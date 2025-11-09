Risultati calcio live, domenica 9 novembre 2025: big match in Italia e Inghilterra

Bologna-Napoli nel pomeriggio, chiude Inter-Lazio, in Premier League c’è Liverpool-Manchester City. Successo del Bragantino in Brasile

Il calcio sudamericano in apertura del ricco programma di questa domenica 9 novembre. Partiamo dal sucesso per 1-0 del Bragantino sul Sao Paulo per la 33° giornata della Serie A Betano in Brasile: decide un rigore trasformato da Jhon Jhon alla mezz’ora della ripresa. In Argentina due pareggi per la 15° giornata del Torneo Betano. 1-1 tra San Martin S.J. e Lanus con botta e risposta tra Castillo dopo 6 minuti e Lecanda al 45′ della ripresa mentre senza reti tra Union Santa Fe e Barracas Central.

Passiamo al Cile dove registriamo il poker interno dell’O’Higgins sulla Nublense, in Colombia due finali sul 2-1 ovvero in Atletico Nacional-Aguilas e Bucaramanga-La Equidad. In Ecuador tris casalingo di LDU Quito su la Libertad e in Venezuela senza reti tra La Guaira e Puerto Cabello, 1-0 del Monagas sullo Zamora. Nella Liga MX due colpi esterni del Puebla sul Leon (2-1) e dell’U.N.A.M. sul Cruz Azul (3-2). Vittorie a domicilio per Tigres, Guadalajara e Toluca rispettivamente 3-1 sull’Atletico San Luis, 4-2 sul Monterret e 2-0 sul Club America. Nella Liga de Expansion MX senza reti Atletico Morelia-Tampico Madero e 1-0 dei Leones Negros in casa del Cancun.

Ottavi di finale per la MLS in USA con le qualificazioni di Cincinnati e Inter Miami vincenti rispettivamente 2-1 sul Columbus Crew e 4-0 sul Nashville. Nella K League 1 vince 1-0 l’Ulsan HD su Suwon e 0-0 tra Pohang e Seoul. Nella J1 League colpo esterno per Yokohama, Tokyo e C-Osaka mentre nella A-League due successi interni ovvero del Sydney sul Macarthur 2-0 e del Brisbane Road sul Newcastle Jets 3-0.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A apre Atalanta-Sassuolo quindi il pomeriggio si accende con Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina mentre alle 18 spazio a Roma-Udinese e big match delle 20:45 tra Inter e Lazio. Due posticipi in Serie B e ricco cartellone tra Lega Pro e Serie D. All’esterno spicca per la Premier League Manchester City-Liverpool delle ore 17:30 mentre in Ligue a alle 20:45 c’è Lione-PSG e in Liga da una parte Vallecano-Real Madrid delle 16:15 e dall’altra Celta Vigo-Barcellona delle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 NOVEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani – Egnatia 1-0 (Finale)

Teuta – Partizani 2-3 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA

San Martin S.J. – Lanus 1-1 (Finale)

Union Santa Fe – Barracas Central 0-0 (Finale)

Boca Juniors – River Plate 2-0 (Finale)

Banfield – Aldosivi 0-1 (Finale)

Sarmiento Junin – Instituto 2-1 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

LASK – Altach 1-0 (Finale)

Tirol – SK Rapid 1-1 (Finale)

Sturm Graz – Salzburg 1-1 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Anderlecht – Club Brugge 1-0 (Finale)

St. Truiden – St. Liege 1-0 (Finale)

Gent – Genk 1-1 (Finale)

KV Mechelen – Royale Union SG 1-1 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Sao Paulo – Bragantino 0-1 (Finale)

Corinthians – Ceara 0-1 (Finale)

Cruzeiro – Fluminense 0-0 (Finale)

Vitoria – Botafogo RJ 0-0 (Finale)

Flamengo – Santos 3-2 (Finale)

CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE – PLAY OFF

Atl. Ottawa – Cavalry 1-1 (Interrotta)

CILE: LIGA DE PRIMERA

O’Higgins – Nublense 4-2 (Finale)

Huachipato – A. Italiano 2-1 (Finale)

U. De Chile – Limache 4-3 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA

Atl. Nacional – Aguilas 2-1 (Finale)

Bucaramanga – La Equidad 2-1 (Finale)

Once Caldas – Pasto 1-0 (Finale)

Alianza – Chico 2-0 (Finale)

CROAZIA: HNL

Istra 1961 – Din. Zagabria 2-1 (Finale)

Varazdin – Rijeka 1-0 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Fredericia – Viborg 0-3 (Finale)

Vejle – FC Copenhagen 2-0 (Finale)

Randers – Midtjylland 0-2 (Finale)

Aarhus – Sonderjyske 2-3 (Finale)

Brondby – Nordsjaelland 2-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE

Tecnico U. – Vinotinto 1-1 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

LDU Quito – Libertad 3-1 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

El Nacional – Emelec 2-1 (Finale)

EGITTO: SUPERCOPPA

Ceramica CleopatraVincitore – Pyramids 2-1 (Finale)

Al AhlyVincitore – Zamalek 2-0 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Lorient – Tolosa 1-1 (Finale)

Angers – Auxerre 2-0 (Finale)

Metz – Nizza 2-1 (Finale)

Strasburgo – Lilla 2-0 (Finale)

Lione – PSG 2-3 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Bochum 0-2 (Finale)

Kiel – Dusseldorf 1-0 (Finale)

Magdeburg – Paderborn 0-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Friburgo – St. Pauli 2-1 (Finale)

Stoccarda – Augusta 3-2 (Finale)

Francoforte – Magonza 1-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Jena D – SGS Essen D 1-1 (Finale)

Hamburger SV D – 1.FC Nurnberg D 1-2 (Finale)

Colonia D – Hoffenheim D 1-0 (Finale)

Brema D – RB Lipsia D 2-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Bournemouth 4-0 (Finale)

Brentford – Newcastle 3-1 (Finale)

Crystal Palace – Brighton 0-0 (Finale)

Nottingham – Leeds 3-1 (Finale)

Manchester City – Liverpool 3-0 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

H. Haifa – H. Petah Tikva 2-2 (Finale)

M. Tel Aviv – B. Jerusalem 2-6 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Atalanta U20 – Napoli U20 0-1 (Finale)

Verona U20 – Lecce U20 0-3 (Finale)

Roma U20 – Inter U20 1-1 (Finale)

Frosinone U20 – Fiorentina U20 1-2 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Bari U19 – Crotone U19 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Atalanta – Sassuolo 0-3 (Finale)

Bologna – Napoli 2-0 (Finale)

Genoa – Fiorentina 2-2 (Finale)

Roma – Udinese 2-0 (Finale)

Inter – Lazio 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Ternana D – Como D 2-4 (Finale)

Lazio D – Napoli D 1-0 (Finale)

Genoa D – Parma D 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Cesena – Avellino 3-0 (Finale)

Pescara – Monza 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Inter U23 – L.R. Vicenza 1-2 (Finale)

Brescia – Alcione Milano 0-1 (Finale)

Pro Vercelli – Triestina 3-1 (Finale)

Trento – Ospitaletto 3-1 (Finale)

Giana Erminio – AlbinoLeffe 1-1 (Finale)

Novara – Lecco 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Juventus U23 – Forlì 1-0 (Finale)

Perugia – Arezzo 0-0 (Finale)

Carpi – Livorno 2-0 (Finale)

Ternana – Vis Pesaro 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Catania – Altamura 2-0 (Finale)

Siracusa – Latina 3-1 (Finale)

Monopoli – Casertana 1-1 (Finale)

Sorrento – Audace Cerignola 1-2 (Finale)

Foggia – Benevento 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Asti – Derthona FbC 2-3 (Finale)

Cairese – Sestri Levante 1-2 (Finale)

Chisola – Club Milano2 2-0 (Finale)

Gozzano – Varese FC 3-1 (Finale)

Lavagnese – Ligorna 1-1 (Finale)

NovaRomentin – Saluzzo 1-4 (Finale)

Valenzana – Vado 1-3 (Finale)

AS Biellese – Imperia 1-0 (Finale)

Sanremese – Celle Varazze 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Ciserano-Bergamo 1-0 (Finale)

Castellanzese – Pavia 0-0 (Finale)

Folgore Caratese – Breno 2-1 (Finale)

Oltrepo – Scanzorosciate 1-1 (Finale)

Real Calepina – Caldiero Terme 1-1 (Finale)

Sondrio – Milan U23 1-0 (Finale)

Varesina – USD Casatese 0-0 (Finale)

