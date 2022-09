Roma – Sparta Praga: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Sparta Praga di Giovedì 29 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le qualificazioni alla Champions League femminile 2022-2023

ROMA – Giovedì 29 settembre, alle ore 14:30, allo Stadio Tre Fontane, la Roma di Alessandro Spugna affronterà lo Sparta Praga nell’ultimo ostacolo che la separa dall’accesso ai gironi di Champions League 2022-2023: risultato che sarebbe conseguito per la prima volta nella storia. Si riparte dal 3-1 dell’andata in favore delle giallorosse. La Roma ha chiuso la passata stagione di Serie A al secondo posto, a quota 54, dietro alla Juventus. Al debutto nella competizione si é imposta per 3-1 contro il Glasgow City, dominando la gara: autrice di una doppietta Benedetta Glionna. Nella seconda partita, invece, dopo aver chiuso regolamentari e supplementari sullo 0-0, ha eliminato ai calci di rigore, il Paris FC. In campionato le giallorosse vengono dal successo casalingo per 2-1 contro la Fiorentina e sono seconde, a una lunghezza dalla capolista Inter, con 9 punti dopo quattro partite. Lo Sparta Praga é in testa al campionato ceco a punteggio pieno dopo cinque turni.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - SPARTA PRAGA Un saluto ai lettori di Calciomagazine, dopo il successo di ieri della Juventus siamo pronti a vivere le emozioni della gara della Roma nella speranza che possa conquistare un posto nella prossima Women's Champions League. Dalle ore 14:30 seguiremo l'incontro con la cronaca diretta. TABELLINO ROMA (3-5-2): Ceasar; Minami, Wenninger, Bartoli; Haavi, Greggi, Giugliano, Andressa Alves, Serturini; Giacinti, Lazaro. A disposizione: Lind, Ohrstrom, Cinotti, Landstrom, Glionna, Kajzba, Haug, Berbersen, Kollmats, Kramzaar. Allenatore: Spugna SPARTA PRAGA (4-3-3): Chladekova; Dedinova, Bertholdova, Starova, Dlaskova; Cvrckova, Sonntagova, Polcarova, Tripp, Martinkova, Chang. A disposizione: Vokurkova, Kozurikova, Brejskova, Pochmanova, Paulenova, Duchackova, Hlouchova, Svibkova, Pereira Jaleca, Subrtrova. Allenatore: Masaryk Reti: Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali della partita

Presentazione del match

QUI ROMA – Spugna dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Caesar in porta e una difesa a quattro composta al centro da Minami e Wenninger e sulle fasce da Bartoli e Landstrom. A centrocampo agiranno Andressa, Giugliano e Greggi; tridente offensivo formato da Giacinti, Serturini e Haavi.

QUI SPARTA PRAGA – Lo Sparta Praga dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Chladekova tra i pali e con Dedinova, Bertholdova, Starova e Dlaskova pronte a formare il blocco difensivo. Linea di centrocampo composta da Cvrckova, Sonntagova e Polcarova. Attacco affidato a Martinkova, affiancato da Tripp e Chang.

La probabile formazione della Roma

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.