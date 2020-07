La partita Sassuolo – Milan del 21 luglio 2020 in diretta: succede tutto nel primo tempo con l’attaccante rossonero che apre e chiude le marcature. Nel mezzo il rigore realizzato da Caputo

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SASSUOLO-MILAN 1-2 SECONDO TEMPO 48' si chiude il match tra Sassulo e Milan, successo dei rossoneri per 2-1 grazie a una doppietta di Ibrahimovic. Vi ringraziamo per averci seguito, la Serie A proseguirà domani live con un ricco cartellone 47' bel contropiede con palla liberata a centroarea per Traore ma conclusione da dimenticare per il neo entrato 45' fallo fischiato a Traore, sbracciata su Calabria punita con una punizione 44' ci saranno 3 minuti di recupero 43' in campo Traoré per Caputo 41' Djuricic apre per Kyriakopoulos, bella discesa e cross verso il secondo palo dove Berardi al volo colpisce male e la sfera quasi torna al compagno che lo aveva servito. Azione che sfuma 39' giallo a Bonaventura per una trattenuta plateale proprio davanti allo sguardo dell'arbitro 38' punizione conquistata a centrocampo da Djuricic che fa salire i suoi 35' triplo intervento di Consigli! Destro dal limite di Kessie respinto dal portiere che per due volte si oppone al tentativo di tap in di Bonaventura. Sugli sviluppi dell'angolo palla a Calabria ma alza la mira 34' doppio cambio per Pioli: entra Bonaventura per Calhanoglu e Biglia per Bennacer 31' bello spunto di Rogerio che taglia a metà il centrocampo del Milan, Laxalt costretto a intervenire e si prende il giallo 29' appoggio di Rebic al limite per Bennacer che la tiene bassa e centra il palo esterno! Palla sul fondo 26' traversone di Rogerio molto lungo, Calabria fa buona guardia 24' lancio per Calabria che da posizione defilata prova a calciare ma non inquadra lo specchio della porta 22' si riprende con una novità: Djuricic per Boga che non si è ripreso dall'infortunio 21' gioco fermo, a terra Boga che si era fatto male in un precedente scontro. L'arbitro ordina il cooling break 20' uno - due in area tra Kessie e Ibrahimovic che fallisce l'ultimo controllo con Consigli bravo a uscirgli sui piedi 19' traversone dalla sinistra di Rebic che non trova compagni quindi su palla persa Peluso rischia molto in scivolata da dietro in area su Calhanoglu che poteva concludere a tu per tu con Consigli 16' fallo tattico di Bennacer su Localelli che stava ripartendo e giallo pesante perchè diffidato salterà il prossimo incontro contro l'Alatanta 15' bello scambio tra Calabria e Ibrahimovic che in area si vede soffiare palla da Locatelli in spaccata 13' al limite dell'area non si chiude uno scambio ravvicianato tra Rebic e Kessie 12' pescato in offside Caputo: nell'occasione imbeccato da Locatelli era stato rapido a entrare in area ma si era visto neutralizzare la conclusione ravvicinata da Donnarumma in uscita 10' chiusura al limite su Rebic che cercava spazio per la conclusione 5' conclusione di Rogerio in area da posizione defilata ma troppo centrale, non ha problemi Donnarumma a bloccare la sfera 3' cross dal fondo di Rebic troppo lungo per Ibrahimovic partiti, calcio d'avvio battuto dai rossoneri pronti diversi cambi. Nel Milan c'è Laxalt per Theo Hernandez; nel Sassuolo c'è Kyriakopoulos per Muldur, Boga per Haraslin e Magnanelli per Raspadori squadre che fanno nuovamente il loro ingresso in campo PRIMO TEMPO 51' finisce il primo tempo con il vantaggio per il Milan. Appuntamento fra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match 51' altro intervento duro di Bourabia su Rebic che gli costa il rosso. Sassuolo che va all'intervallo con l'uomo in meno 47' IBRAHIMOVIC! RADDOPPIO DEL MILAN! Filtrante in area di Calhanoglu per il compagno molto bravo a superare Consigli in uscita e con il piatto deposita nella porta sguarnita 45' tentativo verso la porta di Bourabia, deviazione di Gabbia in angolo. Sugli sviluppi allontana di testa Ibrahimovic 44' 6 minuti di recupero 42' CAPUTO!!! Pareggio del Sassuolo!!! Conclusione dal dischetto a mezz'altezza piuttosto centrale con Donnarumma che aveva scelto l'angolo alla sua destra 38' sulla punizione di Rogerio arriva in area una deviazione di Calhanoglu con palla che termina sul fondo. Il VAR sta verificando se si tratta di un colpo con il braccio, gioco fermo. L'arbitro va a rivedere l'episodio e decide per il rigore! 