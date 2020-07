La partita Milan – Atalanta del 24 luglio 2020 in diretta: vantaggio rossonero con una prodezza su punizione del turco e dopo il rigore fallito da Malinovskyi ci pensa il colombiano a fissare il punteggio

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MILAN-ATALANTA 1-1 SECONDO TEMPO 48' 1-1 il punteggio finale tra Milan e Atalanta, vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai prossimi live 47' punizione preziosa conquistata da Muriel per intervento di Kessie. Batte lo stesso colombiano, c'è una deviazione sottoporta di Ibrahimovic, è angolo! Sugli sviluppi ne esce bene la difesa e finisce così il match. 45' 3 minuti di recupero 45' in campo Colley per Gomez 44' contrasto in area tra Ibrahimovic e Dijmsiti ma tutto regolare 41' tacco di Gomez spettacolare per Pasalic che serve Muriel, conclusione deviata in angolo. Sugli sviluppi fischiata posizione di offside a Gomez che non crede alla decisione arbitrale 39' cross basso di Muriel con Pasalic che entra nella traiettoria togliendo la palla dalla disponibilità di Gomez meglio messo per calciare in porta 37' contrasto di gioco, fischiato fallo in attacco a Krunic su De Roon 35' altro angolo per i rossoneri questa volta dalla sinistra, sfiora Leao e palla che scorre. Rimessa dal fondo per Gollini 32' punizione di Castillejo, palla in area a cercare Kjaer che è anticipato di testa 29' sugli sviluppi di corner palla fuoriarea per Castillejo ma conclusione abbondantamente a lato 26' giocata di Muriel, lo prova ad arginare Gabbia e sfera sui piedi di Zapata che non ci pensa due volte a calciare ma la difesa sporca in angolo. Buona opposizione della difesa e su rapido contropiede di Leao palla a Bonaventura, rasoterra preciso dal limite ma sfera che si stampa sul palo! 24' su corner dell'Atalanta e palla allontana al limite ci prova al volo De Roon che non inquadra lo specchio della porta 23' Gasperini inserisce Pasalic per Freuler e Castagne per Gosens; Pioli invece toglie Saelemaekers per Castillejo 20' i cambi sembrano aver dato nuova linfa alla squadra di Pioli che riesce meglio nel palleggio 19' palla in area per Saelemaekers che dopo un bello stop su Gosens si vede rimontare dallo stesso difensore 17' subito uno spunto di Leao che in area supera Hateboer e riesce a servire Saelemaekers ma non è lesto a concludere e si fa sbarrare la strada 15' triplo cambio per Pioli: entra Bonaventura, Krunic e Leao per Calhanoglu, Biglia e Rebic 14' assist di Muriel per la conclusione al volo a centroarea di Gomez, palla che sfiora il palo e termina sul fondo! 13' nuovo tiro dalla bandierina per gli ospiti, traiettoria lunga per Zapata quindi Muriel prova a rimetterla a centroarea ma la difesa libera con qualche affanno 12' lascia il campo Malinovskyi, al suo posto c'è Muriel 11' tentativo in area per Calhanoglu che colpisce in precario equilibrio e viene murato da Dijmsiti 7' angolo dalla sinistra per l'Atalanta, si tratta del secondo. Nulla di fatto e possesso palla al Milan 4' verticalizzazione di Rebic che in area si tuffa sul pallone scontrandosi con Gollini, l'arbitro fischia carica al portiere partiti! calcio d'avvio questa volta battuto dal Milan in campo Sutolo per Toloi all'intervallo, tutto invariato per il Milan squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, diversi movimenti dalla panchina, possibili cambi in arrivo PRIMO TEMPO 46' su quest'azione si chiude il primo tempo. 1-1 all'intervallo, appuntamento fra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match 46' prova un rasoterra appena dentro l'area Freuler, blocca a terra senza problemi Donnarumma 45' 1 minuto di recupero 45' scambio tra Hateboer e Malinovskyi ma pallone di ritorno con il compagno al di la della linea difensiva 44' buona ripartenza di Ibrahimovic ma Rebic viene chiuso dalla difesa 42' lungo lancio a sinistro per Gomez, palla che non riesce a tenere in campo e rimessa laterale per i rossoneri 40' prova a salire la linea difensiva l'Atalanta 37' giallo per Toloi che diffidato salterà il prossimo match 36' azione personale in area di Zapata che resiste ai marcatori ma a tu per tu con Donnarumma si fa chiudere lo specchio della porta, palla in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi dello stesso 34' ZAPATA!!! PAREGGIO DELL'ATALANTA!!! Freuler recupera palla sulla trequarti e prova a fare tutto da solo, due rimpalli favorevoli e palla che arriva sui piedi dell'attaccante colombiano che vince il contrasto di Calabria e con il piattone da due passi supera Donnarumma 30' pescato in offside Calhanoglu imbeccato in profondità da Ibrahimovic di prima: il turco era stato molto bravo quasi dal limite a far partire un bolide che ha centrato in pieno l'incrocio dei pali! 27' preciso cross dal fondo di Calabria, di testa a centroarea libero colpisce Rebic ma palla di alcuni metri a lato 25' Malinovskyi dal dischetto si prepara a calciare e Donnarumma para! Ottimo intervento del portiere rossonero che è favorito dalla traiettoria non molto angolata e tuffandosi sulla sua sinistra salva la porta 24' attenzione! l'arbitro assegna il rigore all'Atalanta! Giallo a Biglia autore dell'intervento maldestro 22' contrasto di gioco in area con Malinovskyi che ha la peggio: nel tentativo di sottrarre palla da terra subisce i tacchetti di Biglia. Staff medico in campo, nessun problema per il giocatore. L'episodio è oggetto del VAR, l'arbitro va a controllare 21' per Calhanoglu buon momento dalla ripresa dopo il lockdown, merito anche della posizione da trequartista che gli consente di esprimersi al meglio 20' spinta energica di Kessis su Gosens, punizione per l'Atalanta quindi Gomez ben chiuso al limite con Zapata che commette fallo in pressing sui difensori avversari 19' tentativo dal limite con il mancino Laxalt, deve distendersi Gollini per deviare in angolo! Nulla di fatto sugli sviluppi dello stesso 18' da palla inattiva dunque si sblocca un match molto equilibrato 16' fischiato fallo con il braccio a Rebic che fortuitamente ha toccato la conclusione dal limite tentata da Biglia 14' CALHANOGLU!!!! VANTAGGIO DEL MILAN!!! Conclusione a giro su punizione dal limite dell'area dalla sinistra in posizione molto defilata e traiettoria che scavalca Gollini e si infila sotto l'incrocio dei pali! 13' spunto di Rebic che salta secco Toloi, tunnel e difensore costretto al fallo 13' squadre piuttosto abbottonate in questo avvio, la posta in palio questa sera è molto alta 12' chiusura di Hateboer su Rebic, guadagna metri in avanti il Milan 8' su palla recuperata sulla trequarti, spunto di Gomez che dal limite con il mancino conclude a lato 7' punizione per la Dea dal vertice sinistro dall'area: batte Gomez per Zapata che a centroarea colpisce alto di testa 5' pescato in offside per Caldara che si era trovato in avanti 4' ci prova dal limite di esterno De Roon, palla a lato ma troppo spazio lasciato al centrocampista 3' non si chiude uno scambio al limite tra Calhanoglu e Kessie, quindi fallo su Malinovskyi per evitare un gioco di rimessa 2' dall'altra parte troppo lungo il lancio in profondità per lo scatto di Calabria 1' primo possesso palla con Zapata ben controllato dalla difesa che ha triplicato la marcatura partiti! calcio d'avvio battuto dall'Atalanta Squadre in campo, serata piuttosto fresca per il periodo dell'anno. Ci aspettiamo un buon ritmo e una partita molto equilibrata e avvincente Ci siamo! Ancora qualche minuto e potremo seguire l'atteso match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Atalanta - Milan, big match della giornata. In attesa di collegarci per la cronaca minuto per minuto spazio alle formazioni ufficiali.