Villa Valle – Chievo 0-2 (Finale)

Vogherese – Leon 1-3 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Adriese – Vigasio 3-2 (Finale)

Brian Lignano – San Luigi 3-1 (Finale)

Calvi Noale – Conegliano 2-1 (Finale)

Campodarsego – Mestre 0-1 (Finale)

Cjarlins Muzane – Portogruaro 2-1 (Finale)

Legnago Salus – Altavilla 0-2 (Finale)

Luparense – Treviso 0-2 (Finale)

Union Clodiense – FC Obermais 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Desenzano 0-0 (Finale)

Crema – Imolese 2-2 (Finale)

Lentigione – Correggese 1-0 (Finale)

Pro Sesto – Sangiuliano City 0-0 (Finale)

Sant’Angelo – Pro Palazzolo 0-2 (Finale)

SCD Progresso – Piacenza 1-1 (Finale)

Trevigliese – Pistoiese 0-1 (Finale)

Tropical Coriano – Rovato Vertovese 1-2 (Finale)

Tuttocuoio – Sasso Marconi 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Camaiore – Scandicci 0-1 (Finale)

Foligno – Siena 3-1 (Finale)

Ghiviborgo – Cannara 3-0 (Finale)

Grosseto – Terranuova Traiana 4-0 (Finale)

Montevarchi – Follonica Gavorrano 0-1 (Finale)

Orvietana – Tau 0-2 (Finale)

San Donato – Prato 0-2 (Finale)

Seravezza Pozzi – Vivi Altotevere 2-0 (Finale)

Trestina – Poggibonsi 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Chieti – Castelfidardo 1-2 (Finale)

Fossombrone – Termoli 1-0 (Finale)

Giulianova – Recanatese 4-1 (Finale)

Maceratese – Atletico Ascoli 3-1 (Finale)

Sammaurese – Notaresco Calcio 2-2 (Finale)

Sora – Ancona 0-3 (Finale)

Teramo – L’Aquila 5-2 (Finale)

Unipomezia – Ostiamare 0-2 (Finale)

Vigor Senigallia – San Marino Calcio 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Sarrabus Ogliastra – Montespaccato 2-2 (Finale)

Atl. Lodigiani – Palmese 1914 3-1 (Finale)

Cassino – Olbia 0-0 (Finale)

Flaminia – Anzio Calcio 1924 0-1 (Finale)

Ischia – Trastevere Calcio 2-1 (Finale)

Latte Dolce – Albalonga 3-1 (Finale)

Monastir – Scafatese 1-2 (Finale)

Valmontone – Nocerina 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Francavilla – A.C Nardò 1-1 (Finale)

Manfredonia – Citta di Fasano 0-0 (Finale)

Pompei – SS Nola 1925 0-1 (Finale)

Sarnese2 – Heraclea 0-1 (Finale)

Virtus Francavilla – Acerrana 3-0 (Finale)

Ferrandina – Real Normanna 0-0 (Finale)

Fidelis Andria – Afragolese 2-1 (Finale)

Martina Calcio – Paganese 0-1 (Finale)

Barletta – Gravina 3-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Reggina 1-1 (Finale)

Enna – Paternò 3-0 (Finale)

Vigor Lamezia – USD Ragusa 4-0 (Finale)

ACR Messina – Vibonese 1-1 (Finale)

Athletic Palermo – Nissa 0-0 (Abbandonata)

Igea Virtus – Gelbison 1-1 (Finale)

Sancataldese – Castrumfavara 2-1 (Finale)

Savoia – Milazzo 2-0 (Finale)

Gela – Sambiase 0-3 (Finale)

MAROCCO: BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi – FUS Rabat 1-0 (Finale)

Safi – Wydad 1-2 (Finale)

Tanger – Berkane 1-0 (Finale)

FAR Rabat – Maghreb Fez 0-0 (Finale)

MONDO: MONDIALI U17

Belgio U17 – Tunisia U17 2-0 (Finale)

Figi U17 – Argentina U17 0-7 (Finale)

Marocco U17 – Nuova Caledonia U172 16-0 (Finale)

Portogallo U17 – Giappone U17 1-2 (Finale)

Croazia U17 – Costa Rica U17 3-1 (Finale)

Emirati arabi uniti U17 – Senegal U17 0-5 (Finale)

Bolivia U17 – Qatar U17 0-0 (Finale)

