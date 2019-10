Fonseca verso l’inserimento di Mancini a centrocampo, spazio anche per Pastore e rientro di Dzeko. Pioli verso il rilancio di Paquetà e Leao

ROMA – Grande attesa per la sfida, big match della nona giornata tra Roma e Milan. Dalle 17 circa sapremo le formazioni ufficiali del match. Ricordiamo che si potrà seguire la partita con la nostra webcronaca in tempo reale a partire dalle ore 18. Andiamo a vedere dunque le ultime sui possibili undici che dovremmo vedere in campo.

Le formazioni ufficiali di Roma – Milan

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Fazio, Smalling, Florenzi, Veretout, Mancini, Pastore, Perotti, Zaniolo, Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Cetin, Juan Jesus, Pastore, Riccardi, Antonucci. Allenatore: Fonseca [ufficiali dalle ore 17]

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Biglia, Paquetà, Suso, Leao, Calhanoglu. A disposizione: Reina, Donnarumma An., Conti, Gabbia, Duarte, Castillejo, Borini, Krunic, Bennacer, Piatek, Rebic Allenatore: Pioli [ufficiali dalle ore 17]

