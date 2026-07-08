Serie A 2026/27: via ai ritiri estivi delle 20 squadre

I club di Serie A hanno iniziato i ritiri estivi: tra montagna, centri sportivi e tournée parte la preparazione alla stagione 2026/27

La Serie A 2026/2027 entra ufficialmente nel vivo con l’avvio dei ritiri estivi delle venti squadre del massimo campionato. Da inizio luglio fino ai primi giorni di agosto, i club hanno iniziato a radunarsi tra centri sportivi, località di montagna e tournée internazionali, preparando la nuova stagione che scatterà a fine estate.

Le prime a muoversi sono state Udinese, Monza e Sassuolo, già operative dal 6 luglio, mentre da metà mese la maggior parte delle squadre sarà pienamente al lavoro. Le località scelte confermano la tradizione dei ritiri in Trentino‑Alto Adige, con Atalanta, Genoa, Napoli, Parma, Sassuolo e Monza che hanno optato per le Dolomiti. Non mancano le sedi storiche come Milanello, Formello, Trigoria e la Continassa, dove Milan, Lazio, Roma e Juventus hanno iniziato la preparazione prima delle rispettive tournée estive.

Tra le novità più rilevanti c’è il doppio ritiro del Napoli, che dopo Dimaro Folgarida si sposterà in Abruzzo, a Castel di Sangro, per la fase più intensa della preparazione. Anche Frosinone alterna il lavoro tra Ferentino e il Terminillo, mentre Inter, Juventus e Milan hanno programmato viaggi internazionali tra Germania, Asia e Oceania.

La stagione 2026/2027 parte dunque con un calendario fitto e con un’estate che promette test, amichevoli e prime indicazioni tecniche. I ritiri restano il momento chiave per costruire condizione, identità tattica e gerarchie interne, in vista di un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di novità.

I ritiri delle 20 squadre di Serie A 2026-27

Atalanta: Centro Bortolotti, Ciserano (BG) 13–26 luglio

Bologna: Rio Pusteria – Valles (BZ) 13–25 luglio

Cagliari; Pontedilegno‑Tonale (TN/BS) 22 luglio – 1 agosto

Como; Centro Sportivo Mozzate (CO) Dal 16 luglio

Fiorentina: Viola Park (FI) / Inghilterra 13–23 luglio / 24–31 luglio

Frosinone: Ferentino (FR) / Monte Terminillo (RI) 12–19 luglio / 20 luglio – 2 agosto

Genoa: Moena – Val di Fassa (TN) 15–26 luglio

Inter: Donaueschingen (GER) / Hong Kong 16–25 luglio / dal 28 luglio

Juventus: Continassa (TO) / Hong Kong e Australia Metà luglio / agosto

Lazio: Formello (RM) Dal 13 luglio

Lecce: Bad Loipersdorf (Austria) 15–29 luglio

Milan: Milanello (VA) / tournée estera Dal 12 luglio / fine luglio–agosto

Monza: Monzello (MB) / Ronzone (TN) Dal 6 luglio / 13–26 luglio

Napoli: Dimaro Folgarida (TN) / Castel di Sangro (AQ) 17–27 luglio / 30 luglio–13 agosto

Parma: Collecchio (PR) / Pinzolo (TN) 13–23 luglio / 25 luglio–2 agosto

Roma: Trigoria (RM) / Galles 13–24 luglio / 31 luglio–8 agosto

Sassuolo: Mapei Center (MO) / Ronzone (TN) 11 luglio / 13–26 luglio

Torino: Stadio Filadelfia (TO) Dal 10 luglio

Udinese Bruseschi (UD) / Lienz (Austria) Dal 6 luglio / luglio

Venezia: Da confermare Metà luglio