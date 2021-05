Roma – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Lazio del 15 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A

ROMA – Sabato 15 maggio alle ore 20.45 andrà in scena il Derby della Capitale Roma – Lazio, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Fonseca che viene dalla sconfitta esterna contro l’Inter ed in classifica occupa la settima posizione con 58 punti, +2 sul Sassuolo ottavo. Dall’altra parte troviamo la squadra di Inzaghi che viene dalla vittoria casalinga contro il Parma ed in classifica occupa la sesta posizione con 67 punti ed una gara da recuperare contro il Torino. Sono 177 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Roma che ha raccolto 65 vittorie contro i 47 successi della Lazio, 65 anche i pareggi. Considerando solo le sfide giocate in Serie A il bilancio resta favorevole alla Roma con 55 vittorie mentre i successi della Lazio sono 40, 60 i pareggi.

Sabato 15 maggio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Fuzato in porta, pacchetto difensivo composto da Karsdorp e Santon sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mancini e Kumbulla. A centrocampo Cristante e Darboe in cabina di regia mentre davanti spazio a Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di uno tra Dzeko e Borja Mayoral.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Reina tra i pali, reparto arretrato formato da Marusic, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Le probabili formazioni di Roma – Lazio

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L'incontro Roma – Lazio, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.