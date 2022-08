Roma – Shakhtar Donetsk 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Shakhtar Donetsk di Domenica 7 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

ROMA – Domenica 7 agosto, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, davanti a oltre 65mila spettatori, la Roma di José Mourinho affronterà lo Shakhtar Donetsk nella settima e ultima amichevole stagionale. Sarà una gara a scopo solidale, organizzata per aiutare la popolazione ucraina duramente colpita dal conflitto in corso con la Russia. La squadra giallorossa si appresta a esordire in campionato domenica 14 agosto, alle ore 20.45, allo stadio Arechi contro la Salernitana. Detentrice della Conference League, parte con grandi ambizioni, spinta anche dall’entusiasmo portato dai nuovi arrivi, su tutti quelli dell’ex Juve Paulo Dybala e di Georginio Wijnaldum. Nelle amichevoli di luglio ha vinto contro Trastevere (5-0) Sunderland (2-0), Portimonense (2-0) e Tottenham (1-0)mentre ha pareggiato col Nizza (1-1)e perso contro lo Sporting (3-2). Lo Shakhtar, che non gioca un incontro ufficiale da mesi per le note vicende internazionali, si appresta a esordire a breve nel massimo campionato ucraino. Guidato da Jovicecic, e non più da De Zerbi, a luglio ha pareggiato contro Utrecht e Sittard e perso contro l’Ajax.

Cronca e tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - SHAKHTAR DONETSK 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 10' verticalizzazione un pò frettolosa di Zaniolo per Dybala che non può raggiugere la sfera preda della difesa 8' bello spunto in verticale di Mudryk che entra in area ma da posizione defilata il suo cross è impreciso 7' possesso palla prolungato dei giallorossi resta alto lo Shakhtar 4' chiusura di Konoplia su Spinazzola, palla sul fondo per il secondo tentativo dalla bandierina ma cross corto di Dybala direttamente sul fondo. L'ex bianconero è stato tradito da una zolla 3' trivela di Spinazzola per il taglio di Pellegrini che non riesce a tenere la palla in campo 1' primo possesso palla della squadra di Mourinho, scambio tra Abraham e Celik, cross teso deviato sul fondo per il primo angolo. Batte Pellegrini sul primo palo, libera la difesa ma non riesce a ripartire Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Roma in maglia a fondo bianco e Shakhtar in quella scura Ci siamo! Roma e Donetsk finalmente in campo, tutto pronto all'inizio del match! 20.32 le squadre lasciano il campo per accomodarsi negli spogliatoi, è prima la Roma ad abbandonare il terreno di gioco Mourinho lancia sia Zaniolo che Dybala in avanti a supporto di Abraham Le squadre stanno effettuando il riscaldamento pre partita Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Roma - Shakhtar. Dalle ore 20.45 seguiremo l'amichevole dell'Olimpico in tempo reale con la cronaca del match. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Celik; Vina, Matic, Pellegrini Lo., Spinazzola; Zaniolo, Dyabala; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Cristate, Wijnanldum, Felix, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Carles Pérez, Zalewski. Allenatore: José Mourinho SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Tropin; Konoplia, Bondar, Koziec, Korniienko; Stepaneko;Kashchuk, Sudakov, Bondarenko, Mudryk; Totovytskyi. A disposizione: Kyryukhantsev, Udod, R. Savchenko, M. Chekh, Topalov, Kryskiv, Stasyuk, Djurasek, Ocheretko, Kulakov, Vakula, Pyatov. Allenatore: Igor Jovicevic Reti: Ammonizioni: Recupero:

Presentazione del match

QUI ROMA Mourinho potrebbe rispondere con un modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Veretout e Matic; sulle fasce Karsdorp e Spinazzola. Sulla trequarti Zaniolo e Dybala, di supporto all’unica punta Abraham.

QUI SHAKHTAR – Jovicecic dovrebbe rispondere col modulo 4-1-4-1 con Trubin in porta e difesa composta al centro da Bondar e Kozik e sulle fasce da Konoplya e Korniienko. Davanti alla difesa agirà Stepanenko. Unica punta Totovytsky davanti alla linea composta da Kashchuk, Bondarenko, Sudakov e Mudriyk.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro arà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale