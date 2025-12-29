Roma-Genoa 3-1: tutto facile per i giallorossi

Diretta Roma-Genoa di Lunedì 29 dicembre 2025: Soulé, Koné e Ferguson chiudono la partita già nel primo tempo; di Ekathor nel finale il gol dei rossoblù

ROMA – La Roma domina il primo tempo grazie alla propria superiorità tecnica e alla capacità di sfruttare al meglio le occasioni, andando al riposo sul 3‑0 con i gol di Soulé, Koné e Ferguson. Il Genoa prova a reagire ma paga errori individuali e poca incisività offensiva. Nella ripresa i giallorossi gestiscono il vantaggio senza rischiare, mentre il Genoa cresce leggermente con i cambi e trova il gol della bandiera con Ekhator su azione da palla inattiva. Nonostante ciò, la Roma mantiene sempre il controllo del match.

Indice:

La Roma é uscita dall’Allianz Stadium con una sconfitta che pesa. Il ko per 2-1 contro la Juventus ha interrotto la rincorsa giallorossa e lasciato la squadra al quinto posto con 30 punti, frutto di dieci vittorie e sei sconfitte. Il dato difensivo resta comunque di alto livello, con solo 10 gol subiti, mentre l’attacco, con 17 reti realizzate,continua a produrre meno di quanto la mole di gioco suggerirebbe.

Se la Roma nel turno scorso ha rallentatorallenta, il Genoa é caduto. Lo 0-1 contro l’Atalanta, maturato dopo aver giocato in dieci per quasi tutta la partita a causa dell’espulsione di Leali, ha lasciato i rossoblù al diciassettesimo posto con 14 punti. Il bilancio parla chiaro: tre vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, con 16 gol segnati e ben 24 incassati.

Nella passata stagione all’andata finì 1-1, mentre al ritorno la Roma si impose 3-1.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ROMA-GENOA 3-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti SECONDO TEMPO Nella ripresa i giallorossi gestiscono il vantaggio senza rischiare, mentre il Genoa cresce leggermente con i cambi e trova il gol della bandiera con Ekhator su azione da palla inattiva. Nonostante ciò, la Roma mantiene sempre il controllo del match. finisce qui il secondo tempo. Roma 3 Genoa 1 45' quattro minuti di recupero 42' nella Roma dentro Dovbyk per Ferguson e Rench per Wesley 41' GOL GENOA! sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla resta lì e Ekhator calcia di destro, trovando il gol anche grazie alla deviazione di Pisilli. 36' La Roma prova a ripartire con spazio davanti, ma il filtrante di Dybala per El Shaarawy è troppo profondo e l’azione sfuma sul più bello 33' nel Genoa dnetro Masini per Cristante 29' nella Roma dentro Ghilardi per Mancni e Pisilli per Cristante 27' nel Genoa dentro Ekathor per Vitinha 25' Norton-Cuffy sguscia via in area con grande facilità, ma il suo cross rasoterra viene letto alla perfezione da Mancini, che chiude l’azione. 21' El Shaarawy inventa un pallone perfetto per Wesley, ma l’attaccante, una volta in area, rovina tutto con un controllo impreciso. 17' Dalla punizione di Martin nasce un pallone vagante sul secondo palo, dove Vasquez prova la conclusione al volo ma la manda alta 13' nel Genoa dentro Fini, Marcandalli e Colombo al posto di Malinovskyi, Ostigard e Ekuban 12' nella Roma dentro El Sharaawy per Soulé 10' La verticalizzazione per Ekuban è imprecisa: il pallone scivola via e Svilar può uscire senza affanni. 5' ammonito Frendrup per una trrattenuta su Dybala 2' Martin prova a mettere dentro dalla sinistra, ma una deviazione giallorossa sporca il cross e concede solo un calcio d’angolo 1' si riparte! non ci sono stati cambi nell'intervallo PRIMO TEMPO La Roma chiude il primo tempo con un vantaggio largo e meritato, frutto di una superiorità tecnica evidente e di una gestione del gioco molto più lucida rispetto al Genoa. La squadra giallorossa ha colpito nei momenti chiave: prima con Soulé, bravo a sfruttare la sponda di Vasquez e una deviazione decisiva; poi con Koné, che ha finalizzato una manovra pulita con un destro piazzato; infine con Ferguson, il più rapido a ribadire in rete dopo la respinta di Sommariva. Il Genoa ha provato a restare in partita, ma tra errori individuali — come quello di Malinovskyi che ha portato al terzo gol — e scarsa incisività negli ultimi metri, non è mai riuscito a impensierire davvero la Roma. Le poche fiammate, come il destro alto di Vitinha o il tentativo di Ekuban stoppato da Hermoso, non hanno cambiato l’inerzia di un primo tempo a senso unico 46' fFinisce qui il primo tempo: la Roma rientra negli spogliatoi forte di un vantaggio pesante, tre gol che indirizzano la serata. 46' scontro tra Svilaer e Ostigard: resta a terra il giocatore rossoblu 45' un minuto di recupero 41' Cristante sbaglia il passaggio orizzontale e Vitinha ne approfitta, ma il suo destro termina alto sopra la traversa 37' Wesley serve Dybala, che conclude di sinistro ma il pallone sfila sul fondo 31' Malinovskyi perde il possesso e lancia involontariamente Soulé, che da dentro l’area costringe Sommariva alla parata; sulla respinta Ferguson è il più rapido e insacca! 25' Gasperini impartisce le prime indicazioni, chiedendo a Ferguson di non abbassarsi troppo quando la squadra ha il controllo del pallone 22' Martin batte la punizione, ma il pallone resta basso e la barriera della Roma respinge senza problemi. 19' RADDOPPIO ROMA: Dopo una manovra ben costruita dalla Roma, Ferguson serve Koné, che con un destro piazzato — deviato — supera Sommariva. 15' Violenta conclusione di Ferguson, Sommariva riesce a deviare in calcio d’angolo! 13' VANTAGGIO ROMA: Vasquez prolunga di testa e libera Soulé, che dall’interno dell’area batte Sommariva con un sinistro deviato da Otoa. 9' Ekuban si prepara a calciare dal limite, ma Hermoso interviene in tempo e gli strappa il pallone 7' Ritmi lenti in questo avvio di gara 4' Martin mette un cross dalla sinistra, Norton-Cuffy arriva sul secondo palo ma non riesce a colpire bene di testa; la Roma recupera il pallone. 1' partiti! squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori pronit a vivere insieme alla redazione di di calciomagazine,net ogni azione ed emozione di Roma-Genoa Tabellino ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 28' st Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (dal 28' st Pisilli), Koné, Wesley (dal 40' st Rensch); Soulé (dal 11' st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (dal 40' st DovbykA disposizione; Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Romano, Mirra. Allenatore: Gasperini. GENOA(3-5-2): Sommariva; Otoa, Østigård (dal 14' st Marcandalli), J. Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dal 14' st Fini), Frendrup (dal 33' st Masini), Ellertsson, Aaron Martin; Vitinha (dal 28' st Ekhator), Ekuban (14' st Colombo). A disposizione: Mihelsons, Lysionok, Thorsby, Stanciu, Sabelli, Carboni, Martinez, Venturino.Allenatore: De Rossi. Reti: al 13' pt Soulé, al 19' pt Koné, al 31'st Ferguson Ammonizioni: Frendrup Recupero: 1' st,4' st

