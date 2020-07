Cagliari – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Sassuolo del 18 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A

CAGLIARI – Sabato 18 luglio alle ore 19.30 andrà in scena Cagliari – Sassuolo, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte troviamo la formazione padrona di casa che viene dalla larga sconfitta esterna contro la Sampdoria ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 41 punti. Dall’altra parte c’è la squadra emiliana che viene dal grandissimo pareggio in rimonta contro la Juventus ed in classifica occupa l’ottavo posto solitario con 47 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 18 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – La compagine padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 classico con Cragno tra i pali, pacchetto difensivo composto da Pisacane, Carboni e Klavan. A centrocampo Birsa in cabina di regia con Nandez e Rog mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Mattiello e Lykogiannis. In attacco tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe fare affidamento sul classico 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo formato da Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiriches e Ferrari. A centrocampo Locatelli e Bourabia in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Berardi, Traorè e Boga alle spalle di Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Sassuolo, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida sarà inoltre visibile anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky sarà possibile seguirla sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, mediante Sky Go. Tutti gli altri potranno vederla sugli stessi dispositivi comprando uno dei pacchetti offerti su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione del meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse le partite della Serie A.

Le probabili formazioni di Cagliari – Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; João Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Sardegna Arena