Serie A, Roma – Lazio: le formazioni ufficiali del derby

Le formazioni ufficiali di Roma – Lazio del 15 maggio 2021: incontro valevole per la 37° giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Questa sera grande attesa per il derby Roma – Lazio, seguiremo il match a partire dall’uscita della formazioni ufficiali dalle ore 19.45. Fonseca verso il 4-2-3-1 con Fuzato in vantaggio su Mirante; in difesa dovrebbe rivedersi Bruno Peres con Karsdorp, Mancini e Ibanez metre sulla mediana con Cristante potrebbe esserci Villar o Mancini. In questa seconda ipotesi Kumbulla sarà impiegato in difesa, dietro a Dzeko trio formato da Pellegrini, Mkhitaryan ed El Shaarawy. Inzaghi sembra intenzionato a proporre la formazione tipo con Marusic, Acerbi e Radu; a centrocampo esterni Lazzari e Lulic e interni Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; in avanti Correa con Immobile mentre Caicedo potrebbe essere impiegato nell’ultima parte del match.

CRONACA CON COMMENTO IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Roma – Lazio

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Mirante, Farelli, Santon, Reynolds, Juan Jesus, Kumbulla, Pastore, Zalewski, Darboe, Pedro, Mayoral. Allenatore: Fonseca [ufficiali dalle ore 19.45]

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Luiz, Felipe, Patric, Escalante, Parolo, Fares, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo, Muriqi. Allenatore: Inzaghi [ufficiali dalle ore 19.45]