37' altro giallo questa volta per Theo Hernandez, entrato duro su Berardi 35' il turco ha ripreso a correre, tutto ok per lui 34' duro intervento di Locatelli su Calhanoglu, giallo inevitabile. Il giocatore rossonero a bordo campo a farsi controllare dallo staff medico mentre si riprende a giocare 32' gran palla gol per Ibrahimovic su imbeccata sempre di Calhanoglu verso il secondo palo, questa volta bella l'opposizione di Consigli in angolo! 32' in campo dunque Gabbia per Romagnoli 30' gioco fermo, Romagnoli accusa un problema al polpaccio destro. Anche lui destinato a lasciare il campo 27' si riparte con un bello spunto sulla trequarti di Rebic che supera un avversario e prova lo scambio con Saelemaekers ma non si chiude 25' gioco ferma, l'arbitro ordina il cooling break 22' tentativo in area sotto porta per Ibrahimovic, la difesa sporca in angolo. Sugli sviluppi spizza di testa Kessie verso il palo più lontano ma non trova compagni per il tap in vincente 22' giallo per Bourabia, tackle in ritardo su Ibrahimovic 19' IBRAHIMOVIC!!! VANTAGGIO MILAN!! Palla recuperata sulla trequarti su Peluso, l'azione di conclude con una pennellata dalla destra di Calhanoglu per l'attaccante che da due passi colpisce di testa liberatosi dalla marcatura 16' punizione per il Milan dai 25 metri, batte Ibrahimovic di potenza, palla che supera la barriera ma sorvola anche la traversa 13' verticalizzazione di Calhanoglu per Rebic, dalla sinistra cross basso quasi di prima per Ibrahimovic ma la difesa intercetta. Sul rovesciamento di fronte bella ripartenza di Muldur, palla in area per Berardi che si libera al tiro ma conclusione troppo centrale, bloccata a terra da Donnarumma 10' in campo dunque Calabria per Conti che continua a zoppicare a bordo campo 8' gioco fermo, a terra Conti dopo un precedente scontro di gioco. Il giocatore a terra con un problema al ginocchio, pronto Calabria 7' altra percussione, questa volta di Haraslin, Saelemaekers chiude in angolo 6' Caputo al limite per Locatelli che conclude alcuni metri a lato 4' azione personale di Berardi che entra in area e prova a colpire con un diagonale di esterno sinistro ma c'è una deviazione in angolo. Sul secondo tentativo consecutivo ci prova Berardi da fuori area ma si fa murare la conclusione 2' prima iniziativa della squadra di casa con circolazione palla verso destra, Muldur fino al fondo, cross basso pericoloso ma la sfera era uscita prima del tentativo partiti! calcio d'avvio per il Sassuolo squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Benvenuti alla diretta di Sassuolo - Milan. Dalle 21.45 seguiremo il match con la nostra cronaca, in attesa di collegarci spazio alle formazioni che scenderanno in campo.

La presentazione del match

REGGIO EMILIA – Questa sera, martedì 21 luglio, alle ore 21.45 si giocherà Sassuolo – Milan, secondo anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Incontro che si preannuncia molto interessante visto il momento che stanno attraversando le due squadre. Da una parte ci sono gli emiliani che sono reduci dal pareggio esterno di Cagliari ed in classifica occupano l’ottava posizione con 48 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra rossonera che è reduce dalla larga vittoria casalinga contro il Bologna ed in classifica occupa il sesto posto, in coabitazione col Napoli, con 56 punti. Dirigerà l’incontro del Mapei Stadium il signor Pairetto della sezione di Nichelino.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe puntare sul classico 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Chiriches A centrocampo Magnanelli e Locatelli in cabina di regia mentre davanti Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

QUI MILAN – Idee chiarissime per Pioli che dovrebbe mandare in campo i suoi con un modulo speculare: Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Conti e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Milan, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport sul canale 251. Per vedere in diretta streaming Sassuolo-Milan sarà necessario scaricare l’app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky. Il match sarà disponibile anche acquistando i pacchetti offerti su Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, dove si potranno acquistare appunto i pacchetti che includono il meglio della Serie A.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

STADIO: Mapei Stadium