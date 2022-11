La partita Roma – Ludogorets di Giovedì 3 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della Europa League 2022-2023

ROMA – Giovedì 3 novembre, allo Stadio Olimpico, la Roma affronterà il Ludogorets nella gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-LUDOGORETS 0-0 PRIMO TEMPO 15' Eccoci al quarto d'ora, non ci si schioda dal pareggio a reti bianche. 14' Ammonito Cicinho 11' Pellegrini calcia una punizione dai 20 metri, palla a lato 10' Dopo dieci minuti si conferma il pareggio a occhiali. 8' Cross invitante di Tekpetey ma Igor non riesce a sfruttarlo, ciccando. 5' Primi cinque minuti di gioco ancora a reti inviolate. 4' Tentativo di Pellegrini da fuori area, la palla non c'entra per poco lo specchio della porta. 1' Si parte! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, siamo pronti a seguire assieme l'ultimo atto della fase a gironi di Europa League per Roma e Ludogorets. Dalle ore 21 scenderanno in campo per un match decisivo ai fini della qualificazione. Ricordiamo che nel Gruppo C il Betis già qualificato e primo con 13 punti mentre a 7 punti i giallorossi con i bulgari ma in una situazione peggiore di classifica. Obbligata dunque a vincere la squadra di Mourinho. TABELLINO ROMA (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Vina; Pellegrini, Matic, Camara, El Shaarawy; Abraham, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Cristante, Shomurodov, Zeki Celik, Zaniolo, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi Cherubini. Allenatore: José Mourinho. LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Nedyalkov, Verdon, Witry; Noressi, Piotrowski, Cauly; Tekpetey, Thiago, Rick. A disposizione: Sluga, Hristov, Terziev, Gonçalves, Tissera, Despodov, Gropper, Nonato, Cafumana, Plastun, Yankov, Delev. Allenatore: Simundza Reti: Ammonizioni: Cicinho Recupero:

Formazioni ufficiali

Le dichiarazioni di Mourinho alla vigilia

“Se non vinciamo, andiamo in Conference League. Ma noi vogliamo andare ai playoff. E se la pensiamo così, abbiamo un solo risultato davanti: la vittoria. Partita difficile, perché esiste questa pressione, ma esiste anche per l’avversario, che ci ha battuto e ci è riuscito in una partita nella quale abbiamo giocato seriamente, cambiando solo il portiere e impiegando le prime scelte, non con la Primavera. Però, lo Stadio è nuovamente tutto esaurito e si può ricreare l’ambiente di una partita decisiva, come l’anno scorso con il Bodo, con il Leicester e con il Vitesse, dove sai che se non vinci sei fuori. E con questa atmosfera, e con la motivazione dei nostri ragazzi che vogliano andare avanti in Europa League, possiamo farcela. Quanto a Zaniolo, che sia stata fatta giustizia, perché aveva preso una squalifica di tre turni per una cosa che secondo me poteva costargli al massimo un turno. La UEFA ha fatto giustizia e, in questo senso, è importante per noi: intanto per il senso di giustizia e poi perché può aiutarci a vincere. In questo momento, prima dell’ultimo allenamento, non so dirti se sia in grado di giocare o no, perché il suo ematoma era grosso e il dolore ieri era importante. Vediamo come si sente oggi, ma mi piacerebbe averlo a disposizione”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Nikola Dabanović, coadiuvato da Milovan Djukić e Vladan Todorović. Il quarto ufficiale sarà Miloš Savović. Tutti di nazionalità macedone. Al VAR l’olandese Pol van Boekel mentre l’AVAR sarà il polacco Bartosz Frankowski

La lista UEFA della Roma

Lista A

Portieri: Rui Patricio, Svilar.

Difensori: Karsdorp; Ibanez, Smalling, Celik, Vina, Spinazzola, Mancini Kumbulla.

Centrocampisti: Pellegrini, Matic, Camara, Cristante.

Attaccanti: Abraham, Belotti, Shomurodov, Dybala, Zaniolo, El Shaarawy.

Lista B

Bove, Darboe, Missori, Zalewski, Volpato, Boer, Tripi, Faticanti, Baldi, Padula

Presentazione del match

La classifica del Gruppo C vede in testa il Betis con 13 punti, seguito da Roma e Ludogorets con 7 e HJK a quota 1. Di fronte, pertanto, due squadre che si giocano il tutto per tutto per staccare il pass per gli ottavi di finale; per quella di Mourinho c’è solo un risultato utile, la vittoria, per sorpassare i bulgari e passare il girone da secondi qualificati; altrimenti scenderà in Conference League, di cui é detentrice. All’andata il Ludogorets si é imposto per 2-1. In campionato i giallorossi sono reduci dal successo esterno contro il Verona e sono quarti con 25 punti, frutto di otto vittorie, un pareggio e tre partite perse, sedici gol fatti e undici subiti. Il Ludogorets viene dal 3-1 casalingo contro il Septemvrir Sofia ed é secondo nel massimo campionato bulgaro a quota 35, a cinque lunghezze dalla capolista CSKA Sofia.

QUI ROMA – Mourinho dovrà fare i conti con l’assenza degli squalificati Zaniolo e Mancini e egli infortunati Spinazzola, Dybala, Wijnaldum e Darboe. Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Kumbulla, Smalling e Ibanez. In cabina di regia Camara con Cristante mentre Karsdorp e Zalewski completeranno la linea di centrocampo. Attacco affidato a Belotti e Abraham.

QUI LUDOGORETS – Il Ludogorets potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Padt in porta e con Cicinho, Witry, Verdon e Nedyalkov pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Piotrowski e Cauly. Unica punta Tekpetey davanti ai trequartisti Show, Thiago e Tessey.

Le probabili formazioni di Roma – Ludogorets

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e sarà trasmesso da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. L’incontro sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 252); in streaming, per i soli abbonati Sky su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.