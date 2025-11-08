Risultati calcio live, sabato 8 novembre 2025: derby della Mole in evidenza

In Serie A trasferta per Milan a Parma e sfide salvezza Como-Cagliari, Lecce-Verona, Tottenham-United in Premier League. Pareggio tra Rosario e San Lorenzo in Argentina
Il programma di sabato 8 novembre si è aperto con il calcio sudamericano. Nel Torneo Betano in Argentina pareggio senza reti tra Rosario e San Lorenzo per la 15° giornata. In Colombia poker esterno del Ind. Medellin sul Pereira e tris casalingo del Tolima sul Llaneros. In Ecuador vittoria esterna del Macara sul Deportivo Cuenca 2-0 e in Perù finisce 0-0 tra U. de Deportes e Deportivo Garcilaso.
In Messico per la Liga MX troviamo il colpo esterno del Queretaro sul Juarez 2-1 e la vittoria a domicilio del Tijuana sull’Atlas per 2-0 mentre pareggiano 1-1 Mazatlan e Necaxa. Nella Liga de Expansion MX due pareggi ovvero 1-1 tra Alebrijes Oaxaca e Correcaminos e 2-2 tra Zacatecas Mineros e Irapuato mentre l’Atlante supera 6-0 in trasferta l’Atletico La Paz. In Cile 2-1 esterno del Deportes Iquique sull’U. Calera e nella gara valida per gli ottavi di finale dei playoff MLS in USA 3-1 del New York City su Charlotte.
In A-League 2-1 dell’Auckland in casa del Wellington Phoenix: dopo un minuto Cosgrove sblocca il risultato, pareggio immediato di Eza al 9′ ma al 34′ ancora Cosgrove riporta avanti i suoi. Nella ripresa ospiti prima dal 4′ in dieci per il rosso a Hall quindi dal 34′ in nove per il rosso a Rogerson. Vittoria del Melbourne City nel derby con il Melbourne Victory 2-0: dopo 2 minuti Caputo porta avanti i suoi e raddoppio di Antoniou al 10′ della ripresa. Nella K League 1 per i playoff successo per Gangwon e Jeonbuk mentre nella J1 League vittoria casalinga per Kashima, Shonan e Kashiwa.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, spazio ai principali appuntamenti. In Serie A prosegue l’11esima giornata a partire dalle sfide delle ore 15 Como-Cagliari e Lecce-Verona quindi alle 18 il derby Juventus-Torino e alle 20:45 Parma-Milan. In Italia ricco programma anche in Serie B e Lega Pro. In Premier League si apre la giornata alle ore 13:30 con il big match Tottenham-Manchester United quindi big match in Bundesliga con Union Berlino-Bayern Monaco delle 15:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL'8 NOVEMBRE 2025
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Tirana – Vora 0-2 (Finale)
Vllaznia – Din. Tirana 1-0 (Finale)
ALGERIA: LIGUE 1
Belouizdad – USM Alger 0-0 (Finale)
Khenchela – Mostaganem 1-0 (Finale)
Rouisset – Oran 1-3 (Finale)
Setif – Olympique Akbou 1-1 (Finale)
Ben Aknoun – Belouizdad Posticipata
JS Kabylie – Rouisset Posticipata
Khenchela – Saoura Posticipata
MC Alger – Constantine Posticipata
Mostaganem – USM Alger Posticipata
Olympique Akbou – Chlef Posticipata
Oran – Setif Posticipata
Paradou – El Bayadh Posticipata
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Neom SC – Al Nassr FC 1-3 (Finale)
Al Shabab – Al-Ettifaq 1-1 (Finale)
Al-Ittihad FC – Al Ahli SC 0-1 (Finale)
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA
Rosario – San Lorenzo 0-0 (Finale)
Huracan – Newells Old Boys 0-2 (Finale)
Racing Club – Defensa y Justicia 1-0 (Finale)
Talleres Cordoba – Platense 1-0 (Finale)
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Alashkert – BKMA 2-0 (Finale)
Pyunik – Noah Posticipata
Ararat-Armenia – Urartu 1-1 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Wellington Phoenix – Auckland FC2 1-2 (Finale)
