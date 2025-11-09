Risultati calcio live, domenica 9 novembre 2025: big match in Italia e Inghilterra

Bologna-Napoli nel pomeriggio, chiude Inter-Lazio, in Premier League c’è Liverpool-Manchester City. Successo del Bragantino in Brasile
Il calcio sudamericano in apertura del ricco programma di questa domenica 9 novembre. Partiamo dal sucesso per 1-0 del Bragantino sul Sao Paulo per la 33° giornata della Serie A Betano in Brasile: decide un rigore trasformato da Jhon Jhon alla mezz’ora della ripresa. In Argentina due pareggi per la 15° giornata del Torneo Betano. 1-1 tra San Martin S.J. e Lanus con botta e risposta tra Castillo dopo 6 minuti e Lecanda al 45′ della ripresa mentre senza reti tra Union Santa Fe e Barracas Central.
Passiamo al Cile dove registriamo il poker interno dell’O’Higgins sulla Nublense, in Colombia due finali sul 2-1 ovvero in Atletico Nacional-Aguilas e Bucaramanga-La Equidad. In Ecuador tris casalingo di LDU Quito su la Libertad e in Venezuela senza reti tra La Guaira e Puerto Cabello, 1-0 del Monagas sullo Zamora. Nella Liga MX due colpi esterni del Puebla sul Leon (2-1) e dell’U.N.A.M. sul Cruz Azul (3-2). Vittorie a domicilio per Tigres, Guadalajara e Toluca rispettivamente 3-1 sull’Atletico San Luis, 4-2 sul Monterret e 2-0 sul Club America. Nella Liga de Expansion MX senza reti Atletico Morelia-Tampico Madero e 1-0 dei Leones Negros in casa del Cancun.
Ottavi di finale per la MLS in USA con le qualificazioni di Cincinnati e Inter Miami vincenti rispettivamente 2-1 sul Columbus Crew e 4-0 sul Nashville. Nella K League 1 vince 1-0 l’Ulsan HD su Suwon e 0-0 tra Pohang e Seoul. Nella J1 League colpo esterno per Yokohama, Tokyo e C-Osaka mentre nella A-League due successi interni ovvero del Sydney sul Macarthur 2-0 e del Brisbane Road sul Newcastle Jets 3-0.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A apre Atalanta-Sassuolo quindi il pomeriggio si accende con Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina mentre alle 18 spazio a Roma-Udinese e big match delle 20:45 tra Inter e Lazio. Due posticipi in Serie B e ricco cartellone tra Lega Pro e Serie D. All’esterno spicca per la Premier League Manchester City-Liverpool delle ore 17:30 mentre in Ligue a alle 20:45 c’è Lione-PSG e in Liga da una parte Vallecano-Real Madrid delle 16:15 e dall’altra Celta Vigo-Barcellona delle ore 21.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 NOVEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
AF Elbasani – Egnatia 1-0 (Finale)
Teuta – Partizani 2-3 (Finale)
ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA
San Martin S.J. – Lanus 1-1 (Finale)
Union Santa Fe – Barracas Central 0-0 (Finale)
Boca Juniors – River Plate 2-0 (Finale)
Banfield – Aldosivi 0-1 (Finale)
Sarmiento Junin – Instituto 2-1 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
LASK – Altach 1-0 (Finale)
Tirol – SK Rapid 1-1 (Finale)
Sturm Graz – Salzburg 1-1 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Anderlecht – Club Brugge 1-0 (Finale)
St. Truiden – St. Liege 1-0 (Finale)
Gent – Genk 1-1 (Finale)
KV Mechelen – Royale Union SG 1-1 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Sao Paulo – Bragantino 0-1 (Finale)
Corinthians – Ceara 0-1 (Finale)
Cruzeiro – Fluminense 0-0 (Finale)
Vitoria – Botafogo RJ 0-0 (Finale)
Flamengo – Santos 3-2 (Finale)
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE – PLAY OFF
Atl. Ottawa – Cavalry 1-1 (Interrotta)
CILE: LIGA DE PRIMERA