Italia U17 – Sudafrica U17 3-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Utrecht – Ajax 2-1 (Finale)

Nijmegen – Groningen 2-0 (Finale)

Alkmaar – PSV 1-5 (Finale)

G.A. Eagles – Feyenoord 2-1 (Finale)

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – CLAUSURA

Guarani – Libertad 1-2 (Finale)

Sportivo Trinidense – Cerro Porteno 0-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

AFS – Gil Vicente 1-1 (Finale)

Estrela – Nacional 1-1 (Finale)

Famalicao – FC Porto 0-1 (Finale)

Benfica – Casa Pia 2-2 (Finale)

Braga – Moreirense 2-1 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Liberec – Karvina 6-0 (Finale)

Sigma Olomouc – Pardubice2 2-0 (Finale)

Sparta Praga – Teplice 2-2 (Finale)

Plzen – Slavia Praga 3-5 (Finale)

RUSSIA: FNL

SKA Khabarovsk – Ural 0-2 (Finale)

Yenisey – Chernomorets Novorossijsk 1-0 (Finale)

R. Volgograd – Yaroslavl 3-0 (Finale)

Torpedo Moscow – Saratov 1-1 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Samara – Zenit 1-1 (Finale)

Lok. Mosca – Orenburg 1-0 (Finale)

Akhmat Grozny – Sp. Mosca 1-2 (Finale)

Baltika – Krasnodar 1-1 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

La Fiorita – Folgore 2-2 (Finale)

Murata – San Giovanni 0-0 (Finale)

San Marino Academy U22 – Faetano 1-1 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen – Motherwell 1-1 (Finale)

Dundee FC – Rangers 0-3 (Finale)

Hearts – Dundee Utd 1-1 (Finale)

Celtic – Kilmarnock 4-0 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Zeleznicar Pancevo – Javor 2-0 (Finale)

Sp. Subotica – Stella Rossa 2-3 (Finale)

IMT Novi Beograd – TSC 1-1 (Finale)

Partizan – Novi Pazar 2-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Ath. Bilbao – Oviedo 1-0 (Finale)

Vallecano – Real Madrid 0-0 (Finale)

Maiorca – Getafe 1-0 (Finale)

Valencia – Betis 1-1 (Finale)

Celta Vigo – Barcellona 2-4 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Las Palmas – Racing Santander 3-1 (Finale)

Ceuta – Almeria 1-1 (Abbandonata)

Granada – Saragozza 3-1 (Finale)

Cadice – Valladolid 0-0 (Finale)

SVEZIA: ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Halmstad 0-2 (Finale)

Brommapojkarna – Degerfors 1-3 (Finale)

Göteborg – Norrkoping 2-0 (Finale)

Hammarby – Elfsborg 3-0 (Finale)

Malmo FF – GAIS 2-1 (Finale)

Mjallby – Hacken 1-0 (Finale)

Öster – Djurgarden 1-3 (Finale)

Sirius – Värnamo 3-1 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Basilea – Lugano 0-1 (Finale)

Lausanne – Sion 2-2 (Finale)

St. Gallen – Young Boys 1-4 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane – Stade Tunisien 1-0 (Finale)

Club Africain – Esperance Tunis 0-0 (Finale)

Metlaoui – Zarzis 0-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Karagumruk – Konyaspor 2-0 (Finale)

Kocaelispor – Galatasaray 1-0 (Finale)

Fenerbahce – Kayserispor 4-2 (Finale)

Samsunspor – Eyupspor 1-0 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Polissya Zhytomyr 0-3 (Finale)

Dyn. Kyiv – LNZ Cherkasy 0-1 (Finale)

Shakhtar – SC Poltava 7-1 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

MTK Budapest – Debrecen 3-0 (Finale)

Kazincbarcika – Ferencvaros 1-3 (Finale)

Nyiregyhaza – Puskas Academy 1-1 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – CLAUSURA

Cerro CA – Boston River 0-0 (Finale)

Defensor Sp. – Nacional 1-1 (Finale)

Juventud – Progreso 1-1 (Finale)

Montevideo City – Penarol 0-2 (Finale)

VENEZUELA: LIGA FUTVE – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

La Guaira – Puerto Cabello 0-0 (Finale)

Monagas – Zamora 1-0 (Finale)

Dep. Tachira – Metropolitanos 2-0 (Finale)