Nel pomeriggio ultimo match dei rossoneri nell’International Champions Cup. In campo anche la Coppa Italia con due partite

Sabato 3 agosto di calcio con la sfida tra Manchester United e Milan in primo piano per l’International Champions Cup. Si gioca l’Eredivisie in Olanda con Ajax e PSV che andranno fuoricasa mentre due sono i match per la Coppa Italia. A completare il quadro odierno la Championship inglese e la Superliga argentina che si è aperta questa notte con il successo per 2-0 del Huracan sul Colon. In Cile l’U. Spagnola pareggia 1-1 contro l’U. Calera mentre nelle Super League cinese 2-0 casalingo del Tianjin Teda sull’Heran Jianye. In Ecuador finisce 2-2 tra Deportivo Cuenca e El Nacional mentre in Paraguay 2-0 esterno del Diaz sul Deportivo Capiata. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