Le formazioni ufficiali di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. Allenatore: De Rossi

Gasperini alla vigilia

Alla vigilia della partita, Gasperini ha sottolineato come l’avversario abbia mostrato grande coraggio, una qualità che a suo giudizio rappresenta un valore fondamentale non solo per gli allenatori, ma in qualsiasi ambito. Ha ricordato i buoni risultati ottenuti dal Genoa e la prova di carattere offerta contro l’Atalanta, giocata quasi interamente in inferiorità numerica. Proprio questo spirito, ha osservato, rende la sfida tutt’altro che semplice nonostante la classifica complicata dei rossoblù. Per questo, ha ribadito che il suo Milan dovrà “raschiare il fondo del barile”, attingendo a tutte le energie disponibili, perché la vittoria è indispensabile, soprattutto in un momento così delicato.

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della sfida, De Rossi ha spiegato che la sua fede calcistica è evidente a tutti, ma nella sua carriera ha imparato anche a vivere e lavorare lontano dalla Roma. Ha chiarito che il suo obiettivo all’Olimpico è fare una grande figura e soprattutto vincere la partita. Ha aggiunto che, qualora fosse il Genoa a segnare, ne sarebbe comunque felice, mentre una vittoria lo renderebbe “contentissimo”, assicurando che farà tutto il possibile per ottenerla. Ha riconosciuto però che, in caso di successo, manterrà un minimo di contegno per rispetto dello stadio e dei tifosi, un gesto che ritiene doveroso verso quella gente.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Dei Giudici. Quarto ufficiale Dionisi. Al VAR ci sarà Prontera mentre l’AVAR sarà Manganiello.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – La Roma di Gasperini dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1 che vede Svilar tra i pali e una linea difensiva composta da Celik, Mancini ed Hermoso. Sulle fasce spazio a Rensch e Wesley, mentre in mezzo al campo agiscono Koné e Cristante. Sulla trequarti ci saranno Soulé e Baldanzi a supporto dell’unica punta, Paulo Dybala. I giallorossi arrivano alla sfida senza squalificati, ma con alcune assenze pesanti: El Aynaoui, Ndicka e Pellegrini.

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di De Rossi dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Sommariva a difesa dellaporta, protetto dal terzetto Marcandalli–Otoa–Vasquez. Sulle corsie esterne agiranno Norton Cuffy e Martin, mentre il centrocampo sarà affidato a Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. In attacco spazio alla coppia Vitinha–Colombo. Anche il Grifone deve fare i conti con qualche assenza: Leali è squalificato, mentre Cornet e Gronbaek sono indisponibili.

Probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. Allenatore: Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: