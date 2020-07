Serie A, Milan – Atalanta: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Milan – Atalanta: incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21:45

MILANO – Grande attesa per il big match che apre la 36ma giornata tra Milan e Atalanta. Posta in palio molto alta e risultato alla vigilia piuttosto incerto con le due squadre in grande salute. Ci avvicineramo alla diretta del match dalle 20.45 con l’uscita delle formazioni ufficiali prima di scendere in campo con la nostra consueta cronaca diretta. Sono ben 7 i successi dei rossoneri nelle 9 sfide post lockdown, l’ultima contro il Sassuolo, 2-1 in trasferta. Di queste ben 4 con un margine di due reti. Dall’altra parte i nerazzurri sono imbattuti nelle 10 partite post lockdown con 8 vittorie e 2 pareggi. Tra i giocatori più attesi ci sono gli attaccanti da una parte Ibrahimovic autore di una doppietta nell’ultimo turno e Muriel che si è dimostrato anch’esso decisivo nell’ultima giornata e che ha realizzato ben 4 dei 5 suoi ultimi gol nella ripresa.

Il tecnico Pioli alla vigilia ha parlato dell’importanza del match e del grande valore dell’avversario: “Segnano tanto, hanno un grande attacco. Ho tanta ammirazione per il lavoro di Gasperini. L’Atalanta fa parte delle squadre più forti d’Italia, se avesse vinto contro la Juve si stava giocando lo scudetto. Il fatto che affrontiamo un avversario così importante toglie il pericolo della disattenzione. Abbiamo affrontato Juve e Napoli e lo abbiamo fatto con il giusto approccio”.

Gasperini dall’altra parte è consapevole di affrontare l’avversario più scomodo in questo momento: “É forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest’anno. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti, perché al massimo avevamo raggiunto il terzo l’anno scorso”.

Le formazioni ufficiali di Milan – Atalanta

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli [UFFICIALI DALLE 20.45]

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini [UFFICIALI DALLE 20.45]