Impegnate le due romane e la Fiorentina per la prima giornata della fase a gironi. Successo del Flamengo nella Copa Libertadores e dell’Ind. del Valle in quella Sudamericana

Prosegue anche giovedì 8 settembre l’infrasettimanale dedicata alle competizioni europee. Dopo la due giorni sulla Champions League, spazio all’Europa e Conference League. Seguiremo da vicino gli impegni di Roma e Lazio rispettivamente contro Ludogorets e Feyenoord mentre la Fiorentina ospita l’RFS Riga. Prima di tuffarci nella giornata odierna con i risultati in tempo reale, diamo uno sguardo a chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Copa Libertadores dove il Flamengo si è confermato anche nella gara di ritorno contro il Velez Sarsfield conquistando così la finale contro l’Athletico-PR del 29 ottobre prossimo: vantaggio degli ospiti al 21′ con Pratto quindi il pareggio di Pedro al 42′ e il punto della vittoria ad opera di Marinho al 23′ della ripresa. Nella Copa Sudamericana nessun problema per l’Ind. del Valle che vince anche il ritorno sempre per 3-0 contro il Melgar: al 28′ del primo tempo la sblocca Diaz che si ripete all’8′ della ripresa e tris di Segovia a due minuti dalla fine. Nella Copa Argentina successo per 2-1 dei Talleres Cordoba contro Newells Old Boys per 2-1 per gli ottavi di finale: prima dell’intervallo vantaggio ospite con Garcia su rigore ma nella ripresa un’autorete di Ditta al 25′ e un gol di Cruz Giacone al 43′ ribaltano l’esito del match. In Copa Colombia 2-2 tra Millonarios e Ind. Medellin con punteggio che favorisce il passaggio del turno alla squadra di casa e stesso punteggio in Cile per la Primera Division tra A. Italiano e Cobresal. Nella MLS in USA finisce 1-1 tra New York City e Cincinnati mentre l’Alajuelense passa 1-0 in casa dell’Alianza per la CONCACAF League del Nord e Centro America. Nella Copa Uruguay bene Boston River, Cerro Largo e Nacional tutte fuori casa mentre nella Liga MX colpo esterno del Zacatecas Mineros e vittoria tra le mura amiche di Celaya e Dorados.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 SETTEMBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej - Al Adalh 17:30

Al Shabab - Al Taee 20:00

Al Wehda - Abha 20:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Talleres Cordoba - Newells Old Boys 2-1 (Finale)



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Independiente - Aldosivi 23:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Shirak - Van 1-1 (Finale)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

U. Sucre - Santa Cruz 3-1 (Finale)

Bolivar - Blooming 3-0 (Finale)

Royal Pari - Tomayapo 21:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano - Cobresal 2-2 (Finale)



COLOMBIA COPA COLOMBIA

Millonarios - Ind. Medellin 2-2 (Finale)



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - FASE A GIRONI

Anderlecht - Silkeborg 18:45

Austria Vienna - H. Beer Sheva 18:45

FC Ballkani - CFR Cluj 18:45

Fiorentina - RFS 18:45

Hearts - Basaksehir 18:45

Nizza - Colonia 18:45

Slovacko - Partizan 18:45

Villarreal - Lech 18:45

Basilea - Pyunik 21:00

Dnipro-1 - Alkmaar 21:00

Molde - Gent 21:00

Shamrock Rovers - Djurgarden 21:00

Sivasspor - Slavia Praga 21:00

Slovan Bratislava - Zalgiris 21:00

Vaduz - Apollon 21:00

West Ham - FCSB 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - FASE A GIRONI

AEK Larnaca - Rennes 18:45

Fenerbahce - Dyn. Kyiv 18:45

HJK - Betis 18:45

Ludogorets - Roma 18:45

Malmo FF - Braga 18:45

PSV - Bodo/Glimt 18:45

Union Berlino - Royale Union SG 18:45

Zurigo - Arsenal 18:45

Ferencvaros - Trabzonspor 21:00

Friburgo - Qarabag 21:00

Lazio - Feyenoord 21:00

Manchester Utd - Real Sociedad 21:00

Nantes - Olympiakos 21:00

Omonia - S. Tiraspol 21:00

Stella Rossa - Monaco 21:00

Sturm Graz - Midtjylland 21:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia - Mouloudia Oujda 19:00

Jeunesse Sportive Soualem - FUS Rabat 21:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Celaya - Atl. Morelia 2-0 (Finale)

Venados - Zacatecas Mineros 0-1 (Finale)

Dorados - Raya2 2-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Puebla - Pachuca 2-2 (Finale)

Tigres - Toluca 3-1 (Finale)

Mazatlan FC - Atlas 1-0 (Finale)

Tijuana - Guadalajara 1-2 (Finale)

U.N.A.M. - Queretaro 4-1 (Finale)



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Alianza FC (Sal) - Alajuelense (Cos) 0-1 (Finale)



PARAGUAY COPA PARAGUAY

Olimpia Asuncion - Libertad 0-4 (Abbandonata)

Rubio Nu - 12 de Octubre 22:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - PLAY OFF

Flamengo (Bra) - Velez Sarsfield (Arg) 2-1 (Finale)



SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF

Melgar (Per) - Ind. del Valle (Ecu) 0-3 (Finale)



URUGUAY COPA URUGUAY

Central San Jose - Boston River 0-2 (Finale)

Deportivo Colonia - Cerro Largo 0-2 (Finale)

Miramar - Nacional 0-1 (Finale)



USA MLS

New York City - Cincinnati 1-1 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor - Neftchi Fargona 1-2 (*)

Qizilqum - Olympic 1-0 (*)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Metropolitanos - Zulia 23:00