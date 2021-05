Bisceglie – Paganese 2-1: diretta live e risultato finale

La partita Bisceglie – Paganese di Sabato 15 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playout del Girone C di Serie C

La cronaca minuto per minuto e tabellino

RISULTATO FINALE: BISCEGLIE-PAGANESE 2-1

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui. Bisceglie – Paganese hanno chiuso sul punteggio di 2 a 1

66′ Rete di Abou Diop! Cambia il risultato, ora è di 2 a 1

46′ Al via la ripresa dell'incontro tra Bisceglie e Paganese

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco tra Bisceglie-Paganese.

36′ Gol! Giusto Priola supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 2 a 0

15′ Yannick Makota! Cambia il risultato grazie al suo gol

1′ Al via il match tra Bisceglie e Paganese!

Tabellino

BISCEGLIE (4-4-2): A. Spurio; S. Tazza, G. Priola, E. Vona, M. Giron, M. Mansour, A. Cittadino (dal 37′ st Musso), G. Maimone, F. Sartore (dal 38′ st Bassano), Y. Makota (dal 15′ st Romizi), D. Rocco. A disposizione: A. Russo, M. De Marino, G. Cecconi, A. Ibrahim, E. Altobello, C. Ferrante, F. Gilli, V. Vitale, A. Casella. Allenatore: Giovanni Bucaro.

PAGANESE (3-5-2): P. Baiocco; F. Cernuto, S. Mattia (dal 38′ st Scarpa), E. Sbampato (dal 1′ st Guadagni), D. Onescu, F. Bramati, S. Antezza, M. Schiavino, T. Squillace, E. Mendicino (dal 38′ st Carotenuto), A. Diop. A disposizione: M. Campani, G. Esposito, D. Gaeta, A. Bonavolontà, A. Curci, C. Sirignano, E. Cigagna, S. Raffini, M. Zanini. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Reti: al 14′ pt Y. Makota, al 36′ pt G. Priola, al 21′ st A. Diop.

Ammonizioni: Cittadino, Maimone, Antezza, Carotenuto, Zanini

Presentazione della partita

BISCEGLIE – Sabato 15 maggio 2021, alle ore 17, si gioca Bisceglie – Paganese, gara valida per la prima giornata dei playout del Girone B di Serie C. Il Bisceglie si é classificato al penultimo posto con 30 punti, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte; ha inanellato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 3 gol e subendone 6. Il bilancio dellA Paganese é di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque; 3 reti realizzate e 6 incassate. Ha chiuso la regular season al terzultimo posto a quota 32 con un percorso di 7 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte. I due incontri stagionali disputati si sono chiusi con un pareggio e con la vittoria del Bisceglie fuori casa. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Bisceglie – Paganese e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Le probabili formazioni di Bisceglie – Paganese