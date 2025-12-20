Salernitana-Foggia 2-1: doppietta per Capomaggio all’Arechi

Diretta di Salernitana-Foggia di Sabato 20 dicembre 2025: doppietta di Capomaggio. Rossoneri in dieci dal recupero del primo tempo

SALERNO – La Salernitana chiude il 2025 con una vittoria preziosa e sofferta, superando il Foggia per 2-1 allo stadio Arechi. Protagonista assoluto della serata è Galo Capomaggio, autore di una doppietta che decide il match già nel primo tempo. Il Foggia, nonostante l’inferiorità numerica dal 45’+3 per l’espulsione di Olivieri, resta in partita fino alla fine e sfiora il pareggio nella ripresa. Il successo permette ai granata di restare nelle zone alte della classifica, mentre i rossoneri tornano a casa con la consapevolezza di aver disputato una gara coraggiosa, come confermato anche dalle cronache locali.

Cronaca della partita

La gara si accende subito: al 21’ la Salernitana passa in vantaggio con Capomaggio, bravo a inserirsi e finalizzare una manovra corale. Il Foggia reagisce e al 35’ trova il pareggio con Castorri, che sfrutta un’incertezza difensiva e batte Donnarumma. Ma la gioia rossonera dura poco: al 40’ Capomaggio firma la doppietta con un destro preciso dal limite, riportando avanti i granata. Nel recupero del primo tempo arriva l’episodio che segna la partita: Olivieri viene espulso dopo revisione al VAR, lasciando il Foggia in dieci uomini.

Nella ripresa la Salernitana prova a chiudere il match con Achik e Ferrari, ma Perucchini tiene in vita i suoi. Il Foggia, nonostante l’inferiorità numerica, sfiora il 2-2 con Byar e D’Amico, trovando però la risposta decisiva di Longobardi e della retroguardia granata. Gli ultimi minuti sono di sofferenza per la squadra di Raffaele, che però resiste e porta a casa tre punti fondamentali, come sottolineato anche dalle analisi post-gara

Tabellino

SALERNITANA: Donnarumma A., Longobardi G., Matino E., Golemic V., Villa L., Tascone M., Capomaggio G.2, Knezovic B. (dal 10′ st de Boer K.), Achik I., Ferrari F. (dal 44′ st Ubani M.), Ferraris A.. A disposizione: Anastasio A., Barzagli G., Boncori L., Brancolini F., de Boer K., Di Vico R., Iervolino A., Quirini E., Ubani M.

FOGGIA: Perucchini F., Morelli G. (dal 1′ st Valietti F.), Minelli A., Rizzo F., Olivieri E., Garofalo V. (dal 11′ st Winkelmann T.), Pazienza O. (dal 35′ st Byar N.), Castorri G. (dal 1′ st Panico C.), Oliva M. (dal 41′ st Fossati D.), Bevilacqua M., D’Amico F.. A disposizione: Agnelli G., Borbei A., Byar N., Castaldi G., Fossati D., Magro F., Panico C., Pellegrino G., Staver C., Sylla Y., Valietti F., Winkelmann T.

Reti: al 21′ pt Capomaggio G. (Salernitana) , al 40′ pt Capomaggio G. (Salernitana) al 35′ pt Castorri G. (Foggia) .

Ammonizioni: al 16′ st Golemic V. (Salernitana), al 22′ st Villa L. (Salernitana), al 34′ st Ferraris A. (Salernitana) al 20′ pt Pazienza O. (Foggia), al 23′ pt Morelli G. (Foggia), al 6′ st Rizzo F. (Foggia).

Espulsioni: al 45’+3 pt Olivieri E. (Foggia).

