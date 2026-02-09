Roma-Cagliari 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma-Cagliari di lunedì 9 febbraio 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

ROMA – Lunedì 9 febbraio 2026 allo stadio Olimpico andrà in scena Roma-Cagliari, gara valida per la ventiquattresima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Gian Piero Gasperini reduce dalla sconfitta rimediata sul campo dell’Udinese (1-0) dopo due pareggi consecutivi colti in Europa League in Grecia con il Panathinaikos (1-1) e il quarto risultato utile di fila in campionato arrivato contro il Milan (1-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che stanno vivendo un momento d’oro con tre vittorie consecutive collezionate – dopo la pesante sconfitta di Genova (3-0) – contro Hellas Verona, Fiorentina e Juventus con sette gol realizzati e soltanto uno al passivo.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA-CAGLIARI]

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-CAGLIARI 1-0 (2'T) SECONDO TEMPO 15' in ritardo Gaetano su Malen, giallo per lui 14' in campo Sulemana per Mazzitelli 13' fallo di reazione di Mancini su Mazzitelli e giallo evitabile 12' debutto di Zaragoza per Pellegrini 8' sale ancora bene la linea difensiva del Cagliari con Dossena e Malen pescato al di là 5' palla in verticale di Pellegrini per Malen pescato in offside calcio d'avvio battuto dal Cagliari oggi in maglia celeste le squadre tornano in campo, non ci sono novità negli undici visti nel primo tempo PRIMO TEMPO 46' l'arbitro dice che basta così, termina il primo tempo. Roma avanti sul Cagliari 1-0 grazie a Malen. Piccola pausa e torniamo 44' assegnato 1 minuto di recupero 43' fallo tattico in ripiegamento di Cristante 41' su cross teso di Pellegrini schiaccia di testa Ghilardi e palla a lato 40' intervento in scivolata di Palestra su Soulé, giallo inevitabile per lui 38' ancora Malen protagonista in area ma sul cross basso non ci arriva Soulé 36' su cross di Cristante verso il secondo palo colpo di testa di Malen con palla sopra la traversa 34' su punizione calciata male da Esposito si innesca il contropiede giallorosso ma chiusura in area su Malen 27' punizione conquistata da Pellegrini, resta in possesso palla la Roma 25' Malen!!! Roma in vantaggio! Imbucato con il mancino da Mancini in area brucia il 22 del Cagliari e con un pallonetto dolce supera Caprile 22' bello scambio tra Wesley e Pisilli che entra in area, si accentra ma calcia un pò centrale 16' brividi per il Cagliari su retropassaggio Caprile difetta nel controllo ma è bravo ad allontanare sulla linea! Qualche istante più tardi calcia a giro Soulé con palla che fa la barba al palo! 15' contropiede di Gaetano che all'ultimo prova a servire Kilicsoy e buona diagonale di Ndicka 9' dall'altra parte Pellegrini conquista angolo, lo stesso centrocampista per Mancini anticipato da Esposito quindi Malen conclude da due passi dove si immola Rodriguez. Ancora Esposito sul primo palo allontana ma i giallorossi in pressioni vanno ancora dalla bandierina, sulla traiettoria Caprile smanaccia e i sardi ripartono 8' si vede avanti anche il Cagliari sull'asse Esposito-Kilicsoy, apertura su Palestra ma pallonetto di facile lettura per Svilar 5' giallo per Dossena costretto a fermare Malen. Sulla punizione palla sul secondo palo dove svetta Ndicka alzando la mira 2' spunto di Soulè, cross bello di esterno sinistro ma in area non ci arriva nessuno 1' subito corner per i giallorossi, palla dentro di Soulé per la sponda di Ndicka ma libera la difesa si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Roma TABELLINO ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Malen, Pellegrini (dal 12' st Zaragoza). A disposizione: Gollini, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. Allenatore: Gasperini CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli (dal 24' st Sulemana); Palestra, Kilicsoy, Esposito. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idissi, Raterink, Zappa, Obert, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane Reti: al 25' pt Malen Ammonizioni: Dossena, Palestra, Mancini, Gaetano Recupero: 1' pt

Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Malen, Pellegrini. A disposizione: Gollini, Zelezny, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. Allenatore: Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idissi, Raterink, Zappa, Obert, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy. Allenatore: Pisacane

Le parole di Gian Piero Gasperini

“Abbiamo giocatori affidabili a centrocampo e anche senza Koné mi sento coperto. All’andata non avevamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo poi siamo rimasti in dieci e abbiamo perso nel finale. Domani abbiamo l’occasione di rifarci, giochiamo in casa e abbiamo molte motivazioni. Non sarà una partita facile, il Cagliari è difficile da superare e vivono un buon momento. Noi però siamo motivati a fare risultato dopo la sconfitta di Udine”.