Melbourne Victory – Melbourne City 0-2 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Austria Vienna – Grazer 2-1 (Finale)
Ried – BW Linz 2-1 (Finale)
Wolfsberger – Hartberg 1-2 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Araz – Karvan 2-1 (Finale)
Zira – Turan 0-0 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Cercle Brugge – Leuven 1-2 (Finale)
Charleroi – Westerlo 2-0 (Finale)
Anversa – RAAL La Louviere 3-1 (Finale)
BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA
Naftan – Slutsk 1-2 (Finale)
FC Minsk – Neman 1-4 (Finale)
Din. Minsk – Arsenal Dzerzhinsk 1-0 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Sport Recife – Atletico-MG 2-4 (Finale)
Vasco – JuventudeGOAL 1-3 (Finale)
Internacional – Bahia 2-2 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Lok. Sofia – Botev Vratsa 0-1 (Finale)
Levski – CSKA Sofia 0-1 (Finale)
Lok. Plovdiv – Beroe 1-0 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
U. Calera – Deportes Iquique 1-2 (Finale)
La Serena – U. Catolica 0-1 (Finale)
U. Espanola – Colo Colo 1-2 (Finale)
Palestino – Coquimbo 1-2 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA
Pereira – Ind. Medellin 1-4 (Finale)
Tolima – Llaneros 3-1 (Finale)
Fortaleza – Junior 1-1 (Finale)
CROAZIA: HNL
Lok. Zagreb – Slaven Belupo 1-1 (Finale)
Hajduk Split – Osijek 2-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE
Manta – Mushuc Runa 3-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Ind. del Valle – U. Catolica 0-2 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – POSTI
Dep. Cuenca – Macara 0-2 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Marsiglia – Brest 3-0 (Finale)
Le Havre – Nantes 1-1 (Finale)
Monaco – Lens 1-4 (Finale)
GALLES: CYMRU PREMIER
Barry – Flint 0-0 (Finale)
Caernarfon – Haverfordwest 2-2 (Finale)
Colwyn Bay – Llanelli 3-1 (Finale)
Connah’s Q. – Penybont 4-0 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld – Karlsruher 4-0 (Finale)
Hannover – Darmstadt 2-3 (Finale)
Schalke – Elversberg 1-0 (Finale)
Kaiserslautern – Hertha 0-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Amburgo – Dortmund 1-1 (Finale)
Hoffenheim – RB Lipsia 3-1 (Finale)
Leverkusen – Heidenheim 6-0 (Finale)
Union Berlino – Bayern 2-2 (Finale)
Monchengladbach – Colonia 3-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Wolfsburg D – Eintracht Frankfurt D 2-3 (Finale)
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Kashima – Yokohama FC 2-1 (Finale)
Verdy – Avispa Fukuoka 0-0 (Finale)
Kawasaki – Okayama 1-1 (Finale)
Shonan – Albirex Niigata 5-2 (Finale)
Kashiwa – Nagoya 1-0 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Panetolikos – AEL Larissa 3-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Blackburn – Derby 1-2 (Finale)
Hull – Portsmouth 3-2 (Finale)
Millwall – Preston 1-1 (Finale)
Middlesbrough – Birmingham 2-1 (Finale)
Norwich – Leicester 1-2 (Finale)
Sheffield Utd – QPR 0-0 (Finale)
Southampton – Sheffield Wed 3-1 (Finale)
Stoke – Coventry 0-1 (Finale)
Swansea – Ipswich 1-4 (Finale)
West Brom – Oxford Utd 2-1 (Finale)
Wrexham – Charlton 1-0 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Tottenham – Manchester Utd 2-2 (Finale)
Everton – Fulham 2-0 (Finale)
West Ham – Burnley 3-2 (Finale)
Sunderland – Arsenal 2-2 (Finale)
Chelsea – Wolves 3-0 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Tractor – Kheybar Khorramabad 1-2 (Finale)
Sepahan – Esteghlal F.C. Posticipata
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Bangor FC – Ballymena 2-3 (Finale)
C. Rangers – Crusaders 1-2 (Finale)
Cliftonville – Dungannon 2-0 (Finale)
Glenavon – Glentoran 3-1 (Finale)
