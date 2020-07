Diretta Salernitana – Empoli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Salernitana – Empoli del 24 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B

SALERNO – Venerdì 24 luglio alle ore 21 andrà in scena Salernitana – Empoli, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione campana che viene dal pareggio esterno di Crotone ed in classifica occupa la settima posizione con 52 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine toscana che è reduce dalla clamorosa sconfitta subita in rimonta dall’Entella ed in classifica occupano il nono posto con 48 punti.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Ventura dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Aya, Migliorini ed Heurtaux. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Akpa Akpro e Maistro mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Kiyine e Lombardi. In attacco tandem offensivo formato da Gondo e Djuric.

QUI EMPOLI – Marino dovrebbe schierare i suoi col 4-3-3 con Brignoli in porta, pacchetto arretrato composto da Gazzola e Balkovec sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maietta e Romagnoli. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Frattesi e Zurkowski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Ciciretti, Mancuso e Tutino.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Empoli, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana – Empoli

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux, Kiyine, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Lombardi, Gondo, Djuric. Allenatore: Ventura

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Maietta, Balkovec, Zurkowski, Stulac, Frattesi, Ciciretti, Mancuso, Tutino. Allenatore: Marino

STADIO: Arechi