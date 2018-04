Roma – Chievo: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Chievo: la presentazione del match, le formazioni e la cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

ROMA – Sabato 28 aprile alle ore 18 si giocherà Roma – Chievo, primo anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine di Di Francesco che è reduce dalla larga sconfitta in casa del Liverpool nella semifinale d’andata di Champions League. In campionato, invece, i capitolini hanno vinto in casa della Spal e in classifica occupano la terza posizione con 67 punti al pari della Lazio. Discorso abbastanza diverso la compagine clivense che è reduce dal k.o casalingo contro l’Inter e in classifica occupa la sedicesima posizione con 31 punti, al pari del Crotone, due in più della Spal che si trova terzultima. Ad arbitrare la gara dell’Olimpico sarà il signor Calvarese della sezione di Teramo. Sarà supportato dai guardalinee Fiorito e Zappatore; quarto uomo Baroni mentre la VAR ci saranno Manganiello e Di Liberatore.

QUI ROMA – Turnover per Di Francesco in vista del match di ritorno contro il Liverpool. L’ex allenatore del Sassuolo potrebbe tornare al 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Bruno Peres e Juan Jesus sulle fasce mentre al centro Manolas e Fazio. A centrocampo Gonalons in regia con Strootman e Pellegrini mezze ali mentre in attacco Perotti e Under a supporto di Schick.

QUI CHIEVO – Maran dovrebbe confermare lo scolastico 4-4-2 con Sorrentino in porta, pacchetto arretrato formato da Cacciatore e Jaroszynski sulle fasce mentre al centro Tomovic e Bani. A centrocampo Radovanovic e Castro in cabina di regia con Giaccherini ed Hetemaj sulle corsie esterne mentre in attacco tandem offensivo composto da Pucciarelli e Inglese.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Perotti, Schick, Under. Allenatore: Di Francesco

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Giaccherini, Castro, Radovanovic, Hetemaj; Pucciarelli, Inglese. Allenatore: Maran