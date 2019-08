Risultati Champions League: quarto turno dei preliminari d’andata

In campo dodici squadre a contendersi i sei posti rimasti per la prima fase, a gironi, del trofeo più ambito d’Europa. Le partite d’andata del quarto turno preliminare di Champions League si sono disputate il 20 e 21 agosto 2019

Terminato il quarto turno d’andata dei preliminari di Champions League. Sei le partite disputate tra martedì 20 agosto 2019 e mercoledì 21 agosto 2019. Partiamo con l’ordine delle partite disputate martedì: l’Ajax, semifinalista nell’ultima edizione del torneo, stenta e non va oltre lo 0-0 fuori casa contro l’Apoel Nicosia, finendo la partita in dieci per l’espulsione di Mazraoui. Negli altri due incontri, due vittorie di misura fuori casa per lo Slavia Praga e il Bruges, rispettivamente contro Cluj e Lask Linz.

Di altro spettacolo le partite disputate oggi, mercoledì 21 agosto 2019: dieci i gol totali nelle tre partite serali. I greci dell’Olimpiakos surclassano i russi del Krasnodar per 4 reti a 0. Altra vittoria per i croati della Dinamo Zagabria per 2 reti a 0 nei confronti dei norvegesi del Rosenborg. Pareggio per 2 a 2 nella terza partita che vedeva di fronte gli svizzeri dello Young Boys contro i serbi della Stella Rossa. Appuntamento per le gare di ritorno tra una settimana a campi invertiti.

RISULTATI GARA D’ANDATA – PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE