/Dogana – Virtus 0-3 (Finale)

Libertas – Pennarossa 2-2 (Finale)

Tre Penne – Domagnano 0-0 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Falkirk – Livingston 1-1 (Finale)

St. Mirren – Hibernian 0-3 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Radnik – OFK Belgrado 1-0 (Finale)

Radnicki 1923 – Cukaricki Posticipata

Napredak – Mladost 0-1 (Finale)

Radnicki Nis – Vojvodina 0-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Girona – Alaves 1-0 (Finale)

Siviglia – Osasuna 1-0 (Finale)

Atl. Madrid – Levante 3-1 (Finale)

Espanyol – Villarreal 0-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Real Sociedad B – Leganes 2-1 (Finale)

Eibar – Albacete 3-2 (Finale)

Huesca – Andorra 2-2 (Finale)

La Coruna – Cultural Leonesa 3-0 (Finale)

Malaga – Cordoba 2-2 (Finale)

SUD COREA: K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Daegu – Gwangju 1-0 (Finale)

Jeju SK – Anyang 1-2 (Finale)

SUD COREA: K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Gimcheon Sangmu – Gangwon 0-1 (Finale)

Jeonbuk – Daejeon 3-1 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Winterthur – Grasshoppers 0-1 (Finale)

Zurigo – Luzern 3-2 (Finale)

Servette – Thun 0-1 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

AS Gabes – Soliman 1-1 (Finale)

CA Bizertin – Etoile Sahel 1-1 (Finale)

CS Sfaxien – Marsa 2-0 (Finale)

Monastir – Kairouanaise 2-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Gaziantep – Rizespor 2-2 (Finale)

Trabzonspor – Alanyaspor 1-1 (Finale)

Antalyaspor – Besiktas 1-3 (Finale)

Kasimpasa – Goztepe 0-2 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Metalist 1925 – Zorya 1-3 (Finale)

Veres-Rivne – Rukh Lviv 1-0 (Finale)

Karpaty Lviv – Kryvbas 1-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Ujpest – Győr 0-3 (Finale)

Zalaegerszeg – DVTK 2-0 (Finale)

Paks – Kisvarda 5-3 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA

Danubio – Plaza Colonia 2-0 (Finale)

Wanderers – River Plate 0-4 (Finale)

USA: MLS – PLAY OFF

Charlotte – New York City [Qualificato] 1-3 (Finale)

Minnesota [Qualificato] – Seattle Sounders 4-3 (Dopo Rigori)

VIETNAM: V.LEAGUE 1

PVF-CAND – Viettel 2-2 (Finale)