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Foggia

SALERNITANA (4-3-2-1): Donnarumma; Longobardi, Matino, Golemic, Villa; Tascone, Capomaggio, Knezovic; Ferraris, Achik; Ferrari. Achik. A disposizione: Brancolini, De Boer, Quirini, Ubani, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori, Barzagli. Allenatore: Raffaele

FOGGGOA (4-3-3): Perucchini; Morelli, Minello, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Pazienza, Castorri; Oliva, D’Amico, Bevilaqua. A disposizione: Magro, Borbei, Fossati, Panico, Sylla, Byar, Valietti, Staver, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Winkelmann. Allenatore: Barilari

I convocati della Salernitana

Portieri: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

Difensori: 14 Villa, 18 Golemic, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 95 Barzagli*;

Centrocampisti: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico

Attaccanti: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori

Le parole di Giuseppe Raffaele

“Vogliamo assolutamente chiudere bene il 2025 davanti ai nostri tifosi. In questo girone d’andata abbiamo seminato e costruito, non è stato semplice ma abbiamo raccolto degli ottimi risultati riuscendo a superare qualche fisiologico momento con uno spirito di gruppo incrollabile e tanta determinazione. Alleno un gruppo serio che sa quello che vuole e quanto sia duro il percorso da fare. In questa settimana il morale è sicuramente stato alto ma sappiamo che non si può lasciare nulla al caso. La squadra ha dimostrato di essere pronta a combattere nei frangenti in cui bisogna stringere i denti e andare oltre. Il Foggia è in un ottimo momento di forma, nelle ultime tre partite ha totalizzato sette punti battendo Cosenza e Monopoli. Ha trovato prestazioni e risultati, per cui sarà cliente ostico a cui prestare massima attenzione. Per ottenere i tre punti servirà una grande prova”.

Le parole di Enrico Barilari

“La Salernitana è una squadra di grande qualità con tanti giocatori importanti. Ho visto tutte le loro partite e faccio fatica a trovare punti deboli alla loro squadra. Abbiamo lavorato sui duelli, sui tre contro tre e sui tre contro due, cercando di limitare il loro potenziale che è enorme. L’attenzione dovrà essere a mille, forse più che in altre partite. Voglio una squadra che rimanga in partita a prescindere dagli episodi e che dimostri il lavoro svolto provando a portare a casa un risultato importante”.

Presentazione del match

Sabato 20 dicembre 2025 allo stadio Arechi di Salerno andrà in scena Salernitana-Foggia, gara valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Giuseppe Raffaele reduce dalla ritrovata vittoria ai danni del fanalino di coda Picerno (1-2) dopo i due punti conquistati nelle ultime tre uscite.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Enrico Barilari che vengono da un successo nel derby con il Monopoli (2-1) e in serie positiva da tre giornate di campionato con ben sette punti conquistati. I granata, che davanti al proprio pubblico vengono da tre pareggi di fila e non vincono da ormai due mesi con il solo ko casalingo rimediato a fine settembre con l’Audace Cerignola (2-3), vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per tenere lontano le dirette concorrenti e proseguire la corsa alla vetta della classifica distante tre lunghezze. I rossoneri, invece, che lontano dalle mura amiche hanno conquistato una sola vittoria in questa stagione risalente ad ormai due mesi fa (0-2 a Casarano) e hanno raccolto appena sei punti (peggio solo il Siracusa con quattro), cercano il quarto risultato utile consecutivo per uscire dalla zona calda della classifica.

Salernitana e Foggia non si affrontano da ormai sette anni: era il 23 dicembre 2018 quando i granata si imposero 1-0 sul terreno dell’Arechi di Salerno in un match di Serie B. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Leonardo Tesi di Padova. Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario di Ciampino. Operatore al Football Video Support: Luigi Ferraro di Frattamaggiore.

QUI SALERNITANA – A difesa di Donnarumma ci saranno Matino, Golemic e Anastasio. Sulle corsie esterne agiranno Longobardi e Villa con de Boer, Capomaggio e Tascone in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Ferraris e Ferrari.

QUI FOGGIA – Tra i pali Perucchini con Morelli, Minelli, Rizzo e Panico a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Pellegrino, Pazienza e Castorri con Valietti, Sylla e D’Amico a comporre il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Foggia

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, de Boer, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris, Ferrari. Allenatore: Giuseppe Raffaele

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Morelli, Minelli, Rizzo, Panico; Pellegrino, Pazienza, Castorri; Valietti, Sylla, D’Amico. Allenatore: Enrico Barilari

Dove vedere la partita in TV e streaming

Salernitana-Foggia, gara valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky al canale 252. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.