Elenco delle partite previste per oggi domenica 19 luglio 2020: Serie A in primo piano oltre alle sfide di Liga, Premier e FA Cup

ROMA – Serie A in primo piano anche in questa domenica con gli incontri valevoli per la trentaquattresima giornata. Si parte alle ore 17.15 con Parma-Sampdoria con gli emiliani che sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Milan mentre gli ospiti hanno schiantato il Cagliari. Alle ore 19.30 quattro match a partire da Genoa-Lecce con il Grifone che viene dalla sconfitta esterna contro il Torino mentre i salentini hanno perso in casa contro la Fiorentina. In contemporanea Napoli-Udinese con i partenopei che vengono dal pari esterno di Bologna mentre i bianconeri hanno pareggiato con la Lazio. C’è anche Fiorentina-Torino con la Viola che viene dal successo esterno di Lecce mentre i Granata hanno battuto il Genoa.

A chiudere il programma del tardo pomeriggio Brescia-SPAL mentre alle ore 21.45 spicca Roma-Inter con i capitolini che sono reduci dal successo casalingo contro la Sampdoria mentre i nerazzurri vengono dal largo successo esterno contro la SPAL. In Inghilterra c’è la seconda semifinale di FA Cup con Manchester United-Chelsea, calcio d’inizio alle ore 19. Due ore prima si giocherà Tottenham-Leicester, match quasi decisivo per la corsa alla prossima Champions League. In Spagna tutti in campo per l’ultima giornata ma il Real Madrid è già campione. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche

13:30 Berliner AK 07 - FC Viktoria 1889 Berlin

14:00 Kickers Offenbach - TSV Schott Mainz

16:00 Zamalek - Smouha Sporting Club

18:00 CSKA Sofia - Etar Veliko Tarnovo

18:30 FC Pinzgau Saalfelden - Olympique Marseille



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020

17:45 KF Bylis Ballsh - KF Laçi



20:45



FK Vllaznia - FK Kukësi

KF Teuta Durrës - FK Partizani



Andorra > 1a Divisió 2019/2020 Abstieg



11:00



CE Carroi - Atlétic Escaldes

FC Ordino - UE Santa Coloma



Andorra > 1a Divisió 2019/2020 Playoff



19:30



UE Engordany - Inter Club d'Escaldes

UE Sant Julià - FC Santa Coloma



Australia > A-League 2019/2020

11:30 Brisbane Roar - Adelaide United



Australia > NPL New South Wales 2020







Sydney United 58 - Sutherland Sharks

Mt Druitt Town Rangers - APIA Leichhardt Tigers

Sydney Olympic - North Shore Mariners

Wollongong Wolves - Blacktown City FC



Australia > NPL Victoria 2020

St Albans Saints - Hume City FC



Australia > NPL Queensland 2020







Olympic FC - Brisbane City FC

Sunshine Coast Wanderers - Gold Coast United

Moreton Bay United - Brisbane Roar (Y)



Australia > NPL Northern NSW 2020



06:30



Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri

Maitland FC - Lake Macquarie City

Adamstown Rosebud - Edgeworth FC

Adamstown Rosebud - Lambton Jaffas



Australia > NPL Capital Football 2020



07:00



Cooma FC - Tuggeranong United

Gungahlin United - Woden Weston FC



Austria > 2. Liga 2019/2020

10:30 FC Liefering - Grazer AK



Bielorussia > Cempionat 2020

15:45 FK Minsk - Energetik-BGU Minsk

17:45 Neman Grodno - Shakhter Soligorsk

19:45 Torpedo-BelAZ Zhodino - Dinamo Minsk



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



21:00



Sport - PE - Santa Cruz - PE

Afogados da Ingazeira - PE - Vitória - PE

Salgueiro - PE - Náutico - PE

Decisão - PE - Central - PE

Retrô - PE - Petrolina - PE



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



21:00



Sousa - PB - Botafogo - PB

Campinense - PB - Cajazeirense - PB



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020 EL-Playoffs > Finale

19:30 Slavia Sofia - Botev Plovdiv



Colombia > Primera A 2020 Clausura







Deportivo Pasto - Millonarios

Deportivo Pereira - Atlético Nacional

Alianza Petrolera - América de Cali

Cúcuta Deportivo - Patriotas FC

La Equidad - Atlético Junior

Jaguares de Córdoba - Rionegro Águilas Doradas

Boyacá Chicó - Envigado FC

Deportivo Cali - Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín - Deportes Tolima

