Successo convincente ed importante per la formazione rossonera grazie ai gol di Kessié, Romagnoli e Calhanoglu.

MILANO – Nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Milan schianta 3-1 il Parma agganciando il Napoli in sesta posizione. Vittoria in rimonta per la formazione rossonera grazie ai gol di Kessié, Romagnoli e Calhanoglu mentre agli ospiti non basta l’iniziale vantaggio di Kurtic. Con questo successo, dunque, la squadra di Pioli aggancia il Napoli in sesta posizione a quota 53 punti mentre i Ducali restano in dodicesima posizione a quota 40 punti.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: MILAN-PARMA 3-1 SECONDO TEMPO 94' Fine partita. 91' Quattro di recupero. 89' Milan ad un passo dal quarto gol con Ibrahimovic che apparecchia la tavola per Rebic ma Sepe sbarra la strada all'attaccante croato. 87' Ad un passo dal gol del 3-2 la formazione emiliana con Darmian che calcia da ottima posizione ma Donnarumma gli nega la gioia del gol con un grande guizzo. 86' Milan ad un passo dal poker con Ibrahimovic che colpisce di testa sfiorando il palo, bel dialogo tra Kessie e Laxalt nell'occasione. 84' Meno di dieci minuti più recupero alla conclusione dell'incontro con i rossoneri che sono ad un passo dalla vittoria, Parma vicino alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. 82' Doppio cambio nel Milan con Laxalt e Krunic al posto di Theo Hernandez e Calhanoglu mentre nel Parma spazio a Caprari al posto di Karamoh. 80' E adesso si fa veramente dura per la formazione emiliana che ha subito il gol nel suo momento migliore, quanti errori da parte dei Ducali. 78' Nel momento migliore del Parma arriva il gol del 3-1 del Milan con Bonaventura che, dopo una serpentina, serve Calhanoglu il quale batte Sepe dal limite. 77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! CALHANOGLU! 77' Parma ad un passo dal pareggio con un'altra grande azione di Kulusevski che mette al centro per Inglese ma Donnarumma si supera. 76' Intanto arrivano buone notizie per i rossoneri visto che il Bologna ha appena pareggiato col Napoli grazie al gol di Barrow. Le due squadre sarebbero pari in questo momento. 74' Occasione clamorosa per il Parma con Kulusevski che entra in area e calcia ma colpisce la traversa da ottima posizione, sulla respinta arriva Gervinho che si divora un gol già fatto svirgolando. 73' Si riprende a giocare dopo due minuti di pausa con il Milan sempre avanti grazie ai gol di Kessié e Romagnoli nel giro di cinque minuti. 71' Secondo cooling break della partita con le due squadre che si dissetano a bordo campo in vista del rush finale. 70' La squadra di Pioli sta occupando stabilmente la metà campo del Parma a caccia del gol della sicurezza, gli ospiti hanno decisamente accusato il doppio colpo. 68' Milan che ha ripreso il controllo totale del match dopo l'1-2 terrificante che sembra aver stesso la formazione guidata da D'Aversa. 66' Cartellino giallo anche per Darmian che era diffidato, salterà la prossima partita. 64' Doppio cambio per il Parma con D'Aversa che getta nella mischia Inglese ed Hernani al posto di Brugman e Grassi. Fase di confusione della partita. 62' Cambia Pioli che manda in campo Rebic al posto di Leao. 60' La ribalta la formazione rossonera con Romagnoli che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, insacca tutto solo di testa. Milan in vantaggio! 59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! ROMAGNOLI! 57' Cambio nel Milan con Bennacer che prende il posto di Biglia. 56' All'improvviso il pareggio del Milan con una grandissima conclusione da fuori di Kessié che sbatte sul palo e si insacca. Pareggio dei rossoneri! 55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! KESSIE! 55' Decisamente meglio la formazione emiliana in questo primo scorcio di secondo tempo, Milan che non riesce a creare occasioni degne di tal nome. 53' Per quanto riguarda i risultati dagli altri campi sempre 0-1 tra Bologna e Napoli mentre la Sampdoria sta travolgendo il Cagliari 3-0. 51' Ospiti che provano a difendersi col possesso palla, a differenza di quanto fatto nella prima frazione di gioco. Ritmi non trascendentali in questi primi minuti. 49' Rossoneri che hanno cominciato questo secondo tempo con un piglio aggressivo ma gli ospiti sono in vantaggio grazie al gol messo a segno da Kurtic. 47' Nell'intervallo cambi da entrambe le parti con Pioli che ha mandato in campo Calabria per Conti mentre D'Aversa ha mandato in campo Dermaku per Bruno Alves. 46' Ricomincia il secondo tempo di Milan-Parma. PRIMO TEMPO 51' Fine primo tempo. 50' Nessun penalty per il Milan, si riprende a giocare regolarmente. 49' Check del VAR per un possibile contatto nell'area di rigore del Parma, vedremo cosa deciderà il direttore di gara che è Irrati di Pistoia. 46' Quattro minuti di recupero. 45' Passa in vantaggio il Parma con Grassi che mette al centro per il destro in corsa di Kurtic che si infila sul primo palo. Ducali avanti! 44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PARMA! KURTIC! 44' Milan vicino al vantaggio con Ibrahimovic che riceve da Bennacer e calcia ma il suo destro dal limite si perde non distante dai pali difesi da Sepe. 42' Meno di cinque minuti più recupero alla conclusione di un primo tempo non indimenticabile, extra-time che dovrebbe essere corposo. 40' Risultati dagli altri campi sempre uguali con il Napoli che sta vincendo 1-0 a Bologna mentre la Sampdoria sta vincendo 2-0 contro il Cagliari. 38' E' un possesso meno dinamico quello del Milan che, ora, fatica un po' di più a verticalizzare. Gli ospiti si chiudono sempre molto bene. 36' Ritmi che si stanno progressivamente abbassando in questa parte finale di primo tempo, prova a prendere un po' di campo la squadra di D'Aversa. 34' Cartellino giallo per Grassi, primo ammonito dell'incontro. Ammonito anche Conti, un giallo per parte ora. 32' E' andata in archivio anche la prima mezz'ora di un match che non vuole sbloccarsi, manca solo la rete con il Milan che continua a fare possesso. 30' Torna a farsi vedere il Milan con una bella azione in velocità che porta al tiro Leao ma la conclusione mancina del portoghese si perde a lato. 29' Si riprende a giocare dopo due minuti di pausa, la partita la sta facendo chiaramente il Milan mentre i Ducali si limitano a difendere compatti. 27' Primo cooling break della partita con le due squadre che vanno a dissetarsi e a riprendere fiato. 25' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio a San Siro, si sta giocando su buoni ritmi ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. 23' Poco fa altra chance per i rossoneri con Romagnoli che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stacca più in alto di tutti ma Sepe salva in qualche modo. 22' Milan vicinissimo al vantaggio con Bonaventura che insacca da pochi passi ma l'arbitro fischia fuorigioco sul tocco di Ibrahimovic. Prova a ripartire il Parma. 20' Intanto si sono già sbloccati i risultati delle altre due sfide delle 19.30: Bologna-Napoli 0-1 mentre Sampdoria-Cagliari 1-0. Alle ore 21.45 quattro match in programma. 18' Canovaccio tattico piuttosto chiaro con i rossoneri che fanno la partita mentre gli ospiti si chiudono e ripartono quando ne hanno la possibilità. 16' Calcia Ibrahimovic ma la sua conclusione dello svedese colpisce in pieno volto un giocatore del Parma, gioco nuovamente fermo a San Siro. 14' Punizione da ottima posizione per la formazione rossonera che sta provando a sfruttare la superiorità numerica. Ora arriva il cambio con Karamoh che entra in campo. 13' Si riprende a giocare con Cornelius che è già fuori dal campo. Tra poco il primo cambio della compagine Ducale. 12' Problemi muscolari per Cornelius che è seduto a centrocampo, l'attaccante era tornato dopo un fastidio muscolare. Vedremo se D'Aversa sarà costretto al cambio. 10' Altro squillo della formazione padrona di casa sempre con Theo Hernandez che, sugli sviluppi di un corner, gira di testa non trovando lo specchio della porta. 8' Chance per il Milan con Ibra che scucchiaia per Theo Hernandez ma il laterale mancino spara in curva da ottima posizione, l'arbitro segnala poi fuorigioco. 7' Milan che sta vivendo un ottimo periodo di forma e nell'ultimo turno ha pareggiato in casa del Napoli mentre i Ducali hanno rimontato il Bologna nel finale pareggiando al Tardini. 5' Si fa subito vedere la squadra di Pioli con Calhanoglu che arma il mancino di Ibrahimovic ma la conclusione dello svedese termina a lato dopo una deviazione. 3' Si sta giocando subito su buoni ritmi in questi primi minuti di gioco, Milan che mantiene il possesso palla mentre il Parma aspetta e riparte. 1' PARTITI! E' cominciata Milan-Parma! 19.28 I giocatori di Milan e Parma fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 19.17 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 19.00 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 18.27 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Milan con Bonaventura, Calhanoglu e Leao a supporto di Ibrahimovic mentre il Parma risponde col 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho. 18.25 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Milan-Parma, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. IL TABELLINO MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti (46' Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez (81' Laxalt); Kessié, Biglia (57' Bennacer); Bonaventura, Calhanoglu (81' Krunic), Leao (61' Rebic); Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Begovic, Calabria, Bennacer, Gabbiad, Krunic, Olzer, Brescianini, Laxalt, Rebic, Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves (46' Dermaku), Gagliolo; Kurtic, Brugman (63' Inglese), Grassi (63' Hernani); Kulusevski, Cornelius (14' Karamoh [81' Caprari]), Gervinho. A disposizione: Colombi, Laurini, Pezzella, Regini, Dermaku, Hernani, Sprocati, Barillà, Caprari, Karamoh, Siligardi, Inglese. Allenatore: D'Aversa RETI: 44' Kurtic (P), 55' Kessie (M), 59' Romagnoli (M), 77' Calhanoglu (M) AMMONIZIONI: Grassi, Darmian (P), Conti (A) ESPULSIONI: // RECUPERO: 4' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo STADIO: San Siro

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione rossonera che è reduce dal buon pareggio esterno conquistato sul campo del Napoli ed in classifica occupa la settima posizione con 50 punti. Dall’altra parte troviamo i Ducali che vengono dall’incredibile pari conquistato in rimonta contro il Bologna ed in classifica occupano il dodicesimo posto con 40 punti. Dirigerà l’incontro di San Siro il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

QUI MILAN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Kessié e Biglia in cabina di regia mentre in attacco spazio al terzetto formato da Bonaventura, Calhanoglu e Leao alle spalle di Ibrahimovic.

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Laurini e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Hernani e Grassi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Parma, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). Coloro che non potranno vedere la partita in tv, potranno seguire Milan-Parma anche in streaming su dispositivi quali smartphone, tablet, pc o notebook, attraverso la piattaforma Sky Go (con l’app per sistemi iOS e Android) oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. La gara potrà essere seguita anche su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere le sfide di Serie A in diretta streaming acquistando i relativi pacchetti.

Le probabili formazioni di Milan – Parma

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Grassi; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: San Siro