La presentazione del match

MILANO – Questa sera, venerdì 24 luglio, alle ore 21.45 andrà in scena Milan – Atalanta, match valevole per l’anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Pioli conferma la formazione della vigilia con Gabbia che prende il posto di Romagnoli indisponibile così come Laxalt e Biglia quello di Theo Hernandez e Bennacer squalificati; in avanti Saelemaekers, Calhonoglu e Rebic dietro Ibrahimovic. Stesso discorso per Gasperini che conferma sulla fascia Hateboer a Castagne e in avanti preferito Zapata a Muriel. Incontro che si preannuncia molto interessante visto che si affrontano le due squadre più in forma del torneo. Da una parte ci sono i rossoneri che hanno conquistato matematicamente l’accesso alla prossima Europa League battendo il Sassuolo ed in classifica occupano la sesta posizione con 59 punti, -2 dalla Roma. Dall’altra parte troviamo la formazione orobica che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Bologna ed in classifica occupa la seconda posizione con 74 punti con sei lunghezze di ritardo dalla Juventus ed un punto di vantaggio sull’Inter. Dirigerà l’incontro di San Siro il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

QUI MILAN – Qualche problema per Pioli, soprattutto in difesa. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabria e Laxalt sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gabbia e Kjaer. A centrocampo Kessié e Biglia in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.

QUI ATALANTA – La formazione nerazzurra dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo formato da Toloi, Caldara e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Malinovskyi e Gomez alle spalle di Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

Le probabili formazioni di Milan – Atalanta

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: San Siro