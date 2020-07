RISULTATO finale: MILAN - BOLOGNA 5-1

SECONDO TEMPO

49' è finita! Ampio successo del Milan che questa sera ha faticato meno del previsto contro un Bologna che ha concesso troppo. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento ai prossimi live da domani con un ricco programma di Serie A

48' fermato in offside Santander, ultima azione del match per il Milan. Spunto di Leao in area, cross basso per Colombo anticipato

47' CALABRIA! 5-1 MILAN. Azione voluta dal difensore che riceve la sponda di Leao in area e con freddezza batte con un diagonale Skorupski

44' 4 minuti di recupero

43' filtrante di Bonaventura per Colombo in area ma non era un pallone semplice e non riesce a controllare la sfera

40' conclusione dal limite con il destro di Leao, ben posizionato respinge Skorupski

37' esordio in A per il 2002 Colombo, lascia il campo Rebic

35' conclusione in area per Skov Olsen che colpisce troppo alta la sfera che supera abbondantemente la traversa

33' in campo Biglia per Bennacer

32' retropassaggio di Kjaer in area per Donnarumma che non riesce a intervenire su Baldursson, tocca con la mano e punizione a due in area per il Bologna! Punizione di Santander che passa sotto la barriera ma trova attento il portiere milanista che era coperto!

31' Bennacer per Leao, diagonale potente ma centrale, respinge con i pugni Skorupski

29' dentro Svanberg e Skov Olsen per Soriano e Orsolini

28' cooling break

24' ancora Rebic protagonista dal limite, palla smorzata dalla difesa in angolo. Nulla di fatto ma rossoneri che continuano a dominare il gioco e conquistare nuove chance dalla bandierina

23' chance per Kessie in area su errato rinvio di Skorupski sui piedi di Bennacer ma fallisce

22' ci prova quasi dal limite Krunic indisturbato, palla di poco a lato

21' azione pericolosa in area del Bologna con Sansone che mette in mezzo su Orsolini anticipato da Romagnoli e ultimo tocco del rossoblù

19' azione centrale devastante di Thoe Hernandez e conclusione dal limite con il mancino e palla che sfiora il palo!

16' tre cambi anche per Pioli: dentro Leao, Bonaventura e Krunic per Ibrahimovic, Calhanoglu e Saelemaekers

14' triplo cambio per il Bologna con Mbaye per Tomiyasu, Corbo per Danilo e Baldursson per Dominguez

11' REBIC! POKER DEL MILAN!!! Scambio palla a terra tra Calhanoglu, Ibrahimovic e il compagno bravo a difendere il pallone e in area a concludere di precisione con il mancino sul primo palo

9' giallo a Saelemaekers che commette un fallo su Dijks: punizione di Sansone con palla che arriva comoda tra le braccia di Donnarumma

6' contropiede Bologna con Kjaer costretto al fallo su Soriano, giallo inevitabile

4' BENNACER!!! 3-1 MILAN!!! Anticipo di Kjaer quindi Calhanoglu vede il compagno liberato dalla marcatura di Soriano che non lo segue, in area tutto facila piazzare il sinistro con Skorupski in uscita

2' primo possesso palla per gli ospiti, conclusione murata a Poli e palla che arriva sui piedi di Orsolini. Da posizione defilata prova a incrociare sul primo palo, attento Donnarumma a non farsi sorprendere

squadre nuovamente in campo per la ripresa, si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Milan e nessun cambio nell'intervallo

PRIMO TEMPO

48' non c'è tempo per battere l'angolo, si va all'intervallo sul punteggio di 2-1 per il Milan. Tutto ancora in bilico per il secondo tempo che seguiremo assieme fra pochi minuti

48' tacco di Calhanoglu per Kessie che dal limite sfiora la marcatura, palla di un soffio a lato con Skorupski che ha spostato il pallone

47' finale di tempo a favore dei rossoblù che provano a chiuderlo in avanti

45' 3 minuti di recupero

44' TOMIYASU!!! ACCORCIA LE DISTANZE IL BOLOGNA! Soriano scambia con il giapponese dimenticato da Rebic e bravo a mirare con il mancino dal limite, palla alla destra di Donnarumma con Romagnoli che forse poteva chiudere meglio

42' prezioso lavoro di Rebic per il quarto angolo. Sugli sviluppi Kessie in area da posizione defilata conclude sul primo palo, ci mette i pugni Skorupski

41' fermato in posizione di offside Orsolini. Un primo tempo piuttosto bruttino della squadra di Mihailovic che ha costruito poco ma soprattutto ha concesso molto

37' spunto di Orsolini in area cross basso che attraverso lo specchio della porta ma nessuna arriva al tap in vincente da due passi!

36' palo di Kessie! Azione centrale sulla trequarti di Saelemaekers, apertura per Rebic, scarico sul compagno che prende la mira con il piattone ma il pallone si stampa sul legno prima di ritornare in campo

34' Dijks in ritardo su Saelemaekers che subisce un pestone, inevitabile il giallo

31' fallo ai 25 metri commesso da Kessie, resta a terra dolorante il giocatore rossoblù. Sulla battuta dovrebbe andare Orsolini. Punizione centrale, nessun problema per Donnarumma

30' si riparte da un rinvio dal fondo per Donnarumma

28' l'arbitro ordina il cooling break

28' prova a suonare al carica Orsolini che spinge a destra e il suo tentativo di cross viene deviata in angolo. Sulla battuta allontana di testa Ibrahimovic sul primo palo, dal limite raccoglie la sfera Dominguez ma mira errata

24' RADDOPPIO DEL MILAN, CALHANOGLU!!! filtante in area di Kessie che arriva ai piedi di Skorupski, rinvio sui piedi del turco che da due passi lo fulmina

22' punizione di Calhanoglu di testa allontana a centroarea Tomiyasu

17' rossoneri arrembanti, conclusione in area di Calhanoglu, Danilo mura con le parti basse

15' scambio tra Calhanoglu e Rebic in area, Poli in scivolata salva in angolo. Sul corner prova lo stacco Romagnoli, palla deviata nuovamente sul fondo. Bologna un pò alle corde

14' filtrante di Ibrahimovic per il taglio sulla sinistra in area di Rebic, scarico al centro per Calhanoglu bravo a piazzarla ma Skorupski compie un grande intervento e salva dalla seconda capitolazione!

10' SAELEMAEKERS!!! VANTAGGIO DEL MILAN!!! Scambio sulla sinistra tra Rebic e Hernandez che riceve il tacco, cross basso con vero di Ibrahimovic e diagonale di sinistro preciso con palla che si infila alla destra del portiere

7' filtrante di Rebic per Theo Hernandez che prova a sorprendere sul primo palo il portiere reattivo nel deviare. Nulla di fatto sul successivo corner

5' primo corner conquistato da Orsolini, palla corta sul primo palo respinta dalla difesa. Rapido capovolgimento di fronte con Ibrahimovic che lavora un buon pallone e scambia con Rebic, diagonale in area non irresistibile bloccato in due tempi da Skorupski

3' fallo di Kjaer su Sansone può risalire la difesa del Bologna, sugli sviluppi palla a Santander ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta

2' primo possesso palla del Milan, scambio che non di chiude quasi al limite tra Saelemaekers e Calhanoglu

partiti! calcio d'avvio del Bologna

squadre in campo, tutto pronto per l'inizio del match!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Milan - Bologna. In attesa di collegarsi per la cronaca della partita, spazio alle formazioni ufficiali.