I convocati della Roma

Portieri: Svilar, Gollini, Zelezny

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulè, Venturino, Arena, Zaragoza

Le parole di Fabio Pisacane

“Gasperini ci ha abituato negli anni a vedere macchine da gol. Nella Roma manca la finalizzazione rispetto ai numeri delle sue squadre, ma gioca uomo su uomo a tutto campo. Sarà una battaglia, la differenza la faranno i duelli e le seconde palle. Dall’altra parte abbiamo una squadra di grandissimo valore. Ci auguriamo che l’inerzia della gara possa venire a nostro favore. La Roma è stata costruita per un campionato di vertice. Sarà una partita diversa da quella di due mesi fa. Dobbiamo raddoppiare e triplicare tutti gli sforzi. Il Cagliari deve avere in mente qual è il suo obiettivo. Le vittorie non ci devono ingannare, ci danno fiducia e ci hanno dato tanto per lavorare meglio in settimana. Oggi potrebbe diventare un’arma a doppio taglio pensare di essere già salvi”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci

Difensori: Palestra, Idissi, Rodriguez, Raterink, Dossena, Zappa, Zé Pedro, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Sulemana, Liteta

Attaccanti: Kiliçsoy, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito

Presentazione del match

I giallorossi, che davanti al proprio pubblico prima del primo pari stagionale giunto con il Milan avevano infilato tre vittorie consecutive, vanno a caccia di riscatto per agguantare la Juventus al quarto e ultimo posto utile per l’accesso alla prossima Champions League. I sardi, invece, che lontano dalle mura hanno raccolto tredici punti in dodici occasioni e non vincono due trasferte consecutive da ormai sette anni (0-1 a Napoli e 1-3 a Parma a fine settembre 2019), vogliono calcare l’entusiasmo delle ultime uscite con il quarto risultato utile di fila che allontanerebbe ulteriormente la zona retrocessione distante attualmente undici lunghezze.

Il bilancio storico dei precedenti nella capitale sorride ai giallorossi: 25 vittorie, 18 pareggi e 6 sconfitte con 72 gol all’attivo e 38 reti al passivo. L’ultimo scontro tra le due compagini all’Olimpico vide la Roma infilare la quarta vittoria di fila in casa (la terza senza incassare neppure un gol) contro i rossoblù imponendosi per 1-0 grazie ad un gol di Dovbyk. Risale a oltre dodici anni fa, al primo febbraio 2013, l’ultima vittoria dei sardi sul campo dei giallorossi: 2-4 con gol di Nainggolan, Pisano, Sau, Totti e Marquinho oltre all’autorete di Goicoechea. La sfida del girone d’andata, disputata lo scorso 7 dicembre 2025 all’Unipol Domus, si chiuse 1-0 in favore dei sardi con gol decisivo firmato da Gaetano. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova coadiuvato dagli assistenti Passeri e Trinchieri con Paterna e Di Paolo che saranno rispettivamente VAR e AVAR.

QUI ROMA – Asssenti tra le fila dei giallorossi: Konè, Mario Hermoso, Dovbyk, Dybala, Ferguson, El Shaarawy e Robinio Vaz. Tra i pali Svilar con Mancini, Ndicka e Ghilardi a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Celik e Wesley con Cristante ed El Aynaoui in cabina di regia. Davanti spazio a Zaragoza e Soulè che agiranno sulla trequarti alle spalle di Malen.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Pintus, Deiola, Mina, Borrelli e Folorunsho oltre ai lungodegenti Belotti e Felici. A protezione di Caprile ci saranno Zè Pedro, Dossena e Zappa. Sulle corsie esterne agiranno Obert e Palestra con Adopo, Gaetano e Mazzitelli in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Kilicsoy.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Zaragoza, Soulè; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Dossena, Zè Pedro; Obert, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Palestra; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Roma-Cagliari, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. La sfida dell’Olimpico sarà trasmessa anche su Sky al canale 202 e 251 dell’emittente televisiva.