Linfield2 – Coleraine 1-1 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
Hapoel Jerusalem – H. Tel Aviv 0-0 (Finale)
Sakhnin – M. Haifa 3-3 (Finale)
Ironi Tiberias – Kiryat Shmona 2-3 (Finale)
Netanya – Maccabi Bnei Raina 2-1 (Finale)
H. Beer Sheva – Ashdod 2-2 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cagliari U20 – Bologna U20 0-1 (Finale)
Sassuolo U20 – Lazio U20 2-1 (Finale)
Milan U20 – Juventus U20 1-2 (Finale)
Cremonese U20 – Genoa U20 0-2 (Finale)
Torino U20 – Monza U20 0-0 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Cosenza U19 – Ascoli U19 1-1 (Finale)
Entella U19 – Venezia U19 3-0 (Finale)
Sampdoria U19 – Südtirol U19 3-3 (Finale)
Udinese U19 – Como U19 1-3 (Finale)
Empoli U19 – Catanzaro U19 2-0 (Finale)
Avellino U19 – Salernitana U19 2-2 (Finale)
Benevento U19 – Pescara U19 0-3 (Finale)
Cittadella U19 – Padova U19 1-0 (Finale)
Modena U19 – Renate U19 2-1 (Finale)
Pisa U19 – Ternana U19 1-2 (Finale)
Spezia U19 – Palermo U19 3-1 (Finale)
Brescia U19 – Pro Vercelli U19 0-1 (Finale)
Perugia U19 – Monopoli U19 1-2 (Finale)
Lecco U19 – AlbinoLeffe U19 3-2 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Como – Cagliari 0-0 (Finale)
Lecce – Verona 0-0 (Finale)
Juventus – Torino 0-0 (Finale)
Parma – Milan 2-2 (Finale)
Roma – Udinese 18:00
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Inter D – Sassuolo D 2-2 (Finale)
Milan D – Juventus D 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Empoli – Catanzaro 1-0 (Finale)
Frosinone – Modena 2-2 (Finale)
Mantova – Padova 1-0 (Finale)
Reggiana – Entella 0-0 (Finale)
Südtirol – Carrarese 1-1 (Finale)
Juve Stabia – Palermo 1-0 (Finale)
Venezia – Sampdoria 3-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Arzignano – Pergolettese 1-0 (Finale)
Dolomiti Bellunesi – Cittadella 0-1 (Finale)
Renate – Virtus Verona 1-0 (Finale)
Pro Patria – Lumezzane 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Bra – Pineto 1-2 (Finale)
Guidonia – Pontedera2 2-0 (Finale)
Pianese – Rimini 1-0 (Finale)
Ravenna – Torres 3-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Atalanta U23 – Giugliano 0-1 (Finale)
Trapani – Picerno 2-1 (Finale)
Cosenza – Casarano 4-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Bassano – Este 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Real Monterotondo – Budoni 0-1 (Finale)
LITUANIA: A LYGA
Dainava Alytus – Riteriai 1-1 (Finale)
FK Panevezys – Zalgiris 3-1 (Finale)
Hegelmann – Suduva 2-1 (Finale)
Kauno Zalgiris – Banga 0-0 (Finale)
Siauliai FA – Dziugas Telsiai 2-2 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Agadir – Dcheira 0-3 (Finale)
Union Touarga3 – Renaissance Zemamra 1-2 (Finale)
COD Meknes – Yacoub El Mansour 1-0 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA
Alebrijes Oaxaca – Correcaminos 1-1 (Finale)
Zacatecas Mineros – Irapuato 2-2 (Finale)
Atletico La Paz – Atlante 0-6 (Finale)
MESSICO: LIGA MX – APERTURA
Juarez – Queretaro 1-2 (Finale)
Mazatlan FC – Necaxa 1-1 (Finale)
Tijuana – Atlas 2-0 (Finale)
MONDO: MONDIALI U17
Repubblica Ceca U17 – Burkina Faso U17 1-2 (Finale)
Uganda U17 – Cile U17 1-1 (Finale)
Mali U17 – Austria U17 0-3 (Finale)
Francia U17 – Canada U17 0-0 (Finale)
USA U17 – Tagikistan U17 2-1 (Finale)
Paraguay U17 – Panama U17 2-1 (Finale)
Arabia Saudita U17 – Nuova Zelanda U17 3-2 (Finale)
Irlanda U17 – Uzbekistan U17 2-1 (Finale)
MONDO: MONDIALI U17 – FEMMINILE – PLAY OFF
Brasile U17 D – Messico U17 DVincitore 1-2 (Dopo Rigori)
Corea del Nord U17 DVincitore – Olanda U17 D 3-0 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Katsina Utd – Barau 1-1 (Finale)
NORVEGIA: ELITESERIEN
