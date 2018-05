Verso Russia 2018 – La lista dei 27 pre-convocati della Germania

E’ stata diramata da Loew, attraverso una conferenza stampa, la lista dei 27 pre-convocati della Nazionale tedesca.

DORTMUND – Poco fa è stata comunicata dal CT Loew, in conferenza stampa, la lista dei 27 pre-convocati della Germania per Russia 2018. Non è finita qui perché il CT della Nazionale tedesca ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2022. Per quanto concerne la lista figurano Neuer e Boateng, nonostante gli infortuni, mentre in attacco tornano Gomez e Reus. I Campioni del Mondo in carica sono stati inseriti nel Gruppo F ed esordirà il 17 giugno contro il Messico mentre gli altri due appuntamenti, contro Svezia e Corea Del Sud, si giocheranno rispettivamente il 23 e il 27 giugno. Di seguito la lista dei pre-convocati.

La lista dei 27 pre-convocati della Germania

PORTIERI: Leno, Neuer, Ter Stegen e Trapp

DIFENSORI: Boateng, Ginter, Hector, Kimmich, Plattenhardt, Hummels, Rudiger, Sule, Tah

CENTROCAMPISTI: Brandt, Draxler, Goretzka, Gundogan, Khedira, Kroos, Rudy

ATTACCANTI: Gomez, Petersen, Muller, Reus, Werner, Ozil, Sanè