O’Higgins – Nublense 4-2 (Finale)
Huachipato – A. Italiano 2-1 (Finale)
U. De Chile – Limache 4-3 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA
Atl. Nacional – Aguilas 2-1 (Finale)
Bucaramanga – La Equidad 2-1 (Finale)
Once Caldas – Pasto 1-0 (Finale)
Alianza – Chico 2-0 (Finale)
CROAZIA: HNL
Istra 1961 – Din. Zagabria 2-1 (Finale)
Varazdin – Rijeka 1-0 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Fredericia – Viborg 0-3 (Finale)
Vejle – FC Copenhagen 2-0 (Finale)
Randers – Midtjylland 0-2 (Finale)
Aarhus – Sonderjyske 2-3 (Finale)
Brondby – Nordsjaelland 2-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE
Tecnico U. – Vinotinto 1-1 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
LDU Quito – Libertad 3-1 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – POSTI
El Nacional – Emelec 2-1 (Finale)
EGITTO: SUPERCOPPA
Ceramica CleopatraVincitore – Pyramids 2-1 (Finale)
Al AhlyVincitore – Zamalek 2-0 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Lorient – Tolosa 1-1 (Finale)
Angers – Auxerre 2-0 (Finale)
Metz – Nizza 2-1 (Finale)
Strasburgo – Lilla 2-0 (Finale)
Lione – PSG 2-3 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Braunschweig – Bochum 0-2 (Finale)
Kiel – Dusseldorf 1-0 (Finale)
Magdeburg – Paderborn 0-1 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Friburgo – St. Pauli 2-1 (Finale)
Stoccarda – Augusta 3-2 (Finale)
Francoforte – Magonza 1-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE
Jena D – SGS Essen D 1-1 (Finale)
Hamburger SV D – 1.FC Nurnberg D 1-2 (Finale)
Colonia D – Hoffenheim D 1-0 (Finale)
Brema D – RB Lipsia D 2-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa – Bournemouth 4-0 (Finale)
Brentford – Newcastle 3-1 (Finale)
Crystal Palace – Brighton 0-0 (Finale)
Nottingham – Leeds 3-1 (Finale)
Manchester City – Liverpool 3-0 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
H. Haifa – H. Petah Tikva 2-2 (Finale)
M. Tel Aviv – B. Jerusalem 2-6 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Atalanta U20 – Napoli U20 0-1 (Finale)
Verona U20 – Lecce U20 0-3 (Finale)
Roma U20 – Inter U20 1-1 (Finale)
Frosinone U20 – Fiorentina U20 1-2 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Bari U19 – Crotone U19 3-0 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Atalanta – Sassuolo 0-3 (Finale)
Bologna – Napoli 2-0 (Finale)
Genoa – Fiorentina 2-2 (Finale)
Roma – Udinese 2-0 (Finale)
Inter – Lazio 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Ternana D – Como D 2-4 (Finale)
Lazio D – Napoli D 1-0 (Finale)
Genoa D – Parma D 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Cesena – Avellino 3-0 (Finale)
Pescara – Monza 0-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Inter U23 – L.R. Vicenza 1-2 (Finale)
Brescia – Alcione Milano 0-1 (Finale)
Pro Vercelli – Triestina 3-1 (Finale)
Trento – Ospitaletto 3-1 (Finale)
Giana Erminio – AlbinoLeffe 1-1 (Finale)
Novara – Lecco 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Juventus U23 – Forlì 1-0 (Finale)
Perugia – Arezzo 0-0 (Finale)
Carpi – Livorno 2-0 (Finale)
Ternana – Vis Pesaro 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Catania – Altamura 2-0 (Finale)
Siracusa – Latina 3-1 (Finale)
Monopoli – Casertana 1-1 (Finale)
Sorrento – Audace Cerignola 1-2 (Finale)
Foggia – Benevento 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE A
Asti – Derthona FbC 2-3 (Finale)
Cairese – Sestri Levante 1-2 (Finale)
Chisola – Club Milano2 2-0 (Finale)
Gozzano – Varese FC 3-1 (Finale)
Lavagnese – Ligorna 1-1 (Finale)
NovaRomentin – Saluzzo 1-4 (Finale)
