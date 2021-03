Romania – Germania 0-1: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Romania – Germania del 28 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata delle qualificazioni mondiali

BUCAREST – Questa sera, domenica 28 marzo, alle ore 20.45 andrà in scena Romania – Germania, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo J delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale padrona di casa che viene dal successo casalingo contro la Macedonia del Nord mentre dall’altra troviamo i tedeschi che vengono dal comodo successo interno contro l’Islanda. Entrambe le squadre, ovviamente, occupano il primo posto del raggruppamento con 3 punti.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ROMANIA-GERMANIA 0-1 16' Germania in gol con Serge Gnabry che ha siglato , assist di Kai Havertz! 16' Ovidiu Popescu viene ammonito dall'arbitro 1' Fischio d'inizio dell'arbitro, si parte!



Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Romania - Germania ROMANIA: Florin Niţă; Alin Toşca, Vlad Chiricheş, Florin Tănase, Nicolae Stanciu, Ovidiu Popescu, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Camora, Valentin Mihăilă, Claudiu Keșerü. A disposizione: Ionuț Radu, David Lazăr, Ionuţ Nedelcearu, Vasile Mogos, Andrei Burcă, Alexandru Crețu, Nicușor Bancu, Alexandru Maxim, Alexandru Cicâldău, Eric Bicfalvi, George Pușcaș, Dennis Man. Allenatore: Mirel Rădoi.



GERMANIA: Manuel Neuer; Antonio Rüdiger, Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Kai Havertz, İlkay Gündoğan, Leon Goretzka, Emre Can, Serge Gnabry, Leroy Sané. A disposizione: Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, Philipp Max, Amin Younes, Florian Wirtz, Florian Neuhaus, Jamal Musiala, Timo Werner. Allenatore: Joachim Löw.



Reti: al 16' pt Serge Gnabry.



Ammonizioni: al 16' pt Ovidiu Popescu (ROM).





Florin Niţă; Alin Toşca, Vlad Chiricheş, Florin Tănase, Nicolae Stanciu, Ovidiu Popescu, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Camora, Valentin Mihăilă, Claudiu Keșerü.Ionuț Radu, David Lazăr, Ionuţ Nedelcearu, Vasile Mogos, Andrei Burcă, Alexandru Crețu, Nicușor Bancu, Alexandru Maxim, Alexandru Cicâldău, Eric Bicfalvi, George Pușcaș, Dennis Man.Mirel Rădoi.Manuel Neuer; Antonio Rüdiger, Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Kai Havertz, İlkay Gündoğan, Leon Goretzka, Emre Can, Serge Gnabry, Leroy Sané.Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, Philipp Max, Amin Younes, Florian Wirtz, Florian Neuhaus, Jamal Musiala, Timo Werner.Joachim Löw.al 16' pt Serge Gnabry.al 16' pt Ovidiu Popescu (ROM).

La presentazione del match

QUI ROMANIA – Radoi dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Nita tra i pali, pacchetto difensivo composto da Popescu e Mogos sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Burca. A centrocampo Marin a Stanciu in cabina di regia mentre davanti spazio a Man, Hagi e Mihaila alle spalle di Puscas.

QUI GERMANIA – Low dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ter Stegen in porta, reparto arretrato composto da Klostermann e Max sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rudiger ed Emre Can. A centrocampo Kimmich in cabina di regia con Goretzka e Gundogan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Gnabry, Werner e Sané.

Le probabili formazioni di Romania – Germania

ROMANIA (4-2-3-1): Nita; Popescu, Chiriches, Burca, Mogos; Marin, Stanciu; Man, Hagi, Mihaila; Puscas. Allenatore: Radoi

GERMANIA (4-3-3): Ter Stegen; Klostermann, Rudiger, Emre Can, Max; Goretzka, Kimmich, Gundogan, Gnabry, Werner, Sané. Allenatore: Low

STADIO: National Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Romania – Germania, valevole per la seconda giornata del Gruppo J delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.