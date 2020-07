Diretta Chievo – Cittadella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Chievo – Cittadella del 24 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B

VERONA – Nella serata di venerdì 24 luglio, alle ore 21:00 avrà luogo la gara Chievo – Cittadella, derby veneto utile per il trentacinquesimo turno di Serie B. Da una parte, i padroni di casa che, nel torneo cadetto, arrivano dalla sconfitta di misura ottenuta fuori casa contro la Juve Stabia con il risultato di 3-2 nell’ultima gara giocata. La squadra ospite, al pari degli avversari, non ha raccolto punti nella sfida giocata tra le mura di casa contro l’Ascoli, che si trova in dodicesima posizione in Serie B.

Le probabili formazioni delle due squadre

L’undici veneto occupa attualmente la decima posizione nella graduatoria e nutre ancora alcune speranze di poter raggiungere l’ambita zona play-off. Il Cittadella, invece, occupa la sesta piazza del torneo e vuole confermarsi tra le posizioni di alta classifica.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona nella serata di venerdì 24 luglio, alle ore 21:00, per la trentaseiesima giornata di Serie B. Due moduli speculari, quelli proposti, che mostrano comunque una marcata propensione ad offendere e potrebbero regalare un incontro entusiasmante. Nelle ultime uscite la squadra clivense ha mostrato una forma scarsa. Sono cinque i punti raccolti dal Chievo nelle ultime cinque uscite stagionali. L’altra compagine veneta, al contrario, ha ottenuto solo tre punti nello stesso numero di partite e vive un periodo negativo.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Chievo dovrebbe proporre il duo composto da Vignato e Djordjevic in attacco. Karamoko troverà spazio al centro del campo. Il Cittadella del tecnico Venturato, al contrario degli avversari, potrebbe schierare il tandem formato da Luppi e Diaw sul fronte offensivo, sostenuto da D’Urso. Infine, Iori dovrebbe partire al centro della linea mediana.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Di Noia, Rigione, Renzetti; Zuelli, Karamoko, Segre; Esposito; Vignato, Djordjevic. Allenatore: Aglietti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Frare, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Luppi, Diaw. Allenatore: Venturato.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro interessante.