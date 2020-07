Udinese – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Udinese – Sampdoria del 12 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

UDINE – Nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, alle ore 19.30, avrà luogo il match Udinese – Sampdoria, utile per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dall’ottima esterna contro la Spal con il risultato di 0-3 ed in classifica occupano la quattordicesima posizione con 35 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine ospite che arriva dal k.o. nella gara disputata fuori casa contro l’Atalanta ed in classifica occupa la sedicesima piazza con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

UDINESE-SAMPDORIA IN DIRETTA Domenica 12 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe confermare la sua squadra col classico 3-5-2, con il quale ha dominato la Spal a Ferrara, con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir a formare a linea a tre. A centrocampo, inoltre, Walace in cabina di regia con Fofana e De Paul mezze ali mentre Larsen e Sema sui due out. In attacco, invece, spazio al tandem formato da Okaka e Lasagna, che vive un momento di straordinaria forma.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe mandare in campo i suoi giocatori col 4-4-1-1 con Audero tra i pali, linea difensiva composto da Murru e Bereszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo agiranno Yoshida e Colley. A centrocampo Ekdal e Linetty in cabina di regia mentre sulle fasce spazio a Thorsby e Jankto. Ramirez, si muoverà sulla trequarti alle spalle di Quagliarella, unico terminale offensivo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Sampdoria, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (254 del satellite). Il match non sarà visibile solo in tv, ma anche in streaming. Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l’applicazione sul proprio pc, tablet oppure smartphone e godersi la diretta.

Le probabili formazioni di Udinese – Sampdoria

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri

STADIO: Dacia Arena di Udine