Santa Fe - Once Caldas



Colombia > Primera B 2020 Clausura







Fortaleza FC - Tigres FC

Bogotá FC - Leones FC

Real San Andrés - Atlético Huila

Real Cartagena - Cortuluá

Boca Juniors de Cali - Atlético FC

Orsomarso SC - Barranquilla FC

Deportes Quindío - Valledupar FC Real

Unión Magdalena - Llaneros FC



Corea del Sud > K League 1 2020



12:00



Ulsan Hyundai - Gangwon FC

Suwon Bluewings - Seongnam FC

Incheon United - Jeonbuk FC



Corea del Sud > K League 2 2020



12:00



Chungnam Asan FC - FC Anyang

Daejeon Hana Citizen - Suwon FC



Croazia > 1. HNL 2019/2020

18:55 Lokomotiva Zagreb - HNK Gorica

21:05 Hajduk Split - HNK Rijeka



Danimarca > Superliga 2019/2020 Meisterschaft

18:00 Brøndby IF - Aalborg BK

20:00 FC Copenaghen - Aarhus GF



Danimarca > Superliga 2019/2020 Europa League > 1. Giornata

16:00 Odense BK - Randers FC



Danimarca > 1. Division 2019/2020



13:00



Kolding IF - Fremad Amager

Næstved BK - Hvidovre IF

Nykøbing FC - Vendsyssel FF

FC Roskilde - FC Fredericia

Skive IK - HB Køge

Vejle BK - Viborg FF



Finlandia > Ykkönen 2020



17:30



MP Mikkeli - AC Kajaani

IF Gnistan - KTP



Georgia > Erovnuli Liga 2020

19:00 Dinamo Tbilisi - Dila Gori



Giappone > J2 League 2020



11:00



Tochigi SC - Zweigen Kanazawa

Ventforet Kofu - Omiya Ardija

Matsumoto Yamaga - Thespakusatsu Gunma

Albirex Niigata - Montedio Yamagata



11:30



Júbilo Iwata - Giravanz Kitakyushu

Kyoto Sanga FC - Ehime FC



12:00



Mito HollyHock - Machida Zelvia

Fagiano Okayama - V-Varen Nagasaki

Tokushima Vortis - Avispa Fukuoka



Giappone > J3 League 2020



08:00



Grulla Morioka - Kataller Toyama

Fukushima United - Fujieda MyFC

09:00 FC Imabari - Cerezo Osaka II

10:00 Yokohama S&CC - Azul Claro Numazu



11:00



Blaublitz Akita - AC Nagano Parceiro

FC Gifu - Roasso Kumamoto

Gamba Osaka II - Kagoshima United

12:00 Gainare Tottori - Kamatamare Sanuki



Giappone > Japan Football League 2020

07:00 Kochi United - Tokyo Musashino City FC



08:00



Matsue City FC - Sony Sendai

MIO Biwako Shiga - Suzuka Unlimited

Veertien Mie - Tegevajaro Miyazaki

Verspah Oita - Maruyasu Okazaki



Grecia > Super League 2019/2020 Meisterschaft



19:00



Olympiakos Piräus - AEK Athen

Panathinaikos - OFI Heraklion

PAOK Saloniki - Aris Saloniki



Indonesia > Liga 1 2020







PSM Makassar - Arema Cronus FC

Bhayangkara FC - Persebaya Surabaya

PSS Sleman - Bali United

Persiraja Banda Aceh - PS Barito Putera



Inghilterra > Premier League 2019/2020

15:00 AFC Bournemouth - Southampton FC

17:00 Tottenham Hotspur - Leicester City



Inghilterra > Championship 2019/2020

15:00 Derby County - Leeds United

16:00 Barnsley FC - Nottingham Forest



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > Semifinali

19:00 Manchester United - Chelsea FC



Islanda > Úrvalsdeild 2020

19:30 Fylkir Reykjavík - KR Reykjavík

21:15 Víkingur Reykjavík - ÍA Akranes

22:00 Breiðablik - Valur Reykjavík



Italia > Serie A 2019/2020

17:15 Parma - Sampdoria



19:30



Genoa - Lecce

Brescia - SPAL

Fiorentina - Torino

Napoli - Udinese

21:45 Roma - Inter



Kazakhstan > Premier Liga 2020







Irtysh Pavlodar - Zhetysu Taldykorgan

FK Astana - FK Taraz

Kaysar Kyzylorda - Tobyl Kostanay

FK Kyzylzhar - Kaspiy Aktau

FK Okzhetpes - Shakter Karaganda

FK Ordabasy - FK Kairat



Lituania > A Lyga 2020

16:00 FK Panevėžys - FK Žalgiris

18:00 FK Banga Gargzdai - FK Sūduva



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021

17:00 FC Sfîntul Gheorghe - FC Milsami



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00



Aalesunds FK - Stabæk IF

Kristiansund BK - Vålerenga IF

Rosenborg BK - Sandefjord Fotball

Sarpsborg 08 - Odds BK

Strømsgodset IF - Molde FK

20:30 SK Brann - IK Start



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020

16:30 IF Fløya - Skeid Fotball



Norvegia > Femminile Toppserien 2020

16:00 Rosenborg BK Kvinner - Kolbotn IL



Paraguay > Primera División 2020 Apertura







Cerro Porteño - Libertad

Sol de América - 12 de Octubre de Itauguá



Polonia > Ekstraklasa 2019/2020 Playoffs



17:30



Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Piast Gliwice - KS Cracovia