Valenzana – Vado 1-3 (Finale)
AS Biellese – Imperia 1-0 (Finale)
Sanremese – Celle Varazze 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Brusaporto – Ciserano-Bergamo 1-0 (Finale)
Castellanzese – Pavia 0-0 (Finale)
Folgore Caratese – Breno 2-1 (Finale)
Oltrepo – Scanzorosciate 1-1 (Finale)
Real Calepina – Caldiero Terme 1-1 (Finale)
Sondrio – Milan U23 1-0 (Finale)
Varesina – USD Casatese 0-0 (Finale)
Villa Valle – Chievo 0-2 (Finale)
Vogherese – Leon 1-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE C
Adriese – Vigasio 3-2 (Finale)
Brian Lignano – San Luigi 3-1 (Finale)
Calvi Noale – Conegliano 2-1 (Finale)
Campodarsego – Mestre 0-1 (Finale)
Cjarlins Muzane – Portogruaro 2-1 (Finale)
Legnago Salus – Altavilla 0-2 (Finale)
Luparense – Treviso 0-2 (Finale)
Union Clodiense – FC Obermais 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Cittadella Vis Modena – Desenzano 0-0 (Finale)
Crema – Imolese 2-2 (Finale)
Lentigione – Correggese 1-0 (Finale)
Pro Sesto – Sangiuliano City 0-0 (Finale)
Sant’Angelo – Pro Palazzolo 0-2 (Finale)
SCD Progresso – Piacenza 1-1 (Finale)
Trevigliese – Pistoiese 0-1 (Finale)
Tropical Coriano – Rovato Vertovese 1-2 (Finale)
Tuttocuoio – Sasso Marconi 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE E
Camaiore – Scandicci 0-1 (Finale)
Foligno – Siena 3-1 (Finale)
Ghiviborgo – Cannara 3-0 (Finale)
Grosseto – Terranuova Traiana 4-0 (Finale)
Montevarchi – Follonica Gavorrano 0-1 (Finale)
Orvietana – Tau 0-2 (Finale)
San Donato – Prato 0-2 (Finale)
Seravezza Pozzi – Vivi Altotevere 2-0 (Finale)
Trestina – Poggibonsi 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE F
Chieti – Castelfidardo 1-2 (Finale)
Fossombrone – Termoli 1-0 (Finale)
Giulianova – Recanatese 4-1 (Finale)
Maceratese – Atletico Ascoli 3-1 (Finale)
Sammaurese – Notaresco Calcio 2-2 (Finale)
Sora – Ancona 0-3 (Finale)
Teramo – L’Aquila 5-2 (Finale)
Unipomezia – Ostiamare 0-2 (Finale)
Vigor Senigallia – San Marino Calcio 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Sarrabus Ogliastra – Montespaccato 2-2 (Finale)
Atl. Lodigiani – Palmese 1914 3-1 (Finale)
Cassino – Olbia 0-0 (Finale)
Flaminia – Anzio Calcio 1924 0-1 (Finale)
Ischia – Trastevere Calcio 2-1 (Finale)
Latte Dolce – Albalonga 3-1 (Finale)
Monastir – Scafatese 1-2 (Finale)
Valmontone – Nocerina 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
Francavilla – A.C Nardò 1-1 (Finale)
Manfredonia – Citta di Fasano 0-0 (Finale)
Pompei – SS Nola 1925 0-1 (Finale)
Sarnese2 – Heraclea 0-1 (Finale)
Virtus Francavilla – Acerrana 3-0 (Finale)
Ferrandina – Real Normanna 0-0 (Finale)
Fidelis Andria – Afragolese 2-1 (Finale)
Martina Calcio – Paganese 0-1 (Finale)
Barletta – Gravina 3-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE I
AS Acireale – Reggina 1-1 (Finale)
Enna – Paternò 3-0 (Finale)
Vigor Lamezia – USD Ragusa 4-0 (Finale)
ACR Messina – Vibonese 1-1 (Finale)
Athletic Palermo – Nissa 0-0 (Abbandonata)
Igea Virtus – Gelbison 1-1 (Finale)
Sancataldese – Castrumfavara 2-1 (Finale)
Savoia – Milazzo 2-0 (Finale)
Gela – Sambiase 0-3 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Difaa El Jadidi – FUS Rabat 1-0 (Finale)
Safi – Wydad 1-2 (Finale)
Tanger – Berkane 1-0 (Finale)
FAR Rabat – Maghreb Fez 0-0 (Finale)
MONDO: MONDIALI U17
Belgio U17 – Tunisia U17 2-0 (Finale)
Figi U17 – Argentina U17 0-7 (Finale)
Marocco U17 – Nuova Caledonia U172 16-0 (Finale)
Portogallo U17 – Giappone U17 1-2 (Finale)
Croazia U17 – Costa Rica U17 3-1 (Finale)
Emirati arabi uniti U17 – Senegal U17 0-5 (Finale)
