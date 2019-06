Ritiro Udinese, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 dell’Udinese. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei friulani

UDINE – Al termine di una stagione tutt’altro che entusiasmante con la salvezza raggiunta solo nelle ultime giornate, l’Udinese ricomincerà da Igor Tudor. Dopo aver trainato i friulani ad una doppia salvezza consecutiva, in entrambi i casi subentrando nel finale di stagione, il tecnico croato è stato confermato sulla panchina dei bianconeri con l’obiettivo di passare ad uno step successivo. La società ha già iniziato a muoversi sul mercato, ufficializzando il riscatto di Sebastien De Maio, protagonista di una seconda parte di stagione tutto sommato positiva, e di Mato Jajalo, acquistato dal Palermo. Con ogni probabilità, però, Rodrigo De Paul darà l’addio dopo tre anni vissuti intensamente con i friulani. L’Inter lo ha seguito per mesi, salvo poi mollarlo e virare su altri obiettivi, mentre il Napoli rimane interessato all’argentino. Per sostituirlo l’Udinese avrebbe messo gli occhi sul trentunenne Marlos, in forza allo Shakhtar Donetsk, e su Riccardo Saponara, richiesto anche dal neopromosso Lecce.

Precampionato 2019-2020 dell’Udinese: dal ritiro alle amichevoli estive

Il ritiro dell’Udinese avrà inizio domenica 7 luglio presso il centro sportivo dei friulani, a Udine, dove si svolgerà la prima parte della preparazione. Successivamente, il 21 luglio la squadra partirà per l’Austria, precisamente a Sankt Veit, e ci rimarrà fino al 2 agosto. Non è ancora stato stilato il programma delle amichevoli che si terranno in questo periodo.