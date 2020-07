Sampdoria – Cagliari 3-0: quarta vittoria consecutiva per la squadra di Ranieri

La partita Sampdoria – Cagliari del 15 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

GENOVA – Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Sampdoria – Cagliari, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, tredicesima del girone di ritorno. Fischio di inizio previsto per le ore 19.30.

La partita sarà giocata rigorosamente in assenza di pubblico, in osservanza delle disposizioni dettate per contenere la diffusione del contagio. Nell’ultimo turno disputato la squadra di Ranieri ha vinto per 1-3 sul campo dell’Udinese e in classifica ora è quattordicesima con 35 punti, a pari merito con l’Udinese e a sei lunghezze dalla zona retrocessione.

Cercherà, quindi, punti preziosi per la salvezza contro la formazione sarda, undicesima a quoti 41 e reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate per 0-0 contro il Lecce. Sono 33 i precedenti a Marassi tra le due compagini, con il bilancio di 9 successi per i padroni di casa, 18 pareggi e 6 affermazioni degli ospiti. l’ultima delle quali é datata 28 ottobre 2012. La gara di andata si chiuse sul risultato di 4-3 in favore del Cagliari, grazie ad una strepitosa rimonta. L’incontro del Ferraris verrà diretto dal signor Pairetto della sezione di Nichelino.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SAMPDORIA-CAGLIARI IN DIRETTA 43' due minuti di recupero 35' girata di Joao pedro, Audero esce dai pali e sventa il pericolo 33' Ultime due sostituzioni in casa Cagliari. Mattiello e Paloschi rilevano Birsa e Simeone. 31' conclusione centrale di Pereiro, respinge Audero 25' Tre cambi in casa Samp. re cambi in un colpo solo per Ranieri. In campo Bereszynski, Bertolacci e Quagliarella al posto di Linetty, Gabbiadini e Bonazzoli 23' ammonito Rog per intervento falloso 20' sugli sviluppi del corner prova ad arrivarci di testa Thorsby ma la palla finisce fuori 19' punizione dal limite battuta da Gabbiadini. Deviazione della barriera 15' prova la conclusione Thorsby, servito da Bonazzoli. Palla a lato 13' gran tiro dalla distanza di Joao Pedro. Palla fuori di poco 11' nel Cagliari dentro Faragò al posto di Walukiewicz 10' fallo in attacco di Simeone. Audereo era uscito deciso sulla palla 7' TRIS SAMP! contropiede perfetto della squadra di Ranieri e concluione in rete di esterno sinistro di Bonazzoli 6' conclusione di Pereiro dal limite. Palla fuori di un soffio 5' intervento falloso sulla fascia di Linetty su Nandez 4' sugli sviluppi del corner Lykogiannis allontana la palla 3' cross di Bonazzoli e deviazione in corner di Posacane 2' Jankto, servito sottoporta, anticipato in extremis da Carboni 1' subito un intervento falloso di Rog 1' nel Cagliari dentro Pereiro e Joao Pedro, fuori Ionita e Ragatzu 1' si riparte! PRIMO TEMPO 45' finisce qui il primo tempo enza recupero 42' Jankto cerca di recuperare una palla per non farla finire sul fondo e si stampa su un cartellone pubblicitario 40' RADDOPPIO SAMP! Conslusine dalla distanza di Bonazzoli e nulla può Cragno 38' la punizione di Gabbadini viene respinta da Lykogiannis 37' punizione battuta da Gabbiadini sulla trequarti. L'arbitro fischia il fallo di Birsa al limite dell'area. Punizione Samp 35' prova a calciare Carboni, seppur in equilibrio precario. Palla lontana dallo specchio della porta 34' cross di Carboni, palla respinta dalla difesa blucerchiata 31' cross di Lykogiannis. Audero esce ed anticipa Ionita 28' rovesciata di Gabbiadini, palla di poco a lato 27' sinistro di Nandez, centrale. Parata di Audero 26'sinistro di Lykogiannis respinto da Yoshida 25' sinistro di Linetty. Palla alta sopra la traversa della porta difesa da Cragno 21' passaggio di Jankto per Bonazzoli sulla linea; lo intercetta Ionita 20' prova il sinistro Bonazzoli ma la palla termina lontano dalla porta di Cragno 19' cross di Birsa, Simeone nn ci arriva per pochissimo 18 cross di Augello, resointa da un difensore avversario 18' intervento falloso di Colley su Lykogiannis 15' ammonito Ionita per un fallo su Bonazzoli 15' prova Gabbiadini a mettere la palla nel mezzo, Cragno esce dai pali e fa sua la palla 14' cross di Nandez. Palla direttamente sul fondo 13' sugli sviluppi del corner conclusione di Nandez, che Yoshida respinge col petto 12' prova la conclusione dalla distanza Rog ma il suo sinistro viene deviato sul fondo 11' prova ad avanzare Simeone che pero non riesce a controllare la palla, che finisce sul fondo 9' intervento falloso su Bonazzoli 7' VANTAGGIO SAMP! Cross morbido di Jankto e Gabbiadini insacca di testa! 6' Simeone prova a caricare il destro, buona respinta di Jankto 5' Audero esce dai pali e riesce ad anticipare Ragatzu 4' tocca la palla Yoshida sulla coeia, che però finisce in fallo laterale 3' avanza Birsa ma la palla tova le gambe dell'avversario e finisce in fallo laterale 2' Simeone mette la palla in mezzo, che però colpise Colley e alla fine Thorsby ha la meglio 1' si parte! squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i ettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogniemozione di ampdoria - Cagliari SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu. Allenatore: Zenga Reti: al 7' Gabbiadini al 40' Bonazzoli Ammonizioni: Ionita

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrà rinunciare a Ramirez per un problema muscolare ma spera di recuperare Tonelli. La Sampdoria potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Audero in porta e difesa dalla coppia centrale Yoshida-Colley e da Bereszynski e Augello ai lati. In mezzo al campo Ekdal e Linetty; sulle corsie Depaoli e Jankto. Coppia d’attacco composta da Gabbiadini e Quagliarella.

QUI CAGLIARI – Zenga non potrà contare su Nainggolan, uscito dal campo per un problema muscolare nel primo tempo della sfida con il Lecce. Per la squadra sarda probabile modulo 3-5-2 con Cragno tra i pali e retroguardia formata da Walukiewicz, Ceppitelli e Lykogiannis. A centrocampo Nandez, Birsa e Rog mentre sulle corsie esterne spazio a Mattiello e Lykogiannis. Davanti João Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

Sampdoria – Cagliari potrà essere seguita esclusivamente sul canale 253 di Sky e da Pc, samrtphone, tablet su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Potrà essere seguita da pc e notebook, smrtphone e tablet collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 18.30. Poi, a partire dalle ore 19.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Cagliari

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Linetty, Depaoli; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Ionita, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; João Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga

STADIO: Luigi Ferraris