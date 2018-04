Serie A, Roma-Chievo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Roma-Chievo, primo anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Tra un’ora, all’Olimpico, scenderanno in campo Roma e Chievo nell’incontro valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Roma col tridente offensivo composto da Schick, Dzeko ed El Shaarawy mentre il Chievo risponde col 4-4-2 con Pucciarelli e Inglese in attacco.

Le formazioni ufficiali

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

Chievo (4-4-2): Sorrentino; DePaoli, Bani, Tomovic, Cacciatore; Castro, Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Pucciarelli, Inglese. Allenatore: Maran

SEGUI LA CRONACA IN DIRETTA