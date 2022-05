Roma – Venezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Venezia del 14 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A

ROMA – Sabato 14 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Venezia, anticipo serale della trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I giallorossi vengono dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo della Fiorentina e sono sesti in classifica, a pari merito proprio con la Viola e con l’Atalanta, con 59 punti, frutto di diciassette partite vinte, otto pareggiate e undici perse, siglando cinquantadue gol e incassandone quarantadue. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di una vittoria, due pareggi e due sconfitte con tre reti segnate e cinque subite. La squadra di Mourinho é in cerca di punti preziosi per conquistare un posto in Europa nella prossima stagione. Di fronte troverà il Venezia, che, in caso di sconfitta, incapperebbe in una matematica retrocessione; reduce dalla vittoria casalinga per 4-3 contro il Bologna, é ultimo, a cinque lunghezze dalla quartultima, a quota 25 punti e con un cammino di sei partite vinte, sette pareggiate e ventitré perse, con trentatré reti realizzate e sessantotto incassate. Il bilancio delle ultime sfide é di una vittoria e quattro sconfitte con sette gol fatti e undici subiti. Sono trenta i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quattordici vittorie della Roma, otto pareggi e otto affermazioni del Venezia. All’andata, lo scorso 7 novembre, finì 3-2 in favore dei lagunari, all’epoca guidati da Zanetti.

Formazioni ufficiali di Roma – Venezia

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Carles Perez, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Zaniolo. Allenatore: Mourinho

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare all’ infortunato Mkhitaryan e allo squalificato Mancini. Probabile modulo 3-4-1-2 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Kumbulla, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Sergio Oliveira e Cristante; sulle corsie esterne Karsdorp e Zalewski. Sulla trequarti Zaniolo e Pellegrini, di supporto all’unica punta Abraham, in vantaggio su Shomurodov.

QUI VENEZIA – Soncin dovrà fare a meno di Lezzerini, Modolo e Romero. Dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-3, con Maenpaa in porta e retroguardia formata da Svoboda, Caldara e Ampadu. In mezzo al campo Crngoj e Cuisance; sulle corsie esterne Mateju e Haps. Tridente offensivo formato da Aramu, Henry e Okereke.

Le probabili formazioni di Roma – Venezia

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ampadu; Mateju, Crnigoj, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Soncin

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma – Venezia, valido per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.