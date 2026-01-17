Bari-Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bari-Juve Stabia di Sabato 17 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie B
BARI – Sabato 17 gennaio, alle ore 15, allo Stadio “San Nicola”, andrà in scena Bari-Juve Stabia, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026.
Il Bari torna in campo con l’obiettivo di invertire una rotta complicata. La squadra biancorossa occupa il diciottesimo posto in Serie B dopo 19 giornate, con un bottino di 17 punti frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Il dato delle reti, 16 fatte e 29 subite, racconta bene le difficoltà incontrate finora, soprattutto nella fase difensiva. Al “San Nicola” il rendimento è leggermente migliore: 3 successi, 4 pari e 2 ko nelle nove gare interne. L’ultimo impegno, la sconfitta per 1-0 contro la Carrarese, ha confermato un momento poco brillante.
La Juve Stabia arriva invece in Puglia con uno spirito diverso. Le Vespe occupano il nono posto con 27 punti, frutto di un percorso equilibrato: 6 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, con un bilancio reti di 21-22. In trasferta, però, la squadra campana fatica di più: 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle nove gare esterne. L’ultimo risultato, il 2-2 contro il Pescara, ha mostrato comunque una squadra viva e capace di reagire.
La gara di andata, lo scorso 4 dicembre, si é conclusa a reti inviolate.
A dirigere la sfida sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino. A coadiuvarlo gli assistenti Davide Imperiale (Genova) e Stefano Galimberti (Seregno). Il quarto ufficiale sarà Fabrizio Ramondino di Palermo, mentre al VAR opererà Alberto Santoro di Messina, affiancato dall’AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo.
Convocati
Bari
Portieri: 1.Pissardo, 12.Marfella, 31.Cerofolini
Difensori: 3.Burgio, 13.Meroni, 15.Kassama, 24.Dickmann, 25.Pucino, 30.Mane, 37.Stabile, 43.Nikolaou, 51.Cistana, 93.Dorval
Centrocampisti: 8.Pagano, 16.Antonucci, 18.Maggiore, 27.Braunoder, 29.Verreth, 32.Colangiuli
Attaccanti: 9.Gytkjaer, 10.Bellomo, 11.Moncini, 17.Rao, 49.De Pieri, 99.Cerri
Juve Stabia
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.
Difensori: 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 14 Dalle Mura, 15 Baldi, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini.
Centrocampisti: 8 Zeroli, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 11 Piscopo, 27 Candellone, 70 Dos Santos.
Presentazione del match
COME ARRIVA IL BARI – Il Bari di Vivarini dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1. In porta è atteso Cerofolini, mentre la linea difensiva sarà composta da Stabile, Pucino e Cistana. Sulle corsie laterali agiranno Mane e Dickmann. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Braunöder e Verreth. Alle spalle dell’unica punta Gytkjær, dovrebbero muoversi Maggiore e Pagano, con il compito di creare gioco tra le linee e supportare l’attacco.
COME ARRIVA LA JUVE STABIA – La Juve Stabia di Abate dovrebbe rispondere con un 3-5-1-1. Tra i pali ci sarà Confente, protetto dal terzetto difensivo composto da Ruggero, Giorgini e Bellich. Sulle fasce spazio a Carissoni e Cacciamani, mentre la zona centrale sarà affidata a Pierobon, Leone e Correia, un reparto dinamico e fisico. Sulla trequarti agirà Maistro, uomo di qualità incaricato di rifinire la manovra e innescare l’unica punta Candellone.
Probabili formazioni di Bari
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Stabile, Pucino, Cistana; Mane, Braunöder, Verreth, Dickmann; Maggiore, Pagano; Gytkjær. Allenatore: Vivarini.
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Candellone. Allenatore: Abate.
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- LaB Channel, il nuovo canale della Lega B disponibile su Prime Video. Per accedere al canale di Lega B su Prime Video, è necessario essere abbonati a Amazon Prime (amazon.it/amazonprime) e aggiungere al proprio abbonamento il canale LaB Channel, al costo di 4,99 € al mese per i primi tre mesi e 9,99 € al mese a partire dal quarto mese.