Bolivia U17 – Qatar U17 0-0 (Finale)
Italia U17 – Sudafrica U17 3-1 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Utrecht – Ajax 2-1 (Finale)
Nijmegen – Groningen 2-0 (Finale)
Alkmaar – PSV 1-5 (Finale)
G.A. Eagles – Feyenoord 2-1 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA
Guarani – Libertad 1-2 (Finale)
Sportivo Trinidense – Cerro Porteno 0-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
AFS – Gil Vicente 1-1 (Finale)
Estrela – Nacional 1-1 (Finale)
Famalicao – FC Porto 0-1 (Finale)
Benfica – Casa Pia 2-2 (Finale)
Braga – Moreirense 2-1 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Liberec – Karvina 6-0 (Finale)
Sigma Olomouc – Pardubice2 2-0 (Finale)
Sparta Praga – Teplice 2-2 (Finale)
Plzen – Slavia Praga 3-5 (Finale)
RUSSIA: FNL
SKA Khabarovsk – Ural 0-2 (Finale)
Yenisey – Chernomorets Novorossijsk 1-0 (Finale)
R. Volgograd – Yaroslavl 3-0 (Finale)
Torpedo Moscow – Saratov 1-1 (Finale)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Samara – Zenit 1-1 (Finale)
Lok. Mosca – Orenburg 1-0 (Finale)
Akhmat Grozny – Sp. Mosca 1-2 (Finale)
Baltika – Krasnodar 1-1 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
La Fiorita – Folgore 2-2 (Finale)
Murata – San Giovanni 0-0 (Finale)
San Marino Academy U22 – Faetano 1-1 (Finale)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Aberdeen – Motherwell 1-1 (Finale)
Dundee FC – Rangers 0-3 (Finale)
Hearts – Dundee Utd 1-1 (Finale)
Celtic – Kilmarnock 4-0 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Zeleznicar Pancevo – Javor 2-0 (Finale)
Sp. Subotica – Stella Rossa 2-3 (Finale)
IMT Novi Beograd – TSC 1-1 (Finale)
Partizan – Novi Pazar 2-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Ath. Bilbao – Oviedo 1-0 (Finale)
Vallecano – Real Madrid 0-0 (Finale)
Maiorca – Getafe 1-0 (Finale)
Valencia – Betis 1-1 (Finale)
Celta Vigo – Barcellona 2-4 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Las Palmas – Racing Santander 3-1 (Finale)
Ceuta – Almeria 1-1 (Abbandonata)
Granada – Saragozza 3-1 (Finale)
Cadice – Valladolid 0-0 (Finale)
SVEZIA: ALLSVENSKAN
AIK Stockholm – Halmstad 0-2 (Finale)
Brommapojkarna – Degerfors 1-3 (Finale)
Göteborg – Norrkoping 2-0 (Finale)
Hammarby – Elfsborg 3-0 (Finale)
Malmo FF – GAIS 2-1 (Finale)
Mjallby – Hacken 1-0 (Finale)
Öster – Djurgarden 1-3 (Finale)
Sirius – Värnamo 3-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Basilea – Lugano 0-1 (Finale)
Lausanne – Sion 2-2 (Finale)
St. Gallen – Young Boys 1-4 (Finale)
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Ben Guerdane – Stade Tunisien 1-0 (Finale)
Club Africain – Esperance Tunis 0-0 (Finale)
Metlaoui – Zarzis 0-0 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Karagumruk – Konyaspor 2-0 (Finale)
Kocaelispor – Galatasaray 1-0 (Finale)
Fenerbahce – Kayserispor 4-2 (Finale)
Samsunspor – Eyupspor 1-0 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Oleksandriya – Polissya Zhytomyr 0-3 (Finale)
Dyn. Kyiv – LNZ Cherkasy 0-1 (Finale)
Shakhtar – SC Poltava 7-1 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
MTK Budapest – Debrecen 3-0 (Finale)
Kazincbarcika – Ferencvaros 1-3 (Finale)
Nyiregyhaza – Puskas Academy 1-1 (Finale)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA
Cerro CA – Boston River 0-0 (Finale)
Defensor Sp. – Nacional 1-1 (Finale)
Juventud – Progreso 1-1 (Finale)
Montevideo City – Penarol 0-2 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE – CLAUSURA – QUADRANGOLARE
La Guaira – Puerto Cabello 0-0 (Finale)
Monagas – Zamora 1-0 (Finale)
Dep. Tachira – Metropolitanos 2-0 (Finale)