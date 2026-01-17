Diretta Cagliari-Juventus di sabato 17 gennaio 2026: al 20′ della ripresa la rete di Mazzitelli che punisce i bianconeri spreconi

CAGLIARI – All’Unipol Domus il Cagliari di Fabio Pisacane compie l’impresa: 1‑0 alla Juventus grazie al gol di Luca Mazzitelli al 65’ e tre punti pesantissimi in chiave salvezza. La squadra rossoblù soffre, si compatta e resiste agli assalti bianconeri, con Caprile protagonista assoluto. La Juventus di Spalletti domina nel possesso e crea molto, ma spreca e si infrange contro il muro sardo, colpendo anche un palo con Yildiz.

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Pedro J., Mina Y., Luperto S., Palestra M., Gaetano G., Adopo M., Mazzitelli L.2, Obert A., Kilicsoy S. (dal 9′ st Borrelli G.), Esposito Se. (dal 19′ st Idrissi R.). A disposizione: Borrelli G., Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Idrissi R., Liteta J., Luvumbo Z., Pavoletti L., Pintus N., Prati M., Rodriguez J., Sherri A., Trepy Y. Allenatore: Pisacane F..

JUVENTUS: Perin M., Kalulu P., Bremer, Kelly L., Cambiaso A. (dal 35′ st Conceicao F.), Locatelli M. (dal 21′ st Zhegrova E.), Koopmeiners T., McKennie W. (dal 35′ st Thuram K.), Miretti F. (dal 21′ st Openda L.), Yildiz K., David J. (dal 43′ st Adzic V.). A disposizione: Adzic V., Cabal J., Conceicao F., Di Gregorio M., Gatti F., Joao Mario, Kostic F., Openda L., Pinsoglio C., Thuram K., Zhegrova E. Allenatore: Spalletti L..

Reti: al 20′ st Mazzitelli L. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 31′ pt Yildiz K. (Juventus).

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

CAGLIARI: Caprile; Mina (C), Luperto, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Kilicsoy, Obert; Gaetano, Esposito. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.

JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Le parole di Fabio Pisacane

“La Juventus si affronta come tutte le big, non si può pensare di fare risultato senza dare il 110%. Ci vorrà furore, tenacia, duelli e attenzione per 100 minuti. Se dovessimo avere questo atteggiamento potremmo fare risultato. Prendere gol nei primi minuti è sinonimo di mancanza di attenzione. Questa squadra non deve disinserire il chip dell’attenzione contro squadre come la Juve che portano tanti giocatori in area. Chi ha maggiore esperienza deve fare di più e aiutare i più giovani. Le difficoltà che c’erano all’andata si presenteranno anche domani. Noi abbiamo incontrato una Juventus diversa. Ma io sono concentrato per limitare la Juventus, penso che ci potremmo riuscire. La Juve è una squadra più quadrata e in fiducia rispetto a quando l’abbiamo sfidata all’andata. Quando si perde non fa piacere, ho visto i giocatori scontenti dopo questa severa sconfitta. Non c’è da fare drammi, abbiamo perso uno scontro diretto ma il campionato non si ferma qui. Dobbiamo lavorare per alzare il livello di questa squadra in equilibrio e personalità”

I convocati del Cagliari

Caprile, Sherri, Ciocci; Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Mina, Zappa, Zè Pedro, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Liteta; Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Sebastiano Esposito.

Presentazione del match

Sabato 17 gennaio 2026 all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Juventus, gara valida per la ventunesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dalla sconfitta rimediata sul campo del Genoa (3-0) dopo il pari strappato in rimonta contro la Cremonese (2-2) e la sconfitta interna di misura con il Milan (0-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Luciano Spalletti che vengono da sei risultati utili di fila in Serie A e dalla sesta vittoria ottenuta nelle ultime sette gare ufficiali ai danni della Cremonese (5-0).

I sardi, che davanti al proprio pubblico sono rimasti a secco dal gol in una sola delle ultime cinque gare interne e vengono dal ko di misura con il Milan dopo aver raccolto cinque punti nelle precedenti tre occasioni, vanno a caccia di riscatto e di punti pesanti in chiave salvezza per allontanare ulteriormente la zona retrocessione distante attualmente cinque lunghezze. I bianconeri, invece, che lontano dalle mura amiche sono reduci da tre successi senza incassare gol per un totale di diciassette punti conquistati in dieci trasferte, non vogliono fermarsi e puntano alla terza vittoria consecutiva per consolidare le prime quattro posizioni e tentare di accorciare ancor di più la classifica verso l’alto.

Il bilancio storico dei precedenti tra le due compagini in terra sarda sorridono alla Juventus: 20 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte con 51 reti all’attivo e 37 gol al passivo. La gara d’andata, disputata all’Allianz Stadium, vide la Juventus superare 2-1 in rimonta il Cagliari grazie alla doppietta di Yildiz che fu capace di ribaltare l’iniziale svantaggio firmato da Esposito. L’ultimo precedente in terra sarda risale al 23 febbraio 2025 e si chiuse con un successo esterno di misura dei bianconeri (0-1 grazie a un gol di Vlahovic). Tredici sconfitte casalinghe contro la Juventus dal 2000 ad oggi per il Cagliari vittorioso in sole due occasioni ai danni della compagine juventina negli ultimi 25 anni. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Davide Massa della sezione Aia di Imperia coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Moro. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Ferrieri Caputi. Al VAR Ghersini assistito da Guida.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Folorunsho e Deiola oltre ai lungodegenti Belotti e Felici. A protezione di Caprile ci saranno Zappa, Mina e Luperto. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Prati e Mazzitelli in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Kilicsoy.

QUI JUVENTUS – Milik, Rugani e Vlahovic non sanno a disposizione di Spalletti. Tra i pali Di Gregorio, al centro della difesa Bremer e Kelly con Kalulu e Cambiaso ai loro lati. Sulla mediana agiranno Locatelli e Thuram con Zhegrova, Miretti e McKennie a supporto di David.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, Miretti, McKennie; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Juventus, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. La sfida sarà trasmessa in diretta anche su Sky al canale 202 dell’emittente televisiva.