Sarpsborg 08 – Fredrikstad 0-2 (Finale)
Viking – HamKam 3-0 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Excelsior – Heracles 1-2 (Finale)
FC Volendam – Breda2 2-1 (Finale)
Sittard – Heerenveen 2-0 (Finale)
Zwolle – Sparta Rotterdam 1-0 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA
Olimpia Asuncion – General Caballero JLM 1-1 (Finale)
PERU: LIGA 1 – CLAUSURA
U. de Deportes – Deportivo Garcilaso 0-0 (Finale)
Ayacucho – Comerciantes Unidos 1-0 (Interrotta)
Juan Pablo II – Grau 3-1 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Alverca – Rio Ave 1-1 (Finale)
Tondela – Guimaraes 0-1 (Finale)
Santa Clara2 – Sporting 1-2 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Dukla Praga – Mlada Boleslav 0-1 (Finale)
Hradec Kralove – Slovacko 4-0 (Finale)
Zlin – Bohemians 0-1 (Finale)
Ostrava – Jablonec 0-1 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
Petrolul – Otelul 0-0 (Finale)
Din. Bucuresti – Csikszereda M. Ciuc 4-0 (Finale)
Rapid Bucarest – FC Arges 2-0 (Finale)
RUSSIA: FNL
Arsenal Tula – FK Chayka 1-0 (Finale)
Rodina Moscow – Neftekhimik 1-1 (Finale)
Kamaz – Ulyanovsk 2-3 (Finale)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Din. Mosca – Akron Togliatti 1-2 (Finale)
Dynamo Makhachkala – CSKA Mosca 0-1 (Finale)
Pari NN – Kazan 0-0 (Finale)
Sochi – FK Rostov 0-1 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Cailungo – Tre Fiori 1-4 (Finale)
Fiorentino – Cosmos 0-1 (Finale)
Juvenes/Dogana – Virtus 0-3 (Finale)
Libertas – Pennarossa 2-2 (Finale)
Tre Penne – Domagnano 0-0 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Falkirk – Livingston 1-1 (Finale)
St. Mirren – Hibernian 0-3 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Radnik – OFK Belgrado 1-0 (Finale)
Radnicki 1923 – Cukaricki Posticipata
Napredak – Mladost 0-1 (Finale)
Radnicki Nis – Vojvodina 0-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Girona – Alaves 1-0 (Finale)
Siviglia – Osasuna 1-0 (Finale)
Atl. Madrid – Levante 3-1 (Finale)
Espanyol – Villarreal 0-2 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Real Sociedad B – Leganes 2-1 (Finale)
Eibar – Albacete 3-2 (Finale)
Huesca – Andorra 2-2 (Finale)
La Coruna – Cultural Leonesa 3-0 (Finale)
Malaga – Cordoba 2-2 (Finale)
SUD COREA: K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE
Daegu – Gwangju 1-0 (Finale)
Jeju SK – Anyang 1-2 (Finale)
SUD COREA: K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Gimcheon Sangmu – Gangwon 0-1 (Finale)
Jeonbuk – Daejeon 3-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Winterthur – Grasshoppers 0-1 (Finale)
Zurigo – Luzern 3-2 (Finale)
Servette – Thun 0-1 (Finale)
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
AS Gabes – Soliman 1-1 (Finale)
CA Bizertin – Etoile Sahel 1-1 (Finale)
CS Sfaxien – Marsa 2-0 (Finale)
Monastir – Kairouanaise 2-0 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Gaziantep – Rizespor 2-2 (Finale)
Trabzonspor – Alanyaspor 1-1 (Finale)
Antalyaspor – Besiktas 1-3 (Finale)
Kasimpasa – Goztepe 0-2 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Metalist 1925 – Zorya 1-3 (Finale)
Veres-Rivne – Rukh Lviv 1-0 (Finale)
Karpaty Lviv – Kryvbas 1-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Ujpest – Győr 0-3 (Finale)
Zalaegerszeg – DVTK 2-0 (Finale)
Paks – Kisvarda 5-3 (Finale)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA
Danubio – Plaza Colonia 2-0 (Finale)
Wanderers – River Plate 0-4 (Finale)
USA: MLS – PLAY OFF
Charlotte – New York City [Qualificato] 1-3 (Finale)
Minnesota [Qualificato] – Seattle Sounders 4-3 (Dopo Rigori)
VIETNAM: V.LEAGUE 1
PVF-CAND – Viettel 2-2 (Finale)