Serie A, Roma – Juventus: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Roma e Juventus, gara del 12 gennaio valida per la 19ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

ROMA – Grande attesa per il big match di questa sera tra Roma e Juventus. Fischio d’inizio alle ore 20.45 sotto la direzione di Guida coadiuvato da Meli e Fiorito; quarto ufficiale Giacomelli, al Var Mazzoleni e all’Avar Paganessi. Ricordiamo che si potrà seguire l’incontro in tempo reale con la nostra cronaca. Nell’ultima sfida all’Olimpico furono i giallorossi a imporsi per 2-0 con reti di Florenzi e Dzeko. Entrambi dovrebbero fa parte dei titolari. Partita molto importante per i giallorossi che devono riscattarsi dall’inatteso scivolone interno con il Toro mentre per i bianconeri la possibilità di conquistare il titolo d’inverno in caso di successo. Il risultato più frequente tra le due squadre è però l’1-1 uscito in ben quindici occasioni. Tra le curiosità il migliori successo della Roma risale alla stagione 1930-1931 per 5-0 mentre dall’altra parte fu un 4-1 nella stagione 1946-1947.

Parlando di formazioni ufficiali diciamo che saranno disponibili dalle ore 19.45 circa e che le previsioni vedono Fonseca orientato a confermare la difesa a quattro con Smalling e Mancini centrali quindi i due mediani Diawara e Veretout mentre dietro Dzeko con l’assenza di Kluivert spazio ancora a Perotti. Dalla panca Under come nella conferenza delle vigilia dalle parole dello stesso tecnico: “Sta meglio fisicamente e tatticamente. Non gioca perché Zaniolo sta facendo bene. Solo per questo”. Capitolo Juve con Sarri che in conferenza stampa ha informato sulla condizioni di De Ligt: “Comincia a stare meglio, l’acciacco al pube è in miglioramento. Gli resta un piccolo acciacco alla spalla (subiuto nella sfida contro il Torino del 2 novembre, ndr) che speriamo di risolvere velocemente. La sensazione è che stia tornando ai suoi livelli”. Così invece parlando dell’avversario: “La Roma ha tanti giocatori tecnici e sa strappare il gioco quando riconquista la palla. Può essere pericolosa in una partita con capovolgimenti di fronte e squadre spezzate, ma abbiamo già affrontato squadre con una difesa a tre e per noi non sarebbe una novità. Il nostro potenziale offensivo è elevatissimo, e possiamo continuamente migliorarlo”.

Le formazioni di Roma – Juventus

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Cetin; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Under, Cristante, Antonucci, Kalinic, Buffon. Allenatore: Fonseca [ufficiali dalle 19.45]

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Rabit; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.A disposizione: Pinsoglio, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Danilo, Can, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Pjaca. Allenatore: Sarri [ufficiali dalle 19.45]