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk



Polonia > I Liga 2019/2020

12:40 GKS Bełchatów - Puszcza Niepołomice

15:10 Radomiak Radom - Miedź Legnica

17:40 GKS Jastrzębie - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

18:00 Odra Opole - Olimpia Grudziądz



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020

20:00 Os Belenenses - Gil Vicente



Romania > Liga 1 2019/2020 Championship

18:30 FC Botoşani - CS Universitatea Craiova



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation

Chindia Târgoviște - Dinamo Bucureşti



Russia > Premier Liga 2019/2020

19:30 FK Krasnodar - Dinamo Mosca



Russia > Kubok 2019/2020 > Semifinali

12:00 FK Khimki - FC Ural

17:30 Zenit St. Petersburg - Spartak Moskva



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020



18:00



NŠ Mura - NK Aluminij

NK Triglav - NK Bravo



20:15



Olimpija Ljubljana - NK Tabor Sežana

Rudar Velenje - NK Celje

NK Maribor - NK Domžale



Spagna > Primera División 2019/2020

17:00 CD Alavés - FC Barcelona



18:30



Villarreal CF - SD Eibar

Real Valladolid - Real Betis



21:00



Atlético Madrid - Real Sociedad

Espanyol Barcelona - Celta Vigo

Granada CF - Athletic Bilbao

CD Leganés - Real Madrid

Levante UD - Getafe CF

CA Osasuna - RCD Mallorca

Sevilla FC - Valencia CF



Svezia > Allsvenskan 2020



14:30



IK Sirius - IFK Norrköping

Malmö FF - Kalmar FF

Varbergs BoIS - AIK Solna



17:30



Falkenbergs FF - Helsingborgs IF

IF Elfsborg - Djurgårdens IF

Östersunds FK - BK Häcken



Svezia > Superettan 2020

14:30 IK Brage - Örgryte IS

17:30 Halmstads BK - AFC Eskilstuna



Svezia > Division 1 Norra 2020



14:00



IFK Haninge - Team ThorenGruppen FF

IFK Luleå - IFK Berga

15:30 Vasalunds IF - IK Frej



16:00



Karlslunds IF - Karlstad Fotboll

Sandvikens IF - IF Sylvia

Nyköpings BIS - Täby FK

17:00 IF Brommapojkarna - Gefle IF



Svezia > Division 1 Södra 2020

12:30 Qviding FIF - Eskilsminne IF



14:00



Lunds BK - Motala AIF

Oskarshamns AIK - IFK Värnamo

FC Trollhättan - Assyriska Turabdin IK



15:00



Skövde AIK - Tvååkers IF

Utsiktens BK - FC Linköping City



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2020

14:00 Umeå IK FF - FC Rosengård



15:00



Linköpings FC - Eskilstuna United

Vittsjö GIK - Piteå IF

Kristianstads DFF - IFK Uppsala

16:00 KIF Örebro DFF - Växjö DFF



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Luzern - Neuchâtel Xamax FCS

Servette Genève - FC Basilea

FC Sion - FC Lugano

FC Thun - FC St.Gallen



Turchia > SüperLig 2019/2020



20:00



Alanyaspor - Denizlispor

MKE Ankaragücü - Antalyaspor

İstanbul Başakşehir F.K. - Kayserispor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

Sivasspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Atiker Konyaspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



16:30



Eskişehirspor - Boluspor

Osmanlıspor FK - Balıkesirspor



Ucraina > Premyer Liga 2019/2020 Abstieg

Olimpik Donetsk - Karpaty Lviv



16:00



FK Lviv - FK Mariupol

SK Dnipro-1 - Vorskla Poltava



Ucraina > Premyer Liga 2019/2020 Meisterschaft



18:30



Kolos Kovalivka - Dinamo Kiev

Zorya Lugansk - Desna Chernigov

FC Oleksandriya - Shakhtar Donetsk



USA > Major League Soccer 2020 MLS is Back Tournament > Gruppo F

02:00 Portland Timbers - Houston Dynamo

04:30 Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy



USA > USL Championship 2020

01:00 Indy Eleven - Sporting Kansas City II



01:30



Atlanta United 2 - Memphis 901

Philadelphia Union II - Pittsburgh Riverhounds



02:00



Louisville City FC - Saint Louis FC

Tacoma Defiance - Portland Timbers 2



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020







Sky Blue FC - NC Courage

Chicago Red Stars - Orlando Pride

Utah Royals FC - Washington Spirit



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Challenge Cup > Quarti di finale

04:00 Reign FC - Chicago Red Stars



Venezuela > Primera División 2020







Zulia FC - Deportivo Lara

Trujillanos FC - Zamora FC

Academia Puerto Cabello - Deportivo Táchira

Atlético Venezuela - Yaracuyanos FC

GV Maracay - Carabobo FC

Mineros de Guayana - Portuguesa FC

Monagas - LALA

Estudiantes de Mérida - Caracas FC

Aragua FC